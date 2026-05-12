La Justicia dio a conocer los nombres de otras 17 personas que estaban desaparecidas: hallaron sus restos en La Perla

CÓRDOBA.- Otras 17 víctimas de la última dictadura, que estaban desaparecidas y cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en La Perla, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los nombres de 16 de ellos fueron dados a conocer por la Justicia Federal de Córdoba en una sala invadida por la emoción y también por la angustia de sus familiares. Uno no se difundió porque su familia pidió reserva.

La Perla fue el campo de detención y torturas más grande del interior del país duranta la última dictadura.

Los nombres confirmados por el juez federal 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, fueron primero notificados a los familiares y recién hoy difundidos.

Los 16 son Gilbestor Néstor Lellin D´Francesco, Graciela María de los Milagros Doldán, Juan Carlos Navarro Moyano, Adrián José Ferreyra Rivero, Víctor Carlos Díaz Rinero, Marta Susana Ledesma Vera de Comba, Ester Felipe, Luis Mónaco, Silvia del Valle Taborda, Nélida Noemí Moreno de Goyochea, José Luis Goyochea Escudero, Gustavo Daniel Torres, Edelmiro Cruz Bustos, Oscar Segura Reineri, Rosa Cristina Godoy de Cruspeire y Carlos Cayetano Cruspeire.

Trabajos en Córdoba del Equipo Argentino de Antropología Forense HANDOUT - Argentine Forensic Anthropologic

Con fotos y algunos carteles con sus nombres, los familiares siguieron la lectura de la nómina en un silencio solo interrumpido por algunos aplausos para el EAAF. Estas identificaciones se suman a las 12 de comienzos de marzo.

Todas se lograron por las excavaciones ordenadas por la Justicia en la zona de La Perla denominada “Loma del Torito”. La medida se tomó en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.

El EAAF trabaja en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

“Cuando íbamos a pedir por nuestros familias nos decían: ‘Si no hay cuerpo no hay delito’. Por eso, con orgullo hoy puedo decir: ¡Que se haga Justicia!“, afirmó en el acto Luis Navarro, hermano de Navarro Moyano, nacido en Ischillín, en el norte cordobés, en 1952.

Era obrero industrial, trabajaba en la empresa Arcor construcciones y militaba en el Partido Comunista (PC). “Piturro”, como le decían sus compañeros, fue secuestrado la tarde del 18 de octubre de 1977.

“Con este trabajo han recuperado personas”, dijo el hermano de Carlos, tras casi 50 años de búsqueda, y destacó que entre estas personas había estudiantes universitarios, obreros y jóvenes de partidos políticos que estuvieron presentes en la lucha para sacar a la dictadura y sus atrocidades. “Hoy pido que se haga justicia y que se castigue a los que asesinaron a mi hermano y a tantos otros. Que se haga justicia y se encuentren más personas. Son más de 30.000″, afirmó.

Paula Mónaco Felipe tenía menos de un mes cuando secuestraron a sus padres. Quedó al cuidado de su familia. “Después de 48 años de buscar, hoy puedo entender lo que es encontrar. Encontrar a una persona desaparecida es cortar la línea de la crueldad”, afirmó.

Periodista y escritora, añadió que “encontrar es descubrir una inesperada forma de felicidad”. Y dijo: “Esos pedacitos suyos son muy valiosos. Siento que la tierra los guardo y los devolvió”. Elogió el trabajo del EAAF y enfatizó que las identificaciones “llegan cuando los vientos van en contra, con atisbos de fascismo”.

“Queremos que se definan los recursos para encontrar a todos. Que ninguna familia muera sin encontrar a su ser querido. Bienvenidos. Esto no termina acá. Seguimos hasta encontrarles”, planteó.

Graciela Doldán, una de las identificiadas, fue compañera de militancia y amiga de Juan Schiaretti. El exgobernador y actual diputado nacional posteó en domingo, en sus redes sociales: “Quiero expresar mi recuerdo emocionado por Graciela Doldán, cuyos restos fueron identificados en La Perla junto a otros pertenecientes a compañeros y amigos desaparecidos”.

“Duele profundamente -agregó-, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo, especialmente para las familias y seres queridos que aún buscan respuestas". Destacó asimismo “la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, y el profesionalismo y compromiso del EAAF.