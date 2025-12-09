La Libertad Avanza selló un pacto con Carlos Rovira en la Legislatura de Misiones

POSADAS.– En un anuncio político de alto impacto, y con una puesta en escena acorde, La Libertad Avanza de Misiones anunció que apoyará al candidato propuesto por la Renovación, el oficialismo misionero que gobierna hace casi 25 años, al cargo de titular de la Legislatura. Es decir, se selló un pacto entre los libertarios, la fuerza de Javier Milei, y el partido de Carlos Rovira, el hombre fuerte de la provincia desde hace décadas.

“La presidencia corresponde a la fuerza política que se impuso en las elecciones”, afirmó Adrián Núñez, el jefe político de LLA-Misiones. Núñez es considerado un dirigente cercano a Eduardo “Lule” Menem.

En su mensaje, Núñez se refería a las elecciones provinciales del pasado 8 de junio, cuando se impuso la lista que encabezó Sebastián Macías, el hombre propuesto por Rovira para presidir la Legislatura.

La Renovación gobierna Misiones hace casi 25 años y Rovira es el jefe absoluto de este espacio. Esta decisión de LLA-Misiones genera rechazos entre los opositores, quienes denuncian que hay un pacto entre la Casa Rosada y Rovira para no disputar el poder en la provincia en 2027.

Adrián Núñez, el titular de LLA-Misiones, flanqueado por Samantha Steckler y arriba los flamantes diputados nacionales, Maura Gruber y el ex tenista Diego Hartfield.

Para el anuncio se realizó una puesta en escena inusual para comunicar este tipo de decisiones. Núñez reunió a toda la tropa, y flanqueado por Diego Hartfield y Maura Gruber, los flamantes diputados nacionales, y Samantha Steckler, una de las cinco diputadas provinciales que asumirán hoy por LLA, realizó una conferencia de prensa en el Hotel Julio César. Todos vestían la camiseta violeta y solamente habló Núñez, quien leyó un texto.

Núñez se esforzó en dejar en claro que siguen siendo el gran espacio opositor en la provincia. “Nosotros somos el espacio opositor al Frente Renovador en Misiones y también somos la oposición a todo el sistema político de la provincia que se manifestó contra Milei”, afirmó.

“Este es un principio republicano”, argumentó sobre el apoyo al candidato del oficialismo. Y explicó: “Esto se demuestra a nivel nacional, donde al ser LLA la fuerza vencedora de las elecciones, la presidencia de la Cámara de Diputados quedó para Martín Menem y la vicepresidencia primera para Unión por la Patria”.

“De tal manera, no vamos a proponer candidatos a la presidencia de la Cámara, pero sí para la vicepresidencia primera”, adelantó.

Rovira y Santilli se reunieron por casi tres horas en la Legislatura, cuya autoridad máxima sigue siendo el jefe renovador más allá de las formalidades, el pasado 26 de octubre.

El anuncio de LLA-Misiones llega en un momento en que en Misiones se especula con un nuevo pacto entre el oficialismo renovador y la Casa Rosada, que incluye un apoyo irrestricto a las reformas en el Congreso de los 4 legisladores renovadores (los otros 3 también votarán a LLA) y un pacto de no agresión en territorio. En Misiones, nadie habla del 2027 por ahora.

“Los diputados Ramón Amarilla y Miguel Núñez no pactan con Rovira”, señaló en un comunicado, el espacio “Algo Nuevo”, el único hasta ahora que se pronunció en contra de apoyar al oficialismo. Para ellos, como para otras figuras, hay un claro pacto oficialismo-LLA en Misiones.

El 25 de noviembre pasado, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con Carlos Rovira por más de dos horas, a quien fue a ver apenas aterrizado en el aeropuerto General San Martín. Recién después de esa entrevista, el “Colo” fue a almorzar con Passalacqua, quien le presentó una larga lista de peticiones de fondos y obras que Nación adeuda a la provincia.

“Misiones está para ayudar y construir juntos”, fue la frase que hizo distribuir Rovira, junto a la foto del encuentro con Santilli, cuando el Ministro del Interior ya estaba terminando de almorzar con Passalacqua en la residencia del gobernador.