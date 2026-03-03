La Libertad Avanza lanzó un frente estudiantil para impulsar la agenda oficialista en las universidades

Luego de imponerse como primera minoría en el Congreso tras los últimos comicios nacionales, La Libertad Avanza buscar conquistar un nuevo escenario. Se trata del ámbito universitario, donde intentará crecer de la mano de Universitarios por La Libertad (UPL), un frente de alumnos que liderará Sharif Menem y tratará de influir en la militancia de las casas de altos estudios.

La agrupación cuenta con el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien participó el sábado último del evento de lanzamiento y ahora buscará tallar en un área que ya habían intentado explorar las Fuerzas del Cielo del asesor Santiago Caputo. La hermana de Javier Milei había hecho su primer incursión en el ámbito estudiantil el año pasado con el lanzamiento de la agrupación Bases para colegios secundarios.

El sábado pasado, en un club italiano del barrio porteño de Núñez, decenas de estudiantes se congregaron para participar del evento que dio impulso al nuevo proyecto libertario. Sus banderas ocuparon los balcones del salón principal donde se desarrolló el acto central: las agrupaciones Somos Libres, Fuerza Estudiantil Liberal y Universitarios por La Libertad (UPL) de Santa Fe, entre otras, buscaron instalar su marca en el evento. Es bajo el nombre de esta última organización que confluirán los distintos grupos.

FEL, Somos Libres y UPL Santa Fe son algunas de las agrupaciones liberales que integrarán el frente universitario que se lanzó este sábado

A ellos se sumó también Crear + Libertad, una agrupación estudiantil vinculada al armador bonaerense Sebastián Pareja. Andrea Vera, hija de Ramón “Nene” Vera, diputado provincial cercano a Pareja, estuvo presente en el acto y se tomó fotografías junto a algunos de los invitados.

“[UPL] es un frente universitario ideológico liberal y la idea es que sea un bloque uniforme de La Libertad Avanza de todo el país”, explicó a LA NACION, Rocío Gómez, referente estudiantil de Somos Libres en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y una de las organizadoras del evento de este sábado.

Andrea Vera se mostró junto a la militancia y estudiantes que asistieron al evento de Universitarios por la Libertad

La dirigente universitaria subrayó la necesidad de consolidar una oferta de derecha y liberal en las casas de altos estudios para llevar la agenda del Presidente a los espacios en los que se forman los estudiantes. “Existe una democracia interna [en las universidades] y en esa democracia no está hoy la derecha ni el liberalismo representado. Nunca hubo un movimiento de derecha consolidado”, continuó. “Es tiempo del movimiento mileísta de hacerse cargo. Estar a la altura de organizar un movimiento universitario es fundamental”.

A diferencia de lo que sucedió el año pasado- cuando se produjeron chispazos entre las agrupaciones que respondían a Caputo y la de Pareja en la provincia de Buenos Aires- Karina Milei apuesta ahora a unificar las distintas vertientes y mantenerlas bajo su órbita. “Esta es la que va a quedar como [estructura] oficial”, aseguró a LA NACION una militante que asistió al evento.

Junto a ella, algunos estudiantes formaron fila para registrarse y llevarse una remera con la siglas del nuevo frente.

Estudiantes se acercaban al stand que exhibía libros de la editorial Hojas del Sur, con textos de Javier Milei, Nicolás Márquez y Agustín Laje, entre otros

Otros invitados se congregaron alrededor de una mesa en la que se habían desplegado ejemplares de los libros de la editorial Hojas del Sur, que cuenta con textos de referentes libertarios como el presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje, y el biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, además del propio presidente. Bajo ese sello, el primer mandatario publicó, el año pasado, su último libro La construcción del milagro.

“Estamos en campaña para las elecciones de la UBA, armando un montón de proyectos para chicos del CBC”, contó Iliana, de 18 años, que a fines del año pasado decidió adherir al movimiento liberal de su universidad. Según pudo saber LA NACION, en el frente apuestan a presentar lista en al menos seis facultades de la UBA y mejorar el desempeño de 2025. Ese año, compitieron en cuatro sedes y lograron quedar en segundo lugar en la Facultad de Ingeniería.

Victoria tiene 19 años y es otra de las asistentes al evento. Sigue a Javier Milei desde los 13 años y, ahora que comenzó la universidad, espera poder acompañar su agenda desde la militancia estudiantil. Quiere ayudar a “transparentar la universidad” en línea con los reclamos del primer mandatario por mayores auditorías en los establecimientos de educación superior.

Ese fue uno de los ejes sobre los que giró el debate por la ley de financiamiento universitario el año pasado. Bajo el argumento de que se debía ejercer un mayor control sobre sus gastos, además de la defensa del equilibrio fiscal, Milei había vetado la iniciativa opositora que proponía ampliar los fondos para las casas de altos estudios. Y, aunque el Congreso logró insistir con la norma, en los próximos meses, el oficialismo buscará aprobar una versión propia de la ley.

Karina Milei hizo una visita breve al evento y se tomó fotos con estudiantes que siguen el proyecto de Javier Milei

Durante el acto del sábado, una columna estudiantil agitó la previa del evento con cánticos contra Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA y referente del radicalismo de Martín Lousteau. El partido centenario cuenta con una fuerte presencia en el ámbito universitario a través de la corriente Franja Morada. También se escucharon consignas contra la expresidenta Cristina Kirchner, que cumple prisión domiciliaria por su condena en la Causa Vialidad.

El otro momento álgido del evento ocurrió cuando Karina Milei arribó al club italiano, escoltada por su custodia y militantes libertarios que se agolpaban para tomarse una fotografía con ella. La participación de la funcionaria y armadora nacional de LLA fue fugaz.

La Libertad Avanza en los secundarios

No es la primera vez que la secretaria general de la presidencia se muestra junto a jóvenes estudiantes. En septiembre del año pasado, ya había participado del lanzamiento de otra agrupación estudiantil libertaria. En aquella oportunidad, había sido el turno de Bases, una organización orientada a alumnos de nivel secundario con vocación por “combatir el adoctrinamiento” en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires.

En ese evento también había estado presente Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad y presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña. La diputada trabaja para posicionar el sello violeta en el tradicional bastión de Pro para poder hacerse, en 2027, con la jefatura de gobierno.

“Hoy damos un paso más en el camino de La Libertad. Ese camino que inició el presidente Milei hace apenas dos años y que la Agrupación Bases viene a consolidar y continuar. Un espacio que viene a defender la libertad en las aulas y a defender la libertad frente al adoctrinamiento”, había dicho la dirigente porteña en el acto de lanzamiento.