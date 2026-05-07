Identifican nuevos restos de desaparecidos en el excentro de detención clandestino La Perla

CÓRDOBA.- El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) completó una segunda ronda de identificaciones de personas desaparecidas durante la última dictadura. La Justicia Federal de Córdoba está haciendo las correspondientes comunicaciones a los familiares y, terminado ese procedimiento, se darán a conocer los nombres.

Las identificaciones se producen a partir de los restos óseos hayados durante las excavaciones realizadas en la Loma del Torito, un área que integra el predio de lo que fue el centro clandestino de detención La Perla, en la guarnición militar de La Calera.

Los primeros hallazgos fueron en septiembre pasado, en el marco de las tareas ordenadas por titular del juzgado federal 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja. Fueron en el marco del expediente 35009693/1998, iniciado hace 40 años por una denuncia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y familiares de desaparecidos.

Trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense en Córdoba HANDOUT - Argentine Forensic Anthropologic

En marzo se realizó la identificación genética de 12 personas. El EAAF trabaja en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba.

Cuando se dieron los detalles, el magistrado adelantó que era el “resultado parcial" de las investigaciones y que más adelante habría nuevos datos.

Además de estas identificaciones, se siguen realizando excavaciones. El cronograma llega hasta fines de septiembre. El financiamiento está asegurado mediante fondos canalizados al juzgado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Ya se conoció que fueron identificados Carlos Alberto Dambra Villares, José Nicolas Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza Gamberale. También, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

El Equipo de Antropología Forense, apuntó el juez al momento de esos hallazgos, ha desplegado un “método extraordinario” de exploración en las 3200 hectáreas de La Perla, utilizando tecnología de punta, como un avión equipado con un sistema láser para identificar fosas clandestinas.

El centro clandestino La Perla funcionó entre mediados de 1976 y finales de 1978. Según el Archivo Provincial de la Memoria, pasaron por allí unas 2500 personas y la mayoría permanecen desaparecidas.

Fue creado cuando Luciano Benjamín Menéndez, uno de los hombres fuertes en los años más sangrientos de la dictadura, era jefe del Tercer Cuerpo de Ejército.