La Justicia obliga a Vialidad a reparar la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Quedó firme la sentencia que ordenó a Vialidad Nacional la reparación urgente de la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón.

La acción de amparo colectivo fue impulsada en 2023 por el entonces senador –y actual gobernador– Alberto Weretilneck (JSRN) y diversas entidades provinciales y locales debido al deterioro crítico de la ruta, en particular esos 120 km entre ambos destinos turísticos.

Ahora, con la sentencia firme corre el plazo para que Vialidad ejecute obras inmediatas y presente informes técnicos obligatorios que garanticen la seguridad del tramo.

Según detallaron desde el gobierno rionegrino, entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas; la reposición de la señalización horizontal en los sectores intervenidos; y la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos.

Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas.

El fallo fija plazos precisos: dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada.

En el mismo plazo, tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte el riesgo de arrastre de material rocoso. Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

Aunque en estos años se realizaron reparaciones, el estado de la ruta 40 en esta zona sigue siendo deficiente

Asimismo, en ese período deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos. En tanto, a los 120 días, la sentencia exige la presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes, con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.

En julio de 2024, el fallo original del Juzgado Federal de Bariloche ordenó la reparación urgente y completa del tramo de la ruta nacional 40 que une esta ciudad con El Bolsón. El juez Gustavo Villanueva determinó que la Dirección Nacional de Vialidad incumplió su obligación de mantener la ruta en condiciones seguras y ordenó la ejecución inmediata de reparaciones urgentes en los puntos más críticos de la ruta, la señalización adecuada y la implementación de medidas de seguridad vial.

“La sentencia firme reafirma el rol de la provincia en la defensa de la vida, la seguridad vial y la integridad física de quienes transitan una de las rutas más importantes para la conectividad andina y el desarrollo turístico y económico del sudoeste rionegrino. La Justicia reconoció la inacción del organismo nacional durante años y validó el derecho y el deber de Río Negro de accionar ante incumplimientos del Estado Nacional”, indicaron desde el gobierno provincial.

Además de exponer el “absoluto estado de abandono” de la ruta 40, el amparo presentado a finales de septiembre de 2023 advertía sobre las roturas permanentes de vehículos y los accidentes viales, la ausencia de señalización, las deformaciones de calzada y los cráteres, entre otras cuestiones. “El estado de la ruta que conecta Bariloche, Villa Mascardi, Villegas, El Manso, El Foyel y El Bolsón pone en peligro la vida de las personas, atenta contra la prestación de servicios y contra el turismo, que genera aproximadamente el 30% del Producto Bruto Interno”, señaló Weretilneck en ese momento.

El gobernador también mantiene una pulseada con el Gobierno nacional por el fallo que ordenó reparar la ruta 151. A principios de octubre pasado, el Juzgado Federal de General Roca, a cargo de Hugo Greca, hizo lugar al amparo colectivo presentado por Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad que ejecute de manera urgente las obras de reparación y mantenimiento.

Sin embargo, la Casa Rosada decidió apelar el fallo. “En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro”, disparó Weretilneck.