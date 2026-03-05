La otra interna en el Gobierno: Patricia Bullrich y Karina Milei evitan chocar, pero crece una puja silenciosa por la Capital

“Me pidieron que fuera candidata y apenas asumí la banca empezaron a operarme todo el tiempo”, despotricó hace un par de semanas Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y parte vital de la estructura política del Gobierno, en una charla íntima con sus colaboradores. Por esas horas, surgían versiones sobre un supuesto malestar de Karina Milei con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) por el video que había difundido en sus redes después de que la reforma laboral obtuviera la media sanción en la Cámara alta. La pieza audiovisual elaborada por el histórico equipo de campaña de Bullrich para celebrar la victoria legislativa la mostraba en un rol protagónico y emulaba una escena de la película “El diablo viste a la moda”, con la música de Vogue, de Madonna.

Después que la hermana del Presidente concretara su avance definitivo sobre el terreno de la Justicia -impuso a Juan Bautista Mahiques como reemplazante del saliente ministro Mariano Cúneo Libarona y corrió a Sebastián Amerio, del riñón de Caputo, para ungir a su abogado de confianza, Santiago Viola-, Bullrich se refugia en el Senado. Si bien descarta de plano la posibilidad de bajar el perfil, evitará chocar con “El Jefe”.

Con experiencia en los manejos del poder, asume que este no es el momento para anticipar una puja interna, deslizan fuentes de su entorno. Ante los suyos, niega un enfrentamiento con la funcionaria más influyente de la Casa Rosada por el recambio de autoridades en el Senado y, sobre todo, por el futuro político de la Capital, el bastión de Pro que los hermanos Milei aspiran a gobernar desde 2027. “Habla permanentemente con Karina”, dicen.

Karina Milei, en los festejos por la aprobación de la reforma laboral, junto a Adorni, Bullrich, Santilli y Lule Menem

En rigor, sus allegados presumen que el hecho de que conserve altos niveles de aceptación en las encuestas -su imagen positiva es similar a la de Milei- o de que sea una de las pocas dirigentes que tiene peso propio en el universo de LLA provocaron celos internos. Ella desmiente tajantemente que fantasee con otra candidatura presidencial y machaca con que no hará nada que vaya en contra de apuntalar la reelección de Milei.

No obstante, conserva sus ambiciones y sabe que en el menú de alternativas figuran desde la jefatura de gobierno hasta la vicepresidencia, dado que Victoria Villarruel no volverá a acompañar a Milei en la fórmula. Pero prefiere no anticipar esas discusiones, ya que asume que la Capital podría convertirse en una prenda de negociación de los Milei con Mauricio Macri, para garantizarse que Pro respalde al Presidente en 2027 y no plante una alternativa de derecha que le saque votos a LLA. Está claro que Karina Milei y los Menem apuestan a pelear por las gobernaciones en los comicios del año próximo, pero los territoriales no descartan hacer excepciones. Por ejemplo, apoyar al radical Leandro Zdero en Chaco o apuntalar a Rogelio Frigerio, referente de Pro y aliado de LLA en Entre Ríos.

Recelos y reproches

Quienes orbitan cerca de Bullrich aseguran que adjudica el fuego amigo a segundas o terceras líneas del Gobierno que pululan alrededor de Karina Milei. ¿Eso incluye a los Menem? Es probable, pero la senadora procura preservarse: no quiere quedar atrapada en la lucha facciosa entre las bandas de los territoriales de los Menem y los “celestiales” de Caputo que sacude a LLA desde el amanecer de la gestión. Pese a que mantiene un buen diálogo con el consultor, siempre supo que debía trabajar codo a codo con la hermana del Presidente. Diego Santilli siguió su receta y entró al Gobierno. En cambio, Guillermo Montenegro o Cristian Ritondo, dos acuerdistas de Pro, cometieron el pecado de acercarse demasiado a Caputo o no exhibir subordinación a “El Jefe”. Hoy, ambos quedaron relegados.

Los Milei junto a Bullrich y Santilli, durante una recorrida de campaña Rodrigo Abd - AP

Además, dicen los confidentes de Bullrich, sería suicida iniciar ahora una pelea con Karina Milei, quien acaba de darle un golpe severo a las aspiraciones de Caputo al tomar el control del Ministerio de Justicia, un área en la que el asesor multifunción incidía a través de Amerio, que se movía como el jefe virtual de la cartera conducida hasta ayer por Cúneo Libarona. La maniobra tiene un valor significativo, ya que se concretó en la antesala de una discusión estratégica en el Senado por las designaciones de unos 200 jueces y fiscales federales y nacionales, las vacantes disponibles. Así también lo entiende Bullrich.

La pelea por la Capital

En los últimos días, el malestar en el seno del bullrichismo se había hecho palpable. Es que Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se subió al ring porteño de la mano de Pilar Ramírez, alter ego de Karina Milei en la Capital. El ministro coordinador, siempre alineado con la hermana del Presidente, le entregó una batería de proyectos legislativos para llevar el modelo de Milei al pago chico de Pro. Los laderos de la exministra de Seguridad, que ya tejían un esquema para pelear por la sucesión de Jorge Macri en 2027, se enteraron de la jugada cuando Adorni y Ramírez publicaron la foto en las redes sociales. Lo interpretaron como un desplante o un intento de marcarle la cancha a la exministra, que ya tallaba para plantarse como postulante de LLA. De hecho, Bullrich abandonó Pro para afiliarse a la fuerza de Milei en plena campaña electoral del año pasado. Y mudó a sus legisladores nacionales o provinciales e incluso intendentes o dirigentes del interior a las filas libertarias. Lo hizo para licuar a Macri y fortalecer a Milei. Pese al gesto, los operadores políticos de la hermana del Presidente no la consideran como una integrante de los “puros”.

Adorni, junto a Pilar Ramírez Presidencia

Cerca de Karina Milei afirman que Adorni es un referente de la fuerza en la Capital y que no está definido quién será el candidato para competir con Jorge Macri. Tampoco tienen claro si Bullrich quiere o no ir por la Ciudad o preferiría ser la vice de Milei en 2027. “Vamos a hacer lo que más le convenga al espacio”, avisan. En definitiva, quieren dejar en claro que la decisión sobre quién será el candidato en la Capital dependerá exclusivamente de los Milei, no de cuál sea el plan o la voluntad de Bullrich.

En la Casa Rosada relativizan los episodios que provocaron resquemores entre el tándem Karina Milei-Adorni y el bullrichismo. “Manuel [por Adorni] hoy tiene otra responsabilidad. Falta más de un año y medio. Cada uno se tiene que enfocar en hacer bien su trabajo”, señala una fuente de LLA que dialoga frecuentemente con los Milei. En concreto, por ahora se impone la regla de “no hay 2027 sin 2026”.

En los habitantes de Balcarce 50 que responden a Karina Milei sostienen que “no es momento de hacer especulaciones” y que Bullrich es una figura muy “valorada” por el Presidente. Ella suele verlo a solas en Olivos. E, incluso, logró que Milei la abrazara durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. Se respetan como nunca antes -él llegó a decirle “terrorista que ponía bombas en jardines de infantes”- y se tienen afecto, pero el juego de la realpolitik suele ser despiadado.

Desde que se impuso con comodidad en los comicios de octubre pasado en la Capital, Bullrich puso a sus feligreses a diseñar un proyecto para gobernar el distrito en 2027. Es más: días atrás, Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de LLA y fiel colaborador de Bullrich, y María Oneto, que ofició como recaudadora de la campaña presidencial de la extitular de Pro en 2023, viajaron a España para participar de una charla en la Universidad Complutense sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

En el bullrichismo están convencidos de que Adorni no tiene deseos de ser jefe de gobierno en 2027 y que los Milei intentan acotar el ascendente protagonismo de Bullrich. “La cascotean para bajarle el precio”, susurran sus seguidores más fieles. Otros se muestran desafiantes. “La única que le puede ganar a Jorge Macri es ella. Pero que busquen alternativas. Si la quieren provocar, van por mal camino. No la van a correr con una foto”, despotrican.

Pilar Ramírez, junto a Patricia Bullrich y Karina Milei

Si bien el cierre de listas del año pasado generó roces –desde el caso de Gerardo Milman hasta el recorte de lugares para Pablo Walter o los bullrichistas porteños o del interior-, en el entorno de la senadora acreditan que los ruidos comenzaron a mediados de enero, cuando Adorni se sumó a una exposición que brindó Bullrich en Mar del Plata sobre la reforma laboral. En el medio se colaron las diferencias entre Bullrich y su sucesora en Seguridad, Alejandra Monteoliva, en torno al nombramiento de Diego Valenzuela como jefe de una nueva agencia de seguridad migratoria. Respaldado por Bullrich, Valenzuela le habría torcido el brazo a Monteoliva en la discusión sobre si su cargo tendría rango de secretario o subsecretario. A la ministra le hacía ruido tener un dirigente con alto perfil y con comunicación propia. ¿Lo veía como una amenaza para ella? Finalmente, Valenzuela fue ratificado como el candidato para el nuevo cargo. Pero su designación aún no se oficializó por las presuntas demoras de la Secretaría de Legal y Técnica para instrumentar la medida.

En Seguridad hay quienes creen que Monteoliva buscó apoyarse en Adorni ante la avanzada de Bullrich y Valenzuela, quien necesita un puesto que le garantice visibilidad para posicionarse en la disputa con Diego Santilli o Sebastián Pareja por la postulación a gobernador de Buenos Aires. El intendente de Tres de Febrero y senador provincial en uso de licencia ya se vio con Adorni y Javier Lanari para coordinar su desembarco y los alcances de su vocería.

Por lo pronto, Bullrich tomó distancia del tema y, dicen sus leales, evita inmiscuirse en los asuntos del Ministerio de Seguridad. “Está feliz que puede ir a jugar al tenis y nadie la jode”, bromean. Ayer, pese a que había dicho que asistiría, no estuvo en la conferencia de prensa en el Edificio Centinela que protagonizó Nahuel Gallo, el gendarme que 448 días cautivo en Venezuela y fue liberado tras un operativo de la AFA, que conduce Claudio Tapia. Bullrich adujo que no fue porque el Gobierno cambió el horario de la convocatoria y ella tenía otros compromisos. Hoy recibirá al gendarme en su despacho del Senado.

La semana pasada, consiguió ratificar a Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado. “Lo habló con Karina y estuvo de acuerdo”, justifican los bullrichistas. A su vez, le consiguió un puesto como planta transitoria en el Senado a Milman -la justicia archivó la causa en la que se lo investigaba como presunto autor intelectual del atentado a Cristina Kirchner-, quien había sido objetado por la hermana del Presidente. ¿Un desafío abierto a su autoridad? El nombramiento de Milman ya figura en el portal del Senado, con el número de legajo 28982.

Más allá de que evitará confrontar con Karina Milei, la jefa de LLA en el Senado no piensa cultivar un segundo plano o limitar su protagonismo. Es más: redobló la apuesta y volvió a difundir en redes videos propagandísticos para exaltar su figura. No quiere caer en el ostracismo del Congreso. Y aún masculla bronca por el traspié con el polémico artículo 44, que establecía cambios en el régimen de licencias. “Patricia va a seguir siendo Patricia”, advierten cerca de la senadora. Habituada a moverse como una solista en el poder, Bullrich se enfrentó a sus últimos jefes políticos: desde Carlos Menem y Fernando de la Rúa hasta Elisa Carrió o Macri. Siempre optó por romper cuando necesitaba un cambio de piel para reinventarse. Falta mucho tiempo para 2027, pero el que avisa no traiciona.