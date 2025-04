La Justicia convalidó que los damnificados por $LIBRA sean querellantes en la causa

La Cámara Federal de Casación confirmó que dos damnificados de la estaba de la criptomoneda $LIBRA, promovida por el presidente Javier Milei, sean querellantes en a causa representados por el dirigente social Juan Grabois como su abogado.

Los damnificados son Nicolás Rechanik y Camila Palacin Roitbarg, que cuentan además con otros dos letrados.

Rechanik y Palacin Roltbarg se habían presentado ante la jueza María Servini como damnificados y querellantes, pero la magistrada rechazó su pedido al entender que no se sabía a ciencia cierta si se estaba ante un fraude.

Grabois, desde su rol de abogado querellante, no solo podrá tener acceso a la causa, sino también proponer medidas de prueba.

Milei, en el Tech Forum 2024; detrás de él, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Con el patrocinio de Grabois apelaron ante la Cámara Federal, que revocó el fallo de Servini y les reconoció ese rol con la firma de los jueces Eduardo Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Ahora los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, investigados en esta causa, se opusieron a esa designación y plantearon un recurso ante la Cámara Federal de Casación.

Con la firma de los jueces de la Sala II Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, el tribunal declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Novelli y Terrones Godoy.

Los jueces dijeron que de las constancias “surge la inadmisibilidad de la vía intentada, pues el recurrente limita la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postula, todo lo cual no alcanza para desvirtuar el razonamiento que sobre el particular realizó el a quo [la Cámara Federal]y cuyos fundamentos no logra rebatir adecuadamente”.

“No se ha argumentado de modo acabado la existencia de una cuestión federal, que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”, señalaron. Así quedó firme el fallo de la Cámara Federal porteña por la cual se dispuso admitir a los damnificados como querellantes.

Milei se reunió en enero pasado en la Casa Rosada con el estadounidense responsable del lanzamiento de la cripto $LIBRA, Hayden Mark Davis

En ese marco, la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal confirma que los damnificados por el fraude investigado que se presentaron como querellantes podrán intervenir en la causa iniciada a partir de la maniobra que fue publicitada desde las redes sociales del propio presidente Milei, que encabeza la nómina de imputados en la caratula del proceso.

Esta causa está delegada por la jueza Servini en manos del fiscal Eduardo Taiano que viene realizando una serie de medidas de prueba que incluyeron allanamientos de los investigados y una solicitud para levantar el secreto bancario de Milei y de su hermana Karina Milei. Pero la jueza Servini aún no resolvió sobre esta solicitud de la fiscalía.