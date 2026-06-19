La Libertad Avanza impulsa un proyecto para bajar la edad mínima para ser concejal en la provincia de Buenos Aires

Rumbo a las elecciones de 2027, La Libertad Avanza (LLA) impulsa un proyecto para bajar la edad mínima necesaria para ser concejal en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa podría ser parte de una reforma constitucional más amplia en la que trabaja el partido de Javier Milei en el tradicional bastión del peronismo.

“Dimos un paso concreto para los jóvenes en la provincia de Buenos Aires. Presentamos un proyecto para bajar a 18 años la edad mínima para ser concejal. La Constitución exige 25 años desde 1889, pero ya no refleja la realidad. Si estás obligado a votar, trabajás y pagás impuestos, también deberías poder representar en tu distrito”, aseguraron en LLA.

Dimos un paso concreto para los jóvenes en la Provincia de Buenos Aires. Presentamos un proyecto para bajar a 18 años la edad

mínima para ser concejal. La Constitución exige 25 años desde 1889, pero ya no refleja la realidad. Si estás obligado a votar, trabajás y pagás impuestos,… pic.twitter.com/ZN4ndER3vZ — La Libertad Avanza - PBA (@LLAenPBA) June 18, 2026

El anuncio se realizó durante un encuentro de la juventud libertaria en la provincia, del que participaron el titular del partido y armador bonaerense, Sebastián Pareja y los diputados provinciales Pablo Morillo -autor del proyecto que busca flexibilizar los requisitos para postularse a un cargo municipal- y Geraldine Calvella. También estuvieron presentes los coordinadores de la Juventud de LLA, Sebastián Acuña (Buenos Aires) y Rocío Gómez (Nación).

La normativa actual -vigente desde 1889- establece que, para acceder a una banca en los concejos deliberantes, los candidatos deben tener 25 años o más. La edad mínima para ser concejal está fijada en la Carta Magna provincial, es decir que, para avanzar con la iniciativa, se debe poner en marcha una reforma parcial del texto constitucional.

Según el marco legal bonaerense, la Constitución puede modificarse tanto mediante el llamado a una convención reformadora como a través de una ley más un plebiscito a celebrarse en la primera elección que se realice. El proyecto de reforma que se envíe a la legislatura debe especificar qué alternativa se adoptará.

La Libertad Avanza (LLA) quiere avanzar con una reforma parcial de la Constitución por plebiscito para bajar la edad mínima para ser concejal

La propuesta del partido violeta busca avanzar con un plebiscito tal como ya se había intentado en 2013. Por entonces, la legislatura bonaerense aprobó la ley 14.523 que instaba al gobierno provincial a bajar la edad mínima a 21 años y convocaba a un plebiscito para que los electores se expresaran a favor o en contra de la enmienda propuesta. A más de diez años de su sanción, esa iniciativa sigue sin implementarse.

Así, según información oficial de la Junta Electoral bonaerense, hoy los requisitos etarios para ser concejal son más estrictos que para ser diputado provincial. Para este último cargo, se exige una edad mínima de 22 años, es decir, tres años menos que para ocupar una banca en los órganos de deliberación municipales.

La Libertad Avanza impulsa un proyecto para bajar la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses Prensa LLA

Ahora, LLA buscará flexibilizar esos requisitos de modo que todos los mayores de edad puedan postularse en las listas para concejales en los 135 municipios bonaerenses. Así, se equipararían las restricciones etarias con las que ya se aplican para consejeros escolares: para ambos cargos, se debería tener al menos 18 años.

“Vamos a terminar con una contradicción injustificada: si un joven de 18 años puede asumir responsabilidades públicas como consejero escolar, también debe poder ser concejal. Esta reforma fortalece la democracia e impulsa la renovación generacional en la política”, aseguró el diputado Morillo.

En esa misma línea, durante la reunión con la juventud partidaria, Pareja destacó que esperan terminar con una lógica verticalista que “les habla a los jóvenes desde arriba” y abrir la puerta para que no solo participen en calidad de votantes, sino también como representantes de sus vecinos. En la filial bonaerense buscan profundizar la intervención política de los jóvenes, fuera de los centros de estudiantes y ámbitos académicos.

El diputado bonaerense Pablo Morillo es el autor del proyecto para bajar la edad mínima para ser concejal de 25 a 18 años Instagram

Para aprobar el proyecto, entonces, LLA deberá reunir dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado bonaerense. De conseguir el respaldo necesario, recién entonces se podrá someter a plebiscito la modificación propuesta.

Según pudo saber LA NACION, la baja en la edad mínima para ser concejal es solo uno de los cambios en la Constitución provincial que buscará impulsar LLA rumbo a las próximas elecciones. En el partido que conduce Pareja desde hace meses analizan la posibilidad de avanzar con una reforma más amplia de la Carta Magna para profundizar la defensa de la propiedad privada y reducir la magnitud del Estado.

Aunque aún no están definidos los pormenores de la iniciativa, una de las propuestas que se baraja es modificar la estructura institucional del Poder Legislativo y avanzar hacia un esquema unicameral como el que funciona en la ciudad de Buenos Aires.