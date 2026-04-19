Dos argentinos murieron en un choque entre un camión y un auto en Brasil
El siniestro ocurrió el sábado por la mañana sobre la ruta estadual SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga; también fallecieron tres ciudadanos brasileños mientras que el conductor del camión resultó ileso
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Un choque frontal entre un camión y un auto dejó cinco muertos el sábado en la región del Alto Valle del Itajaí, al sur de Brasil. Entre las víctimas había una madre y su hijo argentinos, ambos oriundos de Misiones.
El siniestro ocurrió a las 7 sobre la ruta estadual SC-110, a la altura de la localidad de Ituporanga. Según precisó Misiones Online, un Fiat Uno en el que viajaban las víctimas impactó de frente contra un camión de gran porte que circulaba en sentido contrario. Por causas que se investigan, el automóvil habría invadido el carril opuesto.
A raíz del impacto, los cinco ocupantes del automóvil murieron en el lugar y quedaron atrapados en el interior del habitáculo, que resultó destruido. Dotaciones de bomberos trabajaron en la extracción de los cuerpos.
Las víctimas fueron identificadas como Lucía Elizabeth Pedroso, de 41 años, y su hijo Luciano Ezequiel Cordeiro Pedroso, de 19, ambos domiciliados en San Pedro, Misiones. También fallecieron Rodson de Souza, Tamires Gomes Souza y José Nilton Gomes de Souza, los tres ciudadanos brasileños.
El conductor del camión, en tanto, resultó ileso y fue sometido a un test de alcoholemia, que dio negativo. En el lugar intervinieron efectivos de la Policía Militar de Carreteras, personal sanitario y peritos de la Policía Científica. Las circunstancias que derivaron en la colisión aún no fueron determinadas.
Noticia en desarrollo.
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