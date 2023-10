escuchar

Es un karma cíclico, uno de los únicos patrones que identifican al país. Cada vez que un argentino va a las urnas no sólo debe elegir quién lo representará. Esa decisión tendrá detrás una crisis económica, se tomará surfeando una corrida del tipo de cambio y derivará en un nuevo modelo. Síntomas de la debilidad de los consensos básicos y de las instituciones que los sostienen.

El camino a las urnas de hoy no difiere de este diagnóstico general, pero como toda historia es irrepetible, tendrá algunas características particulares que pueden resumirse en tres claves.

1. El dólar del lunes

El Ministerio de Economía aseguró que el lunes no habrá devaluación. Sin embargo, los actores económicos tienen muy fresco el recuerdo post PASO, y creen que si Sergio Massa no sigue en carrera, perderá herramientas para sostener fijo el tipo de cambio en $350 hasta el 15 de noviembre, como prometió el viceministro, Gabriel Rubinstein. Para echar leña al fuego, Carlos Melconian dijo en la semana que el dólar debería estar en $500 en lunes. En el Gobierno indicaron que el tipo de cambio fijo es parte del acuerdo con el FMI, pese a que el organismo pide explícitamente en su último staff report que no debe atrasarse. Si Massa sigue, intentará sostenerlo con un nuevo dólar soja –ya hay negociaciones- y quemando yuanes. ¿Quién sufrirá? Probablemente las importaciones y, de rebote, la actividad económica.

Sergio Massa, candidato a presidente por Union por la Patria, luego de votar. Hernán Zenteno - LA NACION

2. El ministro candidato

“Me quedo hasta el 10 de diciembre, nunca suelto el timón en medio de una tormenta”, dijo Massa en la televisión a mediados de agosto. En el Ministerio de Economía ratificaron que el ministro candidato seguirá al mando después de este domingo. Se verá.

3. Híper o fogonazo

Depósitos cayendo, plazos fijos que no se renuevan, stockeo de mercadería, empresas que se financian con la AFIP, “Plan Platita” con emisión y brecha cambiaria por las nubes. Si para el Gobierno hubo sólo un fogonazo de precios tras la devaluación post PASO, para la oposición se ingresa a un sendero de hiperinflación sólo cauterizado por las expectativas que genera un cambio de gobierno en dos meses. Un escenario puede exacerbar este camino. El ballotage Milei-Massa uniría una mayor emisión de campaña –pesos que Milei caracterizó como “excremento”- con la posibilidad de una dolarización sin dólares, que antes requeriría una Plan Bonex y una hiperinflación. Más tensiones a la vista. Más allá del resultado, hay consenso en que habrá más inflación y crisis social. Son síntomas económicos de una degradación política permanente.