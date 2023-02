“La locura es total”: la oposición reaccionó a las declaraciones del Presidente sobre la interna con Wado de Pedro

escuchar

El presidente Alberto Fernández no solo habló sobre sus diferencias con la vicepresidenta Cristina Kirchner y las críticas de La Cámpora al acuerdo con el FMI, sino que admitió y naturalizó la falta de diálogo con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro . “No voy a dedicar un segundo a la interna. Sé con quién puedo gobernar y con quién no; y gobierno con los que puedo gobernar . Yo voy a seguir gobernando, no importa”, dijo este lunes en una entrevista con Radio Urbana Play, naturalizando que un presidente no tenga relación con su ministro político, el encargado de la relación con las provincias.

Esas declaraciones del mandatario no tardaron en provocar la reacción de distintos referentes de la oposición. En diálogo con LA NACION, la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, sostuvo que “ el nivel de desconcierto permanente que tiene el Gobierno es absoluto y el nivel de falta de seriedad que tienen con el país es muy claro ”.

También reaccionó el diputado nacional y candidato a presidente Javier Milei, quien opinó a través de su cuenta oficial de Twitter. “ Del relato de un excelente gobierno (y que fue víctima de una situación fuera de lo normal) a decir que no sabe con quién puede gobernar o no, el el fiel reflejo de que lleva poco más de tres años a la deriva ...”, expresó el libertario.

El diputado nacional de Pro, Fernando Iglesias, compartió la entrevista del Presidente junto con un mensaje. “La locura es total”, aseguró.

La legisladora nacional, Paula Oliveto, por su parte sostuvo que las declaraciones de Alberto Fernández reflejan “un gobierno sin conducción y un gabinete desarticulado” en la Casa Rosada. “Esto demuestra lo mal que funciona y la ineficacia del Gobierno de Alberto, Cristina y Massa para resolver los problemas. Tienen la cabeza puesta en la interna, por eso no trabajan e ignoran las urgencias que tenemos los argentinos , donde un trabajador es pobre y un jubilado indigente”, agregó la diputada de la Coalición Cívica, en diálogo con LA NACION.

El exdiputado nacional y actual secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad, Waldo Wolff, también dio su opinión al respecto. “El Presidente de los domingos usa su Twitter para hablarle a la interna del FDT, no para proponer un plan que baje la inflación. El Presidente de los lunes dice que no va a gastar un segundo en la interna. Son el gobierno de las excusas”, cuestionó.

A las críticas se sumó el intendente de Pinarmar, Martín Yeza. El jefe comunal señaló que “ el gobierno y su cultura del poder están agotados y la mayor trampa es creer que no podemos seguir empeorando”. Y añadió: “Necesitamos no solo un nuevo gobierno sino una nueva lógica del poder y un modelo de gestión diametralmente opuesto al actual”.

El Presidente de los domingos usa su twitter para hablarle a la Interna del FDT, no para proponer un plan que baje la inflación.

El Presidente de los lunes dice que no va a gastar un segundo en la Interna.

Son el gobierno de las excusas.

En esa línea, el legislador porteño Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, opinó que el Presidente está “detonado“. “No tiene más ganas de gobernar. Sus ministros no le responden y está vacío de poder. Es el fin del kirchnerismo”, publicó en sus redes sociales.

Dispuesto a minimizar los cuestionamientos que recibe de los camporistas Máximo Kirchner y Andrés Larroque, Alberto Fernández enfatizó en que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -denostado por el kirchnerismo duro- se crearon puestos de trabajo, se aumentó la inversión social hasta 1,2% del PBI y hay 5800 obras públicas en marcha y 2000 terminadas. “ Explíquenme dónde está el ajuste ”, marcó el Presidente.

Insistente con que la interna oficialista es “lo que menos le preocupa”, sostuvo: “Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera y yo tengo derecho a decir lo que pasó. Yo firmé con el Fondo y la Argentina creció, creamos trabajo, el gasto en salud y en obra pública se expandió, invertimos en ciencia y tecnología, y aumentamos el presupuesto. ¿Dónde está el ajuste? No lo sé, yo no lo encuentro”.

“¿Cuánto creció la inflación de Alemania? Un 1000%, de 0% a 10%”



Tras convocar finalmente a sus socios a reunirse a una mesa política, con la que insistían desde el kirchnerismo y el massismo, Fernández hoy dijo que él también “apoyaba” esa instancia que, según calculó, se hará la semana que viene. “Vamos a discutir la estrategia para la elección, las cuestiones internas, el problema de las PASO, las diferentes alternativas”, dijo el Presidente en cuanto a la agenda de ese encuentro, en línea con su comunicado del domingo, donde enfatizó en que se juntarán para charlar temas estrictamente ligados a los comicios. Así les marcó a sus compañeros de espacio que en esta conjunción tripartita -en la que incluyó a gobernadores e intendentes- no se abordará la gestión.

Luego de afirmar que él “nunca leyó” que otras vertientes del Frente de Todos se opongan a su intento de ir por la reelección , agregó: “Tampoco es lo que a mí me importa. Mi mayor problema no es que Alberto Fernández vuelva a ser presidente, mi problema es que algunos de los canallas que presidieron la Argentina vuelvan a presidirla”.

En esa línea pidió apostar a que la gente se exprese en cuanto a quién es el mejor candidato para representar al oficialismo y planteó que es importante enfocarse en ese 40% de los argentinos que está “desorientado”, según su análisis. “Dejemos que la gente opine. ¿Desde cuándo los peronistas le tenemos miedo a que la gente opine?”, refirió, incluso ante la posibilidad de competir en las PASO con alguno de sus ministros. “No es habitual [que el Presidente vaya a una interna] porque la Argentina tiene historial de personalismos, que no quiero imponer”, deslizó..

“Qué se yo”, fue su primera reacción cuando le preguntaron si volvería a postularse con Cristina Kirchner como candidata a vicepresidenta. “Con Cristina tengo diferencias, miradas diferentes, pero los dos queremos lo mismo”, indicó, a la vez que remarcó que en el Frente de Todos puede haber variantes, pero que no tienen derecho a dividirse. “No estamos separados. Nadie rompió el bloque y se fue. Estamos juntos con diferencias”, expresó

En tanto, insistió con que su intento de reforma judicial no tenía “nada que ver” con la situación de la vicepresidenta y que tampoco está relacionado a Cristina Kirchner su pedido al Congreso para avanzar con el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

“Están diciendo que la condenan a no ejercer cargos públicos a perpetuidad, es proscribirla”, opinó sobre la sentencia de primera instancia en la causa Vialidad contra la exmandataria y en medio de los reclamos kirchneristas por una supuesta “proscripción” a su máxima referente. “Cristina fue muy clara, no demos vueltas. Dijo: ‘Anímense a meterme presa, no voy a ser candidata para no hacerme de ningún fuero, anímense’. Ella sabe y nosotros sabemos que tiene razón ella, es una causa inventada, la trajeron de los pelos con argumentos pueriles”, consideró Fernández, que así volvió a respaldar a su vice al menos en el plano judicial.

