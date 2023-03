La Justicia de Santa Fe advirtió por el alza del narcomenudeo y la connivencia policial

escuchar

ROSARIO.– En medio de un clima de extrema violencia y las complicidades que afloran actuando alrededor del narcotráfico , el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, señaló que “el problema de Rosario en términos de vidas humanas es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo”, que ha “favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales ”.

El discurso de Erbetta se produjo en el acto de apertura del año judicial, que esta vez se hizo en Rosario, debido al contexto complejo que atraviesa la ciudad, donde la semana pasada desembarcaron 300 nuevos gendarmes y 100 policías federales que se sumaron a los 1100 que ya habían sido enviados el año pasado para intentar bajar los niveles de inseguridad y violencia, algo que no ocurrió.

En su discurso, Erbetta hizo un especial reconocimiento a los familiares de las víctimas de la violencia. Dedicó parte de su alocución a “los familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo, familiares que, a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad”.

Un día antes de la apertura del año judicial en Santa Fe, una resolución de la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, provocó un fuerte cimbronazo, porque recomendó a la Corte Suprema de la Nación tratar un recurso de queja que promovieron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Unidad de Criminalidad Organizada, luego de que el máximo tribunal santafesino les cerrara el camino a los funcionarios para imputar al senador provincial del PJ Armando Traferri , involucrado en una causa de juego clandestino que se inició con un crimen que realizaron Los Monos en el casino de Rosario (ver aparte). El único que votó en contra de Traferri fue el actual presidente de la corte santafesina, que en ese momento no ocupaba ese rol, que estaba en manos de Rafael Gutiérrez.

La Corte Suprema de Santa Fe abrió el año judicial en Rosario Poder Judicial de Santa Fe

“Queremos transmitir a toda la Argentina que estamos juntos para dar cuenta de nuestro compromiso y vocación para asumir el grave problema que afecta a las y los rosarinos, especialmente a los más postergados y desprotegidos, y a comprometer a partir de esta fuerte presencia institucional todos los esfuerzos necesarios para cambiar este presente y proyectar un futuro con más derechos y en paz”, afirmó Erbetta.

En ese punto, el presidente del máximo tribunal de Santa Fe puso el foco en la situación de Rosario, atravesada por la violencia narco: “Como todo problema social, obviamente quienes más resultan afectados son los mismos sectores más desprotegidos, tanto que la violencia letal se concentra en apenas el 13% del territorio urbano, en barrios donde predominan jóvenes desempleados a los que la cronicidad en la marginalidad junto a la falta de contención de un entorno familiar pauperizado les ha quitado toda perspectiva de futuro”.

“La crisis de seguridad no es nueva, aunque tiene una marcada tendencia a agravarse y complejizarse. El delito y su control deben ser abordados en su conjunto y en término de procesos históricos. Por un lado, la policía, los fiscales y la justicia, también la cárcel; por el otro, los mercados locales de drogas, sus vinculaciones con los mercados legales y especialmente la dimensión financiera (lavado), las armas y la violencia asociada a estos fenómenos”, amplió Erbetta.

La Corte Suprema de Santa Fe abrió el año judicial en Rosario Poder Judicial de Santa Fe

“Pero la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales [Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del Estado]”, se explayó el presidente de la Corte Suprema provincial, para agregar: “ El problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales ”.