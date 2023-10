escuchar

El centro de González Catán está en obra. En la estación terminal del Belgrano Sur, al lado de la unidad básica del PJ más importante de la zona, se construye un paso bajo nivel que promete descongestionar el tráfico de la ruta José María Moreno. A pocos metros, sobre una de las calles que cortan, se pueden ver los avances de otra obra, una pavimentación aún sin terminar.

Las construcciones de puentes, túneles y los arreglos viales se han convertido, en los últimos meses, en el principal caballito de batalla del oficialismo matancero, con el intendente Fernando Espinoza a la cabeza. Por las avenidas principales y las calles, su nombre se hace presente una y otra vez en carteles, con el nuevo eslogan de campaña: “Fernando HACE [sic]”. Cuando su rostro no aparece, está el de Cristina Kirchner, acompañado por la inscripción: “Cristina conducción, Massa presidente”.

"Fernando HACE", el nuevo slogan de campaña del oficialismo matancero. Gonzalo Colini

En las calles, la propaganda con las obras del gobierno local compiten con el índice que mayor campaña en contra le hace al oficialismo: la inseguridad. Las palabras “robos”, “narcos”, “muertes” se repitieron una y otra vez entre los vecinos de González Catán que esta mañana iban y volvían de votar en las escuelas de la zona. González Catán es uno de los epicentros del kirchnerismo de La Matanza, el bastión electoral más importante de la provincia de Buenos Aires.

De todas formas, el kirchnerismo local no imagina una posible derrota. La supremacía del peronismo parece indiscutible: en las primarias de agosto, las listas del PJ cosecharon en total el 45, 01% de los votos, manteniendo una ventaja de casi 22 puntos por sobre la segunda fuerza, la del cantante de cumbia El Dipy (La Libertad Avanza), que obtuvo el 23,19%.

Jacinta Pereyra vuelve a su casa por el costado de un puente abandonado. Gonzalo Colini

El oficialismo, de todos modos, detecta con preocupación una baja en sus votantes históricos. Los datos muestran que en La Matanza, el buque insignia peronista, el kirchnerismo estaría perdiendo tripulantes, en especial si se tiene en cuenta las últimas elecciones presidenciales, de 2019, en las que la lista de Espinoza fue apoyada por el 64% de los electores. A esto se suma la apatía electoral, que en los números se traduce en una baja en la asistencia y en la duplicación de los votos en blanco, que en las últimas PASO llegaron al 10,63% (80.590 votos).

La abulia generalizada se detecta en las calles, especialmente entre los más jóvenes. “Ni me fijé en la boleta. Entré al cuarto oscuro, agarré cualquiera y salí”, aseguró Kevin Giménez (22), de gorra y remera deportiva, mientras esperaba, subido a su moto, a que su padre saliera de votar. “Si total todos roban igual, ya no me importa”, argumentó, y aseguró que la mayoría de su círculo vota al oficialismo.

Una obra de pavimentación en González Catán Gonzalo Colini

En la plaza principal de González Catán, Gabriela Godoy (38), empleada doméstica y madre de dos hijos, también dice que no le interesa el resultado de la elección. “De todas formas tengo que salir a trabajar. Ando en colectivo seis horas por día, tres de ida y tres de vuelta, y trabajo ocho horas en una casa, en Villa Urquiza”, dijo. Lo que más le indigna es “que haya tantas cosas gratis”. “No me gustan las cooperativas. Tengo dos hermanas que trabajan ahí, pero van una vez por semana, y van a cortes y manifestaciones. Y les pagan por eso. Es muy injusto”, protestó.

“Volver al 1 a 1″

Jacinta Pereyra (59) piensa que, en caso de ganar Milei, se volverá al 1 a 1. Esa es la principal razón, dijo, por la que sus hijos le aconsejaron que lo vote. Con dos botellas grandes de gaseosa rellenas de agua bendita de la Obra del Padre Mario Pantaleo bajo sus brazos flacos, vuelve a su casa por el costado de un puente a mitad hacer, que hace cinco años quedó abandonado y se convirtió en basural. “Corté boleta. Vote a Espinoza acá porque él es bueno, y a Milei para presidente. Mis hijos lo ven por internet y dicen que tiene muchas propuestas, que vamos a volver al 1 a 1. Como yo soy paraguaya y tengo que mandar plata todos los meses para Asunción, eso me vendría muy bien”, aseguró.

Sumado a la inseguridad, se escuchan también las críticas a los planes sociales y el cansancio de quienes trabajan 12 horas por día y no logran salir de la pobreza. Gonzalo Colini

“Quisieron hacer fraude”

Desde temprano, Juntos por el Cambio denuncia, al igual que lo hizo en las elecciones primarias, el robo de boletas en las mesas de La Matanza, en particular en el segundo y tercer cordón. “Estamos en estas horas frente a un sistema de robo de boletas al que nos tiene acostumbrado el oficialismo. Sabemos que no será la única vez en el día que lanzarán este operativo de robo de boletas. Pero ya los estamos identificando, no se la llevarán de arriba”, afirmó el candidato a intendente de Juntos por el Cambio Lalo Creus.

Desde el oficialismo local niegan estas acusaciones. Aunque entre los vecinos matanceros que fiscalizaron en las PASO también se escuchan versiones parecidas. “Fui fiscal general en las Paso y mi hijo de 16 fue fiscal de mesa en la escuela 120, y a él lo quisieron pasar por encima: toda su mesa se puso de acuerdo en poner que habían votado 350 personas, cuando en realidad habían votado 128, pero él los frenó y no quiso firmar eso porque era mentira. Por suerte, terminaron poniendo lo que él decía. También lo querían hacer firmar de a 40 sobres. Intentaban hacer fraude a favor de Espinoza” aseguró María Cardoza (55), mientras vuelve de votar junto a su hijo, Maximiliano Pacha (16).

Las irregularidades vividas en las últimas elecciones también son relatadas por Gustavo Garzón (53), docente, que fue fiscal general del Frente de Izquierda. “Por la tarde robaban muchas boletas, especialmente del leoncito. Y como los libertarios no tenían nadie que fiscalizara por ellos, era difícil de controlar”, contó, mientras esperaba su turno para votar. También detalló que a una señora mayor al que él conoce le robaron la identidad. “Me contó que a ella y a su cuñado les pasó en las últimas dos elecciones que llegaron a votar y ya habían votado por ellos. Así que le aconsejé que esta vez fuera a las 8:00 para que no le pase lo mismo”, sumó.