La lista de empresas y accionistas que sancionará el Gobierno por operaciones en las islas Malvinas

El Gobierno confirmó este viernes que impulsará sanciones contra empresas y accionistas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas ilegales en el entorno de las islas Malvinas, con la nueva modalidad anunciada ayer por el presidente Javier Milei en cadena nacional.

LA NACION accedió a la lista de nombres a los que la Casa Rosada les iniciará procesos sancionatorios.

En el listado hay 45 compañías y accionistas de Reino Unido, Israel, Canadá, Islas Vírgenes Británicas, Suecia, Kazajistán, Sudáfrica, la isla de Jersey, Dinamarca, Estados Unidos y Países Bajos.

“En el día de hoy, por instrucción del Presidente, la Cancillería argentina dispuso el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 2 de la ley 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas”, anunciaron desde el Gobierno en un comunicado firmado por Milei.

Por ilegítimas licenciatarias figuran entre las observadas Navitas Petroleum Development y su subsidiaria operativa Navitas Petroleum Atlantic Limited -que se encarga de los proyectos offshore como el que se desarrolla en el Atlántico Sur-, ambas en la filial de Reino Unido.

Se suman asimismo compañías y sujetos israelíes, por ser según el Gobierno accionistas de Navitas Petroleum. Entre ellos, Harel Insurance Investments & Financial Services LTD, Migdal Insurance and Financial Holdings LTD, The Phoenix Holdings LTD/Phoenix Financial LTD/The Phoenix Investments House LTD, Meitav Investment House LTD, Gideon Abraham Tadmor Cohen, Yacob Katz, Jonathan Akiva Sternberg, Boaz Yoel Cohen Tadmor y Amit Kornhauser.

Por ilegítima licenciataria, el Gobierno también irá contra Rockhopper Exploration Limited (Hydrocarbons) y contra Rockhopper Exploration Limited (Oil), ambas del Reino Unido.

A sus accionistas Noked Capital LTD (Israel), Aedos Advisers (London) LLP (Reino Unido), Exodus Management Israel LTD (Israel), Ion Fund Management LTD (Israel), Samuel Moody (Reino Unido) y William Rees Perry (Reino Unido) también se les iniciarán los procedimientos sancionatorios.

Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration son las dos empresas detrás del proyecto Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Malvinas, que fue mencionado ayer por Milei en la cadena nacional.

En tanto, el procedimiento también se aplicará sobre accionistas de Borders & Southern, que opera en Malvinas con licencias otorgadas por la administración ilegítima de las islas.

Entre ellos aparecen Alan Brimacombe (Canadá), Zila Corporation (Islas Vírgenes Británicas), Interactive Investor Limited (Reino Unido), Hargreaves Lansdown Asset Management Limited (Reino Unido), Halifax Share Dealing Clients (Reino Unido) y tres personas más que son nombradas como Mr H Mason (sin nacionalidad registrada), y Mr y Mrs Newlands (Reino Unido), todo en base a información oficial.

Por ilegítimas licenciatarias se iniciarán expedientes contra las canadienses JHI Associates Inc. y JHI Falklands Inc., y contra la accionista única de estas compañías, Eco Oil & Gas LTD. Asimismo, sobre accionistas de Eco: Cibc Asset Mgt (Canadá), Canaccord Genuity Limited (Reino Unido), Avanza Bank Holding AB (Suecia), Moshe Peterburg (Israel), Askar Alshinbayev (Kazajistán), Coronation Fund (Sudáfrica) y Westmount Energy Limited (Jersey).

En el mismo sentido el Gobierno pondrá la mira sobre la firma Borders & Southern Falkland Islands Limited de Reino Unido por ilegítima licenciataria, sobre su “proveedor estratégico de infraestructura” Noble Corporation (Reino Unido), y sobre los accionistas de Noble: AP Moller Holding A/S (Dinamarca), First Eagle Investment Management LLC (Estados Unidos), Vanguard Portfolio Management LLC (Estados Unidos) y Dimensional Fund Advisors LP (Estados Unidos).

Por último, también irá contra Netherland, Sewell & Associates Inc. (Estados Unidos) como supuestos “analistas y asesores corporativos”; y contra Fugro NV (Países Bajos) como “proveedor de servicios”.

“Recientemente la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”, denunciaron desde la gestión de Milei en el comunicado de este viernes.

“Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación. Es también un mensaje claro hacia el mundo: la Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Malvinas. Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”, cerraron.