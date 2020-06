En medio de la "guerra", los gobernadores de La Pampa y Mendoza se saludaron con los codos, bajo la atenta mirada de Nación, de fondo, en la figura del ministro del Interior, Wado de Pedro.

En medio de la puja por la "obra del siglo" , que sueña construir Mendoza, La Pampa logró el aval de las provincias con injerencia en el río Colorado, en rechazo del megaproyecto hidroeléctrico, con el objetivo de que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca.

La concreción del megadique en Malargüe, en el sur mendocino, se llena de incertidumbre ante el rechazo pampeano y de las provincias con injerencia en el río Colorado.

Así, la histórica iniciativa Portezuelo del Viento, que en menos de 10 días tiene prevista la apertura de sobres en la licitación internacional, ingresó en terreno complejo hacia su concreción, luego de la esperada reunión que se realizó este viernes en la Casa Rosada, convocada por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien resaltó la predisposición al diálogo de las cinco jurisdicciones, a pesar de no haber llegado a un acuerdo.

Por tal motivo, el gobierno cuyano, tras perder 4 a 1 en la votación de las provincias integrantes del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), entre ellas Buenos Aires, Neuquén y Río Negro, decidió pedir el laudo presidencial para definir cómo seguir. Rodolfo Suarez, y su par de La Pampa, Sergio Ziliotto, asistieron de forma presencial al encuentro, mientras que el resto de los mandatarios, Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Axel Kicillof (Buenos Aires), participaron mediante videoconferencia.

Por eso, crece la incertidumbre y los temores en Mendoza, ya que Alberto Fernández aseguró días atrás que "no se financiará una obra cuestionada por la mayoría de las provincias". De igual forma, a la espera de la decisión que tome el mandatario nacional, el gobernador mendocino dejó en claro su postura.

"Se votó, y votaron las cuatro provincias en conjunto en contra de Mendoza. La provincia de La Pampa desconoce los estudios ambientales que ya están hechos. Fue reunión donde las partes manifestaron su intención de llegar a un acuerdo, lo cual no fue posible", indicó Suarez al término del encuentro y agregó que para Mendoza no es necesario hacer nuevos estudios, ya que fueron hechos por las diferentes universidades y aprobados por el Consejo Ejecutivo del Coirco, aunque no por el Consejo de Gobierno.

Del otro lado, Ziliotto celebró el apoyo obtenido en el seno del Coirco y confirmó que se deberán hacer nuevos informes de impacto ambiental, tal como venían reclamando. "El Consejo de Gobierno del Coirco aprobó realizar un Estudio de Impacto Ambiental en todo el Río Colorado. Un enorme paso en la defensa de nuestros ríos, bandera irrenunciable de toda La Pampa", indicó el gobernador, quien destacó la tarea realizada por su antecesor, Carlos Verna.

Por tal motivo, ante este escenario desfavorable, el jefe del Ejecutivo mendocino confirmó el pedido de intervención presidencial, tal como establece la normativa del Coirco, cuando surgen posiciones encontradas. "Solicitamos el mecanismo Laudo Presidencial, no solo sobre esto sino también sobre otros temas en los que hubo disidencia".

Ahora habrá que esperar a un nuevo encuentro para dentro de 15 días, aunque en el medio, el 3 de julio está previsto el arranque de la licitación internacional, por lo que todo indica que esta instancia se deberá postergar. "Se convocó a una nueva reunión para dentro de 15 días para ver qué solución podemos encontrarle al problema", indicó Suarez.

En ese sentido, de Pedro resaltó que "el gobierno nacional tiene la responsabilidad de generar el ámbito necesario para dialogar en lo que tiene que ver con los recursos compartidos de las provincias. El presidente Alberto Fernández fue claro en el sentido de que trabajemos para propiciar el acercamiento de las provincias, y hoy empezamos".

Mendoza: la reunión por "la obra del siglo" 01:15

Video

La reunión se realizó en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Durante la reunión, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires y La Pampa solicitaron la realización del estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca del río Colorado y la realización de las audiencias públicas, como condición para su aprobación. Así, la moción avalada por cuatro de las provincias no contó con el apoyo de Mendoza que, a través de su gobernador, solicitó un laudo presidencial al considerar que existe un estudio realizado previamente.

"Si bien hoy no hubo un acuerdo total, los propios gobernadores tuvieron el espacio para dialogar con el acompañamiento de Nación, lo que sin dudas es un primer gran paso para alcanzar una solución conjunta", resaltó De Pedro acompañado por los gobernadores Suarez y Ziliotto, con quien rubricó el acta final.

En tanto, desde la vecina provincia de La Pampa se mostraron satisfechos con el aval obtenido pero mostraron cautela sobre el avance de las negociaciones, aunque creen que el proceso licitatorio debe quedar suspendido, a la espera de los nuevos estudios ambientales.