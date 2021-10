“Abuso de poder”: empresarios y ejecutivos repudiaron la intimidación de Aníbal Fernández a Nik

Como otro foco de tensión para la Casa Rosada, las intimidaciones que denunció el historietista Nik de parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, generaron desde ayer expresiones de repudio que ponen al Ejecutivo otra vez en el ojo de la tormenta. Además de políticos y figuras públicas, referentes del empresariado se solidarizaron con el humorista gráfico y coincidieron en que lo ocurrido se trató de una “violación a los derechos humanos”.

Tras el pedido de renuncia que realizaron desde Juntos por el Cambio, el exCEO del banco HSBC Argentina Gabriel Martino pidió “decisiones del Poder Ejecutivo” y escribió un mensaje que fue compartido con otros actores del mundo empresarial como Guibert Englebienne, el cofundador de la tecnológica Globant; el tributarista César Litvin, CEO del estudio Lisicky, Litvin y Asociados; y Ricardo Neme, el director de Censys, una empresa que desarrolla sistemas para el sector financiero.

“En un país democrático y republicano, un ministro de Seguridad de la Nación haciendo abuso de poder y usando información personal confidencial para amedrentar a un ciudadano constituye una flagrante violación de los derechos humanos ”, escribieron, cada uno en su cuenta.

Por su parte, el empresario agropecuario Luis Miguel Etchevehere -que fue ministro durante la administración de Mauricio Macri- habló de un “gravísimo ataque a la libertad de expresión” y añadió: “Lo de Aníbal Fernández mete miedo . Es el ministro de Seguridad y amenaza públicamente a un ciudadano que no piensa como él”.

Asimismo, el CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, le respondió un tuit a Nik. “Lamento mucho el momento que debés estar pasando”, le dijo el empresario argentino que reside en Uruguay y que agregó el hashtag #Fuerza.

Ayer, Nik afirmó a LA NACION que concurriría a la Justicia y habló de una “amenaza velada” perpetrada por Fernández, cuando en un intercambio que tuvieron por Twitter el ministro que se incorporó al Gabinete nacional después de la crisis política que atravesó el Frente de Todos se refirió a los subsidios que recibe el colegio ORT, adonde asisten las hijas del creador de Gaturro. “¿La conocés [a la escuela]? Sí que la conocés. ¿O te hago un dibujito”, ironizó Fernández.