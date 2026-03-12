Claudio “Chiqui” Tapia será indagado en la causa que investiga una presunta evasión impositiva en la AFA

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, será indagado este mediodía en la causa que investiga una presunta deuda millonaria de la asociación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El máximo dirigente del futbol, que deberá responder por él mismo y por la AFA, cerrará la ronda de citaciones ordenadas por el juez Diego Amarante en la causa y pondrá a correr el plazo de 10 días hábiles para que el magistrado defina la situación procesal de todos los indagados.

Tapia podrá presentar un escrito y no contestar preguntas del juez, como hicieron quienes lo precedieron, o contestarlas; también hacer un descargo oral sin contestar preguntas o negarse directamente a declarar.

Ayer fue el turno del tesorero Pablo Toviggino, cuya defensa, dirigida por el abogado Marcelo Rochetti, hizo una presentación de más de 100 páginas en donde se repitieron muchos de los argumentos esgrimidos por la AFA en otros escritos previos que apuntaban a hacer caer las citaciones.

Toviggino sostuvo que la maniobra investigada por la Justicia no era un delito penal sino una deuda administrativa, derivada de un malentendido técnico. Afirmó que parte de esas obligaciones ya estaban saldadas y remarcó que una resolución del Ministerio de Economía había suspendido las ejecuciones fiscales, lo que, según él, le daba un carácter de “atipicidad” a la maniobra.

Pablo Toviggino, ayer, al retirarse de los tribunales Ricardo Pristupluk

En un momento, los incumplimientos correspondientes a los períodos 2024 y 2025 se acumularon y la deuda total superó los 19.000 millones de pesos, según la denuncia que impulsó el Gobierno a través de la ARCA, que también es querellante en el caso. Como afirmaron los dirigentes en sus escritos, parte de esa deuda ya fue saldada, pero el delito que se investiga podría haberse configurado de igual modo, desde el momento en que se venció el plazo legal para cumplir con los pagos.

El delito bajo revisión es apropiación indebida de tributos, que prevé penas que van de los dos a los 6 años de prisión.

Antes que Toviggino fueron indagados el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, el expresidente de Racing, Víctor Blanco, y Gustavo Lorenzo, director general de la entidad.

Otros problemas

El frente judicial de la AFA se compone de varias capas de expedientes. Uno de ellos es el que investiga quiénes son los verdaderos dueños de la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero numerosos indicios sugieren que, en los hechos, podría pertenecer a las autoridades del futbol.

La indagatoria de Toviggino de ayer -en la causa que revisa las cuentas de la asociación- estuvo marcada por una llamativa secuencia de hechos que acrecentaron las sospechas en torno a la quinta. Mientras el tesorero estaba frente al juez Amarante, abajo del edificio judicial lo aguardaba con las balizas puestas una camioneta negra vinculada a los propietarios formales de la quinta investigada en la otra causa, Luciano Pantano y su madre, Ana María Conte.

Se trataba de una Toyota Hilux GR-Sport, a partir de cuya patente (AG579RD) LA NACION pudo confirmar que el vehículo estuvo a nombre de Central Park Drinks S.R.L, la firma que constituyeron el monotributista Luciano Pantano y su madre Ana Conte y que luego se convirtió en Real Central, dueña en los papeles de la quinta.

Toviggino finalmente se retiró de los tribunales en otra camioneta, una Jeep, que como contó este medio, no tenía chapa ni patente impresa.