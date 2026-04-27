Manuel Adorni ensayó su presentación en el Congreso bajo un férreo operativo de seguridad

Manuel Adorni llegó esta mañana al Congreso cerca de las 11 en medio de un fuerte operativo de seguridad. Los principales accesos fueron cerrados y el ingreso al recinto de la Cámara de Diputados quedó bloqueado, custodiado por personal de Casa Militar, la fuerza que protege al Presidente y a su Gabinete.

Según pudo saber LA NACION de fuentes parlamentarias, el ministro coordinador aprovechó la visita para ensayar su exposición inicial, con el recinto prácticamente vacío.

En ese marco, el funcionario se reunió con el titular de la Cámara baja, Martín Menem, en el despacho del primer piso del Palacio Legislativo. Menem es el encargado de montar la escenografía en la que se presentará Adorni.

Martín Menem y Manuel Adorni Rodrigo Néspolo

El miércoles, cuando se realice el informe de gestión con la presencia de Javier Milei, Karina Milei (secretaria General) y la plana mayor del gabinete, Casa Militar trabajará en conjunto con el personal de seguridad de la Cámara para garantizar el operativo.

Si bien el informe de gestión ante Diputados es un procedimiento habitual que establece la Constitución Nacional, esta edición llega en un momento especialmente delicado para Adorni. La Justicia lo investiga por la adquisición de dos propiedades desde que asumió el cargo y por viajes realizados con su mujer y sus hijos.

Con ese trasfondo, la sesión del miércoles se perfila como una interpelación política de hecho, con el crecimiento patrimonial del funcionario como eje central.

Karina Milei protege a Adorni y se mostrará en el recinto de Diputados el miércoles en señal de apoyo Presidencia

Los referentes de los principales bloques opositores también se prepararon: se reunieron de forma virtual para coordinar los lineamientos de sus preguntas.

Contarán con 240 minutos para interrogar al jefe de Gabinete, distribuidos según el peso de cada bloque: los espacios más pequeños preguntarán primero y menos; los más grandes, al final y con más tiempo.

La oposición trabaja para evitar repeticiones, no caer en provocaciones del bloque oficialista y, sobre todo, sostener la sesión hasta el final. El temor es que Adorni alegue sentirse ofendido para retirarse antes de tiempo y esquivar así las preguntas más incómodas.

EL CONGRESO NO ES EL CIRCO ROMANO



El informe del Jefe de Gabinete de Ministros @madorni debe contribuir a dar transparencia y claridad sobre la marcha del gobierno nacional.

Cuidar el orden de la Sesión y evitar el circo al que nos quieren llevar es responsabilidad de todos.… pic.twitter.com/co1PXg8Usy — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 27, 2026

La preocupación opositora no se limita al contenido de la sesión. Dos presentaciones ante Martín Menem -una del bloque Coalición Cívica y otra del diputado Esteban Paulon- piden que se restrinja el ingreso de militantes y personas ajenas al informe a los palcos del recinto.

Buscan evitar que el oficialismo apele a “aplaudidores” ante el discurso inicial de Adorni, que sería de al menos una hora.

Los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, de Coalición Cívica, solicitaron además que la transmisión oficial se realice con imparcialidad y pluralidad -en alusión a los sesgos observados en la última apertura de sesiones ordinarias- y que se garantice a los periodistas acreditados el espacio que históricamente les corresponde.

Los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade Hernán Zenteno

Por su parte, Paulón advirtió que la presencia anunciada de los Milei en los palcos constituye en sí misma una anomalía institucional, y recordó los incidentes ocurridos durante la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, cuando ese espacio fue escenario de gritos e interrupciones.

Ambas presentaciones confluyen en el mismo pedido: que Martín Menem no autorice el ingreso de militantes de ningún partido político.