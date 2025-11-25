El Gobierno denunció al financista ligado al “Chiqui” Tapia por lavado de dinero y evasión

La Dirección General Impositiva denunció hoy a la empresa Sur Finanzas, del empresario Ariel Vallejo, ligado al presidente de la AF, Claudio “Chiqui” Tapia, por los delitos de lavado y por maniobras de evasión que podría ascender hasta $3.327.267.047. La presentación, a la que tuvo acceso LA NACION, quedó radicada en la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona.

La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. Los sabuesos de la DGI detectaron que Sur Finanzas PSP recibió dinero por transferencias realizadas por intermedio de su plataforma de billetera virtual que ascendieron a $818.000.000.000. El origen de esos fondos disparó las sospechas del fisco.

LA NACION intentó contactar a Vallejo a través de allegados suyos, pero no obtuvo respuesta.

La Justicia autorizó un operativo en la sede central de Sur Finanzas, en medio de la investigación del caso Andis

Entre los sujetos que movieron los más de $800 mil millones, se encuentran “monotributistas sin capacidad económica”, personas incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas y “sujetos no categorizados”, que según la denuncia no tienen “impuestos activos”. Por este motivo, ARCA escribió en su presentación judicial “presunto origen sospechoso de los fondos”, lo cual derivó en la acusación de supuesto lavado de dinero.

Antes de explicar el detalle de esas transferencias, la denuncia del fisco mencionó una posible evasión tributaria. Para ello es necesario comprender cómo funciona una proveedora de servicios de pago (PSP).

“La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente”, explicó ARCA en su presentación judicial. Esto implica que a través de ella se pueden transferir o recibir fondos desde otras “billeteras virtuales” o desde cuentas bancarias propias o de terceros. Es decir, son intermediarios.

Uno de los aspectos de los movimientos de dinero investigados apunta directamente a una presunta evasión impositiva. Según sostuvo ARCA, las personas jurídicas no están exentas del pago de los impuestos de créditos y débitos. En ese sentido, los denunciantes afirmaron: “SUR FINANZAS PSP S.A. no ha detraído de las transferencias de sus clientes la suma de impuesto nominal – dejándose mencionado que los agentes no han detraído las transferencias entre cuentas de un mismo titular ni otras exenciones subjetivas y/u objetivas". El saldo que reclama el fisco por este concepto llega a $ 3.327.267.047,93.

Luego de esto, la denuncia comenzó a desglosar su acusación sobre presunto lavado de activos, que pone la lupa sobre el movimiento de más de $800 mil millones.

La investigación apuntó a los titulares de las cuentas que realizaron esas operaciones: revisaron los domicilios fiscales, se relevaron datos de consumo y patrimoniales, y la potencial capacidad económica y financiera de cada uno.

Los investigadores llegaron a la conclusión que a través de las billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP se operaron $818.000.000.000. De ese total, el 31% son sujetos no categorizados y, dentro de este número el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada.

A esto último hace referencia la expresión de uno de los sabuesos de la exAFP: “un ejército de soldaditos”. Un caso ayuda a comprender: un monotributista de la categoría “D”, identificado como I.M., emitió facturas en 2024 por $4.937.394 y recibió más de $230 millones. El principal proveedor de esas facturas era Sur Finanzas PSP. Esa misma persona tiene movimientos en billeteras virtuales por $87.000 millones, según un informe reservado al que accedió este medio.

Otro caso en la mira es un monotributista categoría “A”, identificado como B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, no tiene propiedades a su nombre y solo declara un auto de 2008.

La denuncia especificó que los “monotributistas sin capacidad económica” que movilizaron más de mil millones de pesos fueron 32 contribuyentes. Entre ellos, operaron más de $193 mil millones, de acuerdo con la presentación judicial.

Asimismo, los “sujetos no categorizados”, que no tienen impuestos activos ante el fisco, cuyas transferencias superaron el umbral de los mil millones, realizaron operaciones que totalizaron $223 mil millones.

En paralelo, según la denuncia, hubo 26 empresas que a través de Sur Finanzas PSP realizaron transferencias. Esas compañías están incluidas en la base de emisores de facturas apócrifas de ARCA. Esto se contrapone a una medida del Banco Central que impide que las PSP brinden servicios a “personas o empresas que figuren en la “Base de Contribuyentes No Confiables”.

Los denunciantes consideraron que “es evidente que SUR FINANZAS PSP S.A. se encuentra en lo que parecería una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos apócrifos, sujetos no categorizados y sujetos persona humana, sin capacidad alguna económica para mover virtualmente los millonarios montos detectados”. Por este motivo, el fisco planteó sus sospechas sobre la presunta “ilicitud de los fondos” e impulsó la acusación por supuesto lavado de dinero.

Los abogados de la DGI reclamaron que se tomen varias medidas de prueba de manera urgente para “desbaratar la continuidad de comisión de delitos de índole tributario”. Entre esos medidas, se mencionan allanamientos, embargos e inhibición general de bienes de los autores de la maniobra, y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Claudio Tapia y Maximiliano Vallejo, dueño de Sur Finanzas.

Los vínculos con la AFA y el fútbol

El dueño de Sur Finanzas es Ariel Vallejo, un hombre muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Su financiera acaba de cumplir cuatro años de vida. Arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados y hoy tiene más de veinte locales. La firma se dedica a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, al cambio de divisas y hasta ofrece cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. También desarrolló una billetera virtual destinada a pequeñas empresas.

Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia, intendentes del Conurbano, y decenas de dirigentes de Primera y del Ascenso. “Somos la billetera del futbol”, suele repetir en sus presentaciones.

Sur Finanzas aparece en la camiseta de Barracas Central. Es sponsor de Racing y prestó dinero a San Lorenzo y a Banfield.

Ariel Vallejo junto al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti

LA NACION reveló que el empresario está siendo investigado por presunto lavado dinero. La UIF y la Procelac detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra que no tenía relación con su nivel de actividad.

La constructora derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas una casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.

En paralelo, el Banco Central también tiene un sumario abierto contra Vallejo y Centro de Inversiones Concordia por posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.

La suerte de Vallejo cambió el martes pasado. El empresario tuvo que afrontar un allanamiento por la causa Andis, revelado por LA NACION. Según consta en ese expediente, una parte de los fondos recibidos por Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, un economista vinculado al mundo de las finanzas, habría sido invertida en criptomonedas mediante la aplicación “Neblockchain”, antiguo nombre de Sur Finanzas PSP.

La denuncia penal de la DGI menciona a Ariel Vallejo, a su madre, Graciela Vallejo, y a María Fernanda Sena Argis. Los tres aparecen vinculados, con diferentes cargos, a otras casas de cambio y empresas.

En el caso del empresario, se menciona a Abo Inversiones, Sur Valores, Valle Business, Ars Cambios, Fenus SAS, Sur Finanzas Group, Cluster Palace Beach, Sur Crypto y Sur Pagos.

De hecho, la Ferrari California negra que se pudo ver estacionada en la puerta de la sede de Sur Finanzas está registrada a nombre de Cluster Palace Beach, según documentos oficiales.

La Ferrari California estacionada en la puerta de la oficina de Vallejo.

LA NACION había revelado que la madre de Vallejo aparece como dueña de un Alfa Romeo Stelvio 2.0, de 2025, un todoterreno valuado en más de 80.000 dólares, y que fue “propietaria” de un Porsche Macan (2023), un Porsche 718 Boxster (2019), un BMW X2 20I (2019), y un BMW X4 20I (2018). En el mercado local esa flota cuesta no menos de 350.000 dólares. “Algunos de los autos se guardaban en un garage que compró Ariel frente a la sede central de Sur Finanzas, en Adrogué”, contó una fuente que prefirió mantener su anonimato.

A ese listado de autos se le suman más vehículos inscriptos por las empresas de Vallejo. Solo a nombre de Sur Finanzas, hay 12 automotores, según constató la Procelac al presentar otra denuncia por lavado.

De este modo, la Justicia acumula dos expedientes con interrogantes similares. Ambos investigan de dónde viene el dinero movilizado a través de compañías vinculadas a Vallejo.