La legislatura porteña conmemora el "Día Internacional de la Mujer"

Las encargadas de hablar en representación del bloque del FDT durante la sesión fueron las legisladoras que integran la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud

En la previa del 8M, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de declaración presentado por el bloque del Frente de Todos que conmemora el "Día Internacional de la Mujer" y adhiere a todas las actividades a realizarse en este contexto.

Además, la iniciativa aboga por el cumplimiento efectivo de todos los derechos conquistados por las mujeres y refuerza su compromiso y lucha por los aún pendientes. Las encargadas de hablar en representación del bloque durante la sesión fueron las legisladoras que integran la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud.

"Este 8 de marzo nos encuentra a 10 años del femicidio de Wanda Taddei, casi cinco del Ni Una Menos y transfemicidio de Wanda Sacayán. Decimos que Libres y Vivas nos queremos, pero siguen muriendo mujeres víctimas de femicidios. Por eso, vamos por todas las leyes que aún nos faltan y porque con políticas públicas se cumplan las que ya existen, como la ESI y las leyes Micaela, para erradicar la violencia de género y avanzar en el cambio cultural. Vamos también por que no haya Ni Una Menos por abortos clandestinos, que se cumpla con el protocolo ILE y con una consiga que seguro comparto con mis compañeros y compañeras de bloque pero también con la mayoría de les presentes en este recinto: Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir", manifestó Laura Velasco , autora del proyecto y presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña.

La segunda en hablar por el Frente de Todos fue Ofelia Fernández : "La deuda es con nosotras. Hay que establecer al feminismo como trazo indiscutible de toda política pública, hay que ampliar y restituir derechos. Nosotras hace rato llegamos a esa conclusión y no puede 'la política' tardar tanto en alcanzarnos, porque se nos va la vida en el camino. Marzo lleva más femicidios que días. Nosotras peleamos con el corazón en la mano, y no nos vamos a agachar nunca", aseguró la legisladora más joven de la historia argentina, y agregó: "El lunes hay un paro mundial. Espero compañeras verlas a todas en la plaza. Me parece que llegó la hora de conquistar nuestros derechos, así que ahí estaremos: por las que mataron, por las que se llevó la trata, por las reventadas y por las que se organizan".

Por su parte, la diputada Lucía Campora dijo: "Nos duele la realidad de las mujeres. No pienso naturalizar que en Argentina maten a una mujer cada 23 horas; los femicidios son la cara más violenta de una desigualdad que padecemos todos los días. Vamos a conquistar los derechos que nos negaron porque se lo debemos a cada piba que no volvió a su casa o a las que volvieron y se encontraron con un femicida".