La Justicia rechazó una maniobra de Toviggino para ser indagado por Zoom y deberá presentarse en los tribunales

La Cámara del fuero Penal Económico rechazó hoy un planteo del tesorero de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, para realizar su indagatoria de manera virtual. Así, el número dos de la AFA deberá presentarse el próximo miércoles en los tribunales Económicos de Retiro para ser indagado por el juez Diego Amarante por las presuntas retenciones de impuestos.

La decisión fue tomada por el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio, de la Cámara. Rechazaron una queja que Toviggino hizo contra la decisión de Amarante, que ya había rechazado realizar la indagatoria de manera virtual.

En la causa se revisan deudas que habría mantenido la AFA con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la retención de distintos tributos.

Además de Toviggino, está citado a declarar el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y otros dirigentes que son investigados por la presunta retención indebida de tributos y aportes previsionales, que superarían los 19.000 millones de pesos.

Noticia en desarrollo