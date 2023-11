escuchar

La investigación en la causa de espionaje ilegal que se inició a partir de los dispositivos secuestrados al exagente policial Ariel Zanchetta, parece dirigirse ahora hacia el vínculo con las fuerzas de seguridad. Uno de esos ejes apunta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Ante la sospecha de que hubiera relación entre Zanchetta y la PSA (la fuerza de seguridad más cercana al kirchnerismo) el fiscal Gerardo Pollicita pidió formalmente a la fuerza que le informe en 24 horas si el espía entró o salió de los “edificios centrales” de la fuerza desde 2009 a la fecha, con detalle de días y horas, según pudo saber LA NACION.

“Se están revisando libros físicos y eso lleva tiempo. Nos dieron 24 horas para responder, el oficio llegó el viernes y se va a responder hoy a última hora”, dijeron fuentes de la fuerza que afirmaron que por el momento no hay indicios de Zanchetta.

suboficial retirado de la Policía Federal Ariel Zanchetta

Este reclamo se activó a partir de que Zanchetta ofrecía informes de los chats del viaje que hicieron a Lago Escondido jueces, funcionarios y empresarios. Zanchetta declaró ante la Justicia que la fuente de esos mensajes fue el jefe de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. “No hay una Dirección de Inteligencia de PSA en Bariloche”, dijo una fuente de la fuerza.

Esta información está tratando de ser corroborada o descartada, ya que hace juego con otro dato que viene investigando la justicia sobre el vuelo a Bariloche de los funcionarios judiciales. El viaje se realizó en un avión privado que decoló desde San Fernando.

Cuando el avión estaba en la pista, un cuatriciclo con un efectivo de la PSA se acercó, sacó fotos y filmó desde afuera hacia un hangar en un espacio donde podían circular solo aviones. De esto hay evidencia en las imágenes de las cámaras de San Fernando y los pilotos que advirtieron del riesgo para el efectivo, porque podían encender los motores del avión y lastimarlo. Esa persona sería un efectivo de inteligencia de PSA.

Cuando la aeronave aterrizó en Bariloche desde allí se filtró el rol con la identidad de los pasajeros. Las cámaras mostraron a un funcionario del ORSNA que le saca la foto a esa planilla.

“Lo del vuelo trasciende un fin de semana y se hizo una investigación interna y el lunes siguiente hay una imagen de un funcionario del ORSNA que se acerca a una oficina donde saca una foto de la información con la declaración de vuelo, donde consta quiénes viajaron. De ahí surge ese documento que se ve en redes sociales. Una oficial de la PSA lo dejó pasar a la oficina para sacar esa foto y esa oficial fue apartada. Fue parte de una investigación interna de la propia PSA, porque nosotros no difundimos ese material”, dijo una fuente de la fuerza.

“Las únicas imágenes difundidas son las que hizo pública la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare en un dictamen donde se ve la llegada de los viajeros en las cámaras del aeropuerto”, indicó.

El ofrecimiento de los chats de los viajeros el 4 de diciembre pasado al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade es uno de los motivos por los cuales el legislador está bajo la lupa de la justicia. Tailhade aclara que para ese día los chats ya se conocían y que él no respondió a ese mensaje de Zanchetta.

Las decenas de terabytes de información de los dispositivos secuestrados al espía Zanchetta activaron esta semana no solo la causa principal donde está preso por realizar actividades ilegales de inteligencia para el kirchnerismo, sino que esas evidencias dispararon la realización de nuevas medidas de prueba en las causas en la que se investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman y el atentado contra Cristina Kirchner, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

Alberto Nisman FABIAN MARELLI

En la causa por la muerte de Nisman, el fiscal Pollicita compartió con su colega Eduardo Taiano un archivo de 12 páginas que estaba en la computadora Toshiba de Zanchetta donde menciona que “Conrado sabe qué pasó con Nisman”, según publicó Clarín y confirmaron fuentes del caso a La Nacion.

Supuestamente alude a Joaquín Conrado Pereyra, un hombre cercano al exjefe del Ejército César Milani. En la computadora de Zanchetta hay un documento escrito en mayúsculas donde dice trabajar en un grupo de espías en el que estaba Pereyra.

Hay otros archivos que mencionan a Nisman. Los secretarios de la fiscalía de Pollicita y los de Taiano especializados en el caso intercambiaron información esta semana y tomaron una decisión: buscar el número y el nombre de Zanchetta en la base de datos de las inusuales llamadas que cruzaron espías cercanos a Fernando Pocino, funcionario de la AFI cercano al kirchnerismo, en el fin de semana en que Nisman estaba muerto en su departamento y nadie lo sabía. Estas nuevas medidas de prueba esperan que arroje más datos.

Se analizó si este documento de 12 páginas ya estaba en la causa sobre la muerte de Nisman para determinar si Zanchetta incurrió en otro caso de espionaje sobre el expediente o si es un dato nuevo. Al parecer es un dato que no estaba incluido en el sumario.

Atentado contra Cristina Kirchner

La otra causa donde impactó la detención de Zanchetta y sus registros es el caso donde se investiga el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por el que están presos Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte. Es que entre los miles de consultas que realizó Zanchetta se encontró que un día antes del ataque del 1 de septiembre del año pasado, buscó datos de Diego Carbone, comisario de la Policía Federal y jefe de la custodia de Cristina Kirchner. Luego del episodio hizo otras búsquedas sobre Sabag Montiel y Uliarte.

Pero el dato sorprendente es la búsqueda antes del ataque. Esa información fue comunicada por el fiscal Pollicita a su colega Carlos Rívolo que investiga el atentado. Y el fiscal ya dispuso algunas medidas de prueba, por ejemplo, verificar si los nombres de todas las pistas que se siguen en torno al ataque aparecen en las decenas de terabytes de información de los dispositivos de Zanchetta para determinar si hay algún nexo entre el espía y atentado, dijeron fuentes judiciales.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel Collage

Algunas coincidencias sugestivas en la sucesión de acontecimientos que se vienen dando en torno al caso Zanchetta permitieron a los investigadores elaborar la teoría de que hay un modus operandi, detrás de la actividad del espía: consiste en que primero le encargan averiguar datos sensibles sobre un determinado objetivos, luego filtrar esos datos en una publicación de prensa, aunque sea intrascendente, luego usar esa publicación para iniciar un expediente judicial o buscar algún impacto en algún caso judicial en trámite.

Cuatro ejemplos sostienen esta idea:

1) El 9 de octubre de 2022 el subdirector de la AFIP y exfuncionario bonaerense Fabián “Conu” Rodríguez le pidió a Zanchetta un parte acerca de la ministra Victoria Tolosa Paz y una nota periodística que hable del “country donde vive la nueva ministra”. Esa nota se publicó. El noviembre de 2022 el fiscal Guillermo Marijuan denunció a Tolosa Paz por presuntas irregularidades en el programa Potenciar Trabajo y el 28 de noviembre de 2022 Carlos Castagneto, titular de la AFIP, declaró sobre esas irregularidades.

Victoria Tolosa Paz Rodrigo Néspolo

2) El 23 de febrero de 2023, a mediodía, se llevó a cabo una reunión de la comisión de juicio político donde acudió el juez federal Sebastián Ramos. A las 12.41, el diputado Germán Martínez le preguntó al juez Ramos si, además de conocerlos, existía “algún vínculo sistemático” con el ex ministro Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, secretario del presidente de la Corte Horacio Rosatti, a lo que el juez respondió que no. Ese mismo día, a las 15.09, Tiempo Argentino publicó: “Nueva filtración de chats compromete al juez Sebastián Ramos con Marcelo D’Alessandro” y a las 16.10, Tailhade tuiteó: “Mientras el juez Ramos nos decía en la Comisión de Juicio Político que no conocía a D’Alessandro, aparecía la filtración que demuestra, entre otras cosas, que era su amigo”. Ese mismo día, a las 17.13, Página/12 publicó: El momento en el que Sebastián Ramos niega tener vínculos con Marcelo D’Alessandro, minutos antes de que se filtrara una conversación que compromete a ambos. A la semana siguiente en la reunión de la comisión de juicio político, el 7 de marzo, Germán Martínez propuso analizar si denunciaban a Ramos por falso testimonio.

3) El 18 de agosto de 2022: Zanchetta buscó el nombre de Silvio Robles “más de una decena de veces” en SudamericanaData. Al día siguiente se publicó una nota en Página/12 titulada “Vínculos especiales. Un cumpleaños en la familia judicial” que alude a que Robles había asistido a un cumpleaños con D’Alesandro y en su relación laboral con el juez Horacio Rosatti, cuando tramitaba la causa en la que se discutía la reducción de la coparticipación federal de la Nación a la Ciudad. Diez días el Gobierno recusó a Rosatti en el expediente. El pedido fue desestimado. Pero Robles insistió sobre el punto y lo relacionó con los supuestos chats de Lago Escondido, pues sobre esos mensajes se promovió el juicio político a los cuatro miembros de la Corte.

El acceso a Lago Escondido es eje de una controversia judicial.

El 29 de diciembre de 2022, a las 17.37, Perfil tuiteó el adelanto a una nota titulada: “Nuevos chats filtrados dan muestra del vínculo entre la Corte y la Ciudad de Buenos Aires” y ese día a las 18.14, Tailhade tuiteó: “Así funciona la asociación ilícita entre la Corte Suprema y el macrismo. Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, le da a D’Alessandro las instrucciones para las acciones políticas, judiciales y mediáticas que debía seguir la oposición frente al nombramiento de @martindonate”.

Una hora más tarde, a las 19.06, Tailhade volvió a tuitear sobre el tema: “Tarea para la militancia: viralizar la filtración de los nuevos chats de D’Alessandro. La Corte Suprema está apretando A TODOS los medios para que no se difunda y en particular lo de Rosatti arreglando el fallo Doñate”.

Y 4) Ariel Zanchetta le ofreció el 4 de diciembre a Rodolfo Tailhade supuestos chats de Lago Escondido obtenidos a través de un hackeo. A día siguiente, a las 13.51, Página 12 publicó: Los chats del Lawfare: “Una radiografía precisa de la podredumbre de la Justicia argentina”. Ese mismo día, a las 15.43, Tailhade publicó en Twitter un video felicitando al diario por la publicación.