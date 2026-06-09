Intentaron entrar a California con miles de dólares ocultos en sus vehículos, pero los perros de la CBP los detectaron

En un mismo día, en los puertos de entrada de San Ysidro y Calexico, en California, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) interceptaron dos intentos de contrabando de drogas. A pesar de los compartimientos ocultos utilizados por los conductores, los perros entrenados detectaron los narcóticos.

La CBP detuvo a una mexicana que intentaba introducir fentanilo a EE.UU.

De acuerdo con un comunicado de la CBP, en el puerto de San Ysidro, un agente canino alertó ante una anomalía en un Honda Civic 2013 que era conducido por una mujer mexicana de 30 años.

El auto escodía droga en un compartimento especial CBP

Los agentes remitieron a la conductora y al vehículo a una inspección más detallada y, a través de un escáner especial, encontraron que ocultaba un paquete sospechoso en la pared estructural que separa el compartimiento del motor de la cabina del pasajero.

Luego de una inspección física, los oficiales recuperaron seis paquetes que contenían alrededor de 3,56 kilos de fentanilo blanco en polvo, además de 3,82 kilos de cocaína. La agencia informó que los narcóticos tenían un valor estimado de US$113.616 en el caso del fentanilo y de US$161.664 en el de la cocaína.

Un ciudadano estadounidense intentó cruzar a California con metanfetamina y fue detenido por la CBP

En el puerto fronterizo este de Calexico, en California, los agentes de la CBP arrestaron a un ciudadano estadounidense de 30 años que conducía un Nissan Cube 2011 y fue remitido a una inspección secundaria. En el escaneo, el sistema de imágenes reveló que en el piso se escondían paquetes sospechosos.

Los agentes de la CBP encontraron seis paquetes que contenían aproximadamente 3,56 kilos de fentanilo CBP

Cuando los agentes llevaron a cabo una revisión más profunda, descubrieron un compartimiento creado para almacenar 63 paquetes de metanfetamina con un peso aproximado de 54,5 kilos y un valor estimado de US$107.811.

Más de 4000 kilos de droga incautados: las cifras de la CBP sobre la semana en la que ocurrieron los operativos

Los dos intentos de contrabando de narcóticos, que combinados habrían alcanzado un valor estimado en el mercado negro superior a los US$300.000, terminaron con la incautación de los vehículos y el arresto de los conductores que ahora enfrentan un proceso federal.

Arrestos y decomisos de la CBP en la semana del 17 de mayo de 2026

La CBP publica resúmenes de sus operaciones y, en la semana del 17 de mayo, cuando se llevaron a cabo las incautaciones mencionadas, según la cuenta oficial en X del director de operaciones de campo de San Diego, estas fueron las cifras destacadas:

1.359.056 viajeros procesados

31.418 camiones comerciales procesados

US$20.238 en efectivo incautados

298 viajeros inadmisibles detectados

4113 kilos de narcóticos incautados

64 arrestos

El Director de operaciones de San Diego, Sidney K. Aki, destacó la tarea de los oficiales tanto en estos operativos específicos como en general: "Los delincuentes no se toman días libres y nuestros agentes de la CBP tampoco”.

El oficial recordó que la institución es la primera línea de defensa en EE.UU. y la mayor organización policial del país con más de 69.000 hombres y mujeres a su servicio en tierra, mar y aire. La CBP suele compartir detalles de ciertos operativos a través de comunicados oficiales.