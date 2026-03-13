La Justicia autorizó a Tapia a viajar a Paraguay la semana próxima

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue autorizado a viajar a Paraguay, pese a la prohibición de salida del país que rige en su contra. Fuentes judiciales informaron a LA NACION que deberá cubrir una caución de 30 millones de pesos.

La autorización se la dieron después de indagarlo en la causa por la presunta retención ilegal de impuestos y aportes por más de 19.000 millones de pesos.

Tapia se presentó ayer a declarar como acusado ante el juez Diego Amarante. Declaró por él mismo y por la AFA, entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento: sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional, ajeno a ese manejo.

Argumentó, no obstante, que la AFA no cometió delito alguno porque se encontraba vigente una resolución administrativa del Ministerio de Economía que suspendió las ejecuciones fiscales y que por eso no podía hablarse de delito.

También afirmó -como lo hizo anteayer Toviggino- que gran parte de esa deuda ya estaba saldada, un hecho que ya fue corroborado por la Justicia, que investiga de todos modos si con el retraso en los pagos pudo haberse configurado el delito de apropiación indebida de tributos, que sanciona con penas que van de los dos a los 6 años de prisión.

Del mismo modo que los dirigentes que lo precedieron, Tapia no contestó preguntas del juez. Al salir, se defendió públicamente con un mensaje en redes sociales.

Claudio "Chiqui" Tapia LUIS ROBAYO - AFP

“Se han presentado todas las declaraciones y pagos tributarios correspondientes, cumpliendo correctamente con sus obligaciones y sin omitir aportes del personal en relación de dependencia”, dijo el titular de la AFA en la plataforma X. Y añadió: “Frente a la difusión de información distorsionada y la denuncia presentada, la AFA se pone a disposición de la Justicia para colaborar y aclarar cualquier situación vinculada a la institución”.

En el escrito que presentó ante el juez Amarante, Tapia también se quejó de la “abrumadora difusión periodística” que tuvo su caso en los medios. “No lo he constatado, pero estimo que ni la guerra que actualmente afecta a Israel y otros países ha tenido tantas menciones”, señaló.