La oposición convoca a una sesión especial en Diputados para insistir en las leyes del Garrahan y de financiamiento universitario

Ante la ofensiva del Gobierno de vetar las leyes de emergencia en la salud pediátrica y de financiamiento de las universidades, la oposición en la Cámara de Diputados responderá con una sesión especial el próximo miércoles en la que procurará insistir con ambas normas.

Será la primera demostración de fuerza que realizarán los opositores tras la derrota libertaria en las elecciones bonaerenses del domingo pasado. Con los médicos residentes del Hospital Garrahan y docentes universitarios en las calles, los opositores creen que, tal como sucedió la semana pasada cuando se rechazó el veto a la ley de Discapacidad, se podría recrear un clima social similar que sirva de presión sobre los legisladores aún dudosos.

No por casualidad los convocantes a la sesión especial pusieron como primer punto del temario la ley sobre salud pediátrica, iniciativa que nació al calor del conflicto salarial entre el Gobierno y los médicos residentes del Hospital Garrahan y que el Congreso aprobó por abrumadora mayoría. Una iniciativa por demás sensible en la opinión pública que la oposición pretende utilizar como señuelo para alcanzar el quorum en el recinto.

El temario continuará con la insistencia a la ley de financiamiento universitario; esta iniciativa no despierta tanto apoyo como la anterior aunque, en su momento, se aprobó por amplia mayoría en ambas cámaras. Como se sabe, la oposición necesita reunir dos tercios de los votos en las dos cámaras para insistir en ambas normas y rechazar los vetos presidenciales; una vara muy alta que exige la Constitución pero no infranqueable a juzgar por las últimas sesiones en ambas Cámaras, donde el oficialismo viene sufriendo una seguidilla de derrotas.

La sesión especial fue convocada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. Además de insistir en ambas leyes, los opositores quieren aprovechar la sesión para forzar al oficialismo a discutir en comisión una serie de iniciativas que, de ser aprobadas, constituirían un duro golpe político al Gobierno.

Una de esas iniciativas es la que le impone restricciones al Poder Ejecutivo en el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), una herramienta de gestión clave del gobierno de Javier Milei y que ya cuenta con media sanción del Senado.

La oposición buscará emplazar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, a que se dictamine antes de fin de mes. Una vez con el dictamen en mano, solo se requerirá la mayoría simple de los votos en el recinto para convertirlo en ley.

El escándalo sobre el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia por las muertes ocasionadas por el fentanilo adulterado serán los otros dos temas que la oposición buscará instalar en el debate para incomodar a los libertarios. La intención es emplazar a las comisiones respectivas para que allí se dictamine sobre sendos pedidos de informes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones.

Asimismo, los opositores insistirán en la creación de una comisión investigadora por el caso fentanilo contaminado, aunque resta el aval de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por esa razón buscarán emplazar a Mayoraz para avanzar en los dictámenes, una ofensiva que incluso tendría el aval de un sector de Pro.