La Justicia se alista para revisar una montaña de documentos recolectados en más de 70 procedimientos

Tras el frustrado intento por convertir en arrepentida a la tesorera Micaela Sánchez, la Justicia se prepara para revisar el “abundante volumen” de prueba reunida durante las últimas semanas en la causa que investiga por presunto lavado de dinero a Sur Finanzas, la financiera de Ariel Vallejo ligada a Claudio “Chiqui” Tapia y la AFA.

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella le dio intervención este viernes a un organismo especializado para que en conjunto con la fiscalía y la posible participación de otros organismos ordene y clasifique todo el material reunido hasta el momento.

Entre requisas, órdenes de presentación, y allanamientos -muchos de ellos a clubes de futbol- se pusieron en marcha un total de 73 procedimientos en los que la Justicia pudo recolectar una amplia cantidad de elementos, entre documentos, anotaciones, celulares, computadoras y otros dispositivos de almacenamiento.

“Como consecuencia de dichas medidas, se cuenta con un volumen abundante de elementos y dada la complejidad de la investigación aquí sustanciada, entiendo que resulta necesario compilar, organizar y analizar la misma a los efectos de obtener las pruebas e indicios que pudieran surgir, como así, eventualmente y en caso de corresponder, practicar nuevas medidas de prueba y/o peritajes en la especialidad”, sostuvo el juez en su última resolución.

Con ese escrito, el juez Armella le dio intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJuDeCO), un órgano de apoyo que se encuentra bajo la órbita de la Corte Suprema, interviene teléfonos, confecciona informes técnicos y realiza peritajes para fiscalías y juzgados en causas complejas.

El juez solicitó “la mayor celeridad y prontitud” posible “dada la complejidad e implicancias de la presente investigación”.

Allanamiento en las oficinas de la calle Paraná 861 en el marco de la denuncia contra Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

Los allanamientos alcanzaron las sedes deportivas y administrativas de 18 clubes de futbol, como San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central; las oficinas centrales de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y domicilios ligados a Vallejo y su financiera.

De la casa matriz de Sur Finanzas, en Adrogué, la Justicia extrajo información de 44 personas. Vallejo entregó su teléfono celular junto con el de su madre, Cecilia Vallejo, tras la primera ola de operativos. En el aparato, tal como contó este medio, hay conversaciones con distintos dirigentes del mundo del futbol.

“Se está revisando todo”, marcó una fuente que conoce el caso.

Esos dos teléfonos y otros tantos, como aquellos que la Policía encontró escondidos en el asiento de una camioneta, forman parte del material en manos de la Justicia.

La sede del club Racing de Avellaneda fue allanada en la causa Ricardo Pristupluk

Es que uno de los allanamientos se llevó a cabo en un galpón en Turdera -cerca de Adrogué- luego de que un llamado anónimo alertara sobre movimientos sospechosos en el lugar, ocurridos hacia una veintena de días: camionetas ploteadas con motivos de de la empresa Sur Finanzas iban y venían con cajas que se guardaban en el depósito.

Cuando la Policía llegó al lugar, al día siguiente del llamado, luego de comprobar la verosimilitud de los datos, se encontró con la tesorera de la financiera, Micaela Sánchez, moviendo cajas con documentación de la firma dentro y con cinco celulares ocultos en el asiento de una camioneta.

La mujer quedó detenida y fue indagada. La fiscal Incardona le ofreció en dos oportunidades, a ella y a su abogado, plegarse al régimen del imputado colaborador. La mujer, sin embargo, no quiso convertirse en arrepentida y optó por no declarar ni contestar preguntas, dijeron fuentes al tanto de esas conversaciones.

La causa no es nueva, pero tuvo un punto de inflexión el mes pasado. El expediente nació en julio como una investigación al club Banfield, por un presunto lavado de dinero, pero ganó densidad y volumen en noviembre con la denuncia del Gobierno a la financiera de Vallejo.

La presentación judicial corrió por cuenta de la Dirección General Impositiva (DGI), en manos por entonces del hoy director de la ARCA, Andrés Vázquez. Fue el resultado de una investigación iniciada en abril del año pasado, en la que el organismo detectó una serie de transferencias sospechosas cuyos montos no se correspondían con el perfil económico de los titulares de las cuentas.

Uno de los casos, revelado por LA NACION, es el de un monotributista categoría “A”, sin propiedades y con solo un auto modelo 2008 a su nombre, que en solo cuatro meses movió $7.000 millones.

El total de las operaciones que llamaron la atención de la DGI superaba los 800 mil millones de pesos. Por esos movimientos, el organismo reclamaba el pago de más de 3 mil millones de pesos en impuestos.

La quinta

En paralelo al expediente de Sur Finanzas corre la causa que investiga la fastuosa quinta en Villa Rosa, Pilar, a nombre de un monotributista y una jubilada, pero sospechada de pertenecer en los hechos al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Allanamientos en la quinta de Villa Rosa en el marco de la causa Sur Finanzas y la ruta del dinero AFA Ricardo Pristupluk

La quinta cuenta con más 10 hectáreas, un gran galpón donde la Justicia encontró una costosa colección de autos -muchos de altísima gama, como tres Porsches- y un helipuerto.

En el allanamiento, ordenado por el juez Daniel Rafecas, también se encontró un bolso con el nombre de Toviggino, una placa en la que es homenajeado por el club Barracas Central, ligado al “chiqui” y, como parte de la flota de vehículos, dos kartings como los que usó su hijo Máximo en competiciones oficiales.

Karting Tovillino

El caso se trasladó al fuero Penal Económico y el juez Marcelo Aguinsky ahora busca determinar quiénes viajaron en los vuelos a la quinta. Para eso, le solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que informe con carácter urgente la nómina de pilotos que operaron en el helipuerto.