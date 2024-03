Escuchar

El oficialismo y un sector de la oposición medirán fuerzas este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados en torno a un tema por demás sensible a todos los gobiernos: la movilidad de los ingresos jubilatorios.

El enfrentamiento se escenificará en dos actos sucesivos. El primero tendrá lugar al mediodía, cuando los bloques Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria y la izquierda intenten reunir quórum para emplazar al oficialismo a que, en un plazo perentorio, se dictamine sobre una nueva fórmula de actualización de los haberes , los cuales sufrieron una fuerte caída tras el fogonazo inflacionario del primer bimestre del año.

Los libertarios y sus aliados de Pro, reacios a que la oposición les marque la agenda legislativa, pergeñaron una jugada para desactivar la sesión especial: convocaron para la tarde a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, primer paso para discutir cualquier proyecto sobre la materia. Con este gesto, el oficialismo busca disuadir a los restantes bloques de la oposición –entre ellos la UCR, clave a la hora de dar quorum en el recinto- a que concurran al recinto al mediodía.

¿Qué sector se impondrá en este tironeo? Los diputados de Hacemos Coalición Federal hacen números y creen que si un sector del radicalismo se sienta en sus bancas estarán cerca del quorum. Para seducir a la bancada que conduce el cordobés Rodrigo De Loredo evalúan incorporar en el temario de la sesión la iniciativa que presentó el radical Mario Barletta para declarar la emergencia de seguridad en Santa Fe, azotada por una ola de violencia narco.

En el radicalismo las posturas sobre la conveniencia de asistir o no a la sesión están divididas: los diputados más afines al oficialismo se conforman con su gesto de haber convocado a la Comisión de Previsión; en cambio, el sector que se referencia en el senador Martín Lousteau, jefe del partido y crítico del Gobierno, enarbola la bandera de los principios partidarios en defensa de los jubilados. La división refleja la severa fractura que hoy atraviesa el centenario partido.

A este escenario de incertidumbre se suman las contingencias climáticas de las últimas horas y la cancelación de vuelos, que dificultaban la llegada de los legisladores del interior. Los pronósticos sobre la posibilidad del quórum son inciertos.

Igualmente, los impulsores de la sesión anticiparon que, aun sin quorum asegurado, bajarán al recinto. Saben que no reunirán la mayoría suficiente –dos tercios de los votos- para aprobar in situ un cambio en la fórmula de movilidad. Su objetivo es más modesto: plantearán que no basta con la convocatoria a la Comisión de Previsión, como pretende el oficialismo, sino que la urgencia de la situación amerita que el Congreso actúe con celeridad. Por ello, de conseguir el quórum, emplazarán al oficialismo a que en un plazo de no más de 15 días las comisiones dictaminen un texto con una nueva fórmula de movilidad.

Propuestas en danza

La Coalición Cívica, promotora de la sesión especial, propone indexar los haberes con el índice de inflación a partir del mes próximo, con un refuerzo, este mes, del 20,6 por ciento. De esta manera pretenden compensar la pérdida que tuvieron los ingresos jubilatorios en enero pasado por la inflación, que hasta ahora no fue contemplada en las actualizaciones que dispuso el Gobierno. Desde Unión por la Patria, la diputada Gisela Marziotta presentó un proyecto que preserva la actual fórmula de actualización –que combina la variación del índice salarial y la recaudación de la Anses-, pero propone que, si ésta arroja un valor menor al índice de inflación, se aplique de manera automática el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec.

“De esta manera se garantizaría que la actualización de los haberes nunca quede por debajo de la inflación”, explica la legisladora.

Los libertarios y los diputados de Pro aguantan la presión. El Gobierno anticipó la semana pasada que presentará, en la nueva versión de la Ley de Bases, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que consiste en una indexación mensual de los haberes con el índice de precios al consumidor (ahora la actualización es trimestral) pero solo contemplaría, como toda compensación, 10 puntos por la inflación de enero pasado, que trepó al doble.

En la ecuación del Gobierno para alcanzar el equilibrio en las cuentas públicas, la caída del gasto previsional resulta clave. El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que dirige Gabriel Esterelles, es contundente al señalar que, en el último bimestre, las jubilaciones y pensiones se redujeron un 33,0% interanual en términos reales y “dada su participación en la estructura del gasto, fueron las que más contribuyeron a la reducción total”.