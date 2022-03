La oposición pide una reunión con Sergio Massa para modificar el proyecto del acuerdo con el FMI

El día después de la cumbre opositora, los referentes legislativos de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados se reúnen hoy para intentar modificar la redacción del proyecto oficialista que contiene el acuerdo del Gobierno con el FMI. Con ese objetivo, le pedirán una reunión al titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

Luego del encuentro virtual de anoche, Mario Negri (UCR) voló a Buenos Aires desde Córdoba y se juntará durante la mañana con Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC-ARI). Ellos son los jefes de los tres bloques mayoritarios de Juntos por el Cambio en la Cámara baja, dónde a partir de las 14, en un plenario de comisiones, comenzará el tratamiento del proyecto.

Acordaron, junto a sus pares de los bloques minoritarios, en promover una reunión con Massa para solicitarle que el oficialismo modifique la redacción de los artículos 1° y 2° del proyecto, para que queden bien diferenciados y así poder apoyar la refinanciación de los pagos de la deuda (objeto central del 1°) y oponerse al programa económico que diseñó el ministro de Economía, con el cual el Gobierno pretende afrontar los compromisos asumidos.

Martín Guzmán, ministro de Economía, participará este lunes del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que debatirá el proyecto de acuerdo con el FMI

“Nadie quiere ir al default ni lo va a facilitar. Pero el articulado así como está es intragable”, afirmó a LA NACION uno de los jefes de bloque “empoderados” para negociar con el oficialismo. El artículo 1° del proyecto, que Juntos por el Cambio se propone votar si es modificado, establece: “Apruébase, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 27.612, el Programa de Facilidades Extendidas a efectos de refinanciar la deuda existente entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional, correspondiente al Acuerdo Stand By suscripto en el año 2018″. En el segundo, que comienza con la frase “a los fines del artículo 1°″, figuran los memorandos de entendimiento y el programa económico, justamente lo que la oposición no votará. “Eso es un plan económico del Gobierno, no tenemos nada que ver con eso”, dijo otra alta fuente opositora que confía en poder acordar con Massa para conseguir los cambios.

Anoche, el comunicado difundido por la mesa nacional de JxC relataba que se había facultado “a los presidentes de bloque a llevar adelante la estrategia parlamentaria”. Fue una de las pocas decisiones concretas que se tomó en la cumbre de ayer, que tuvo como dato colorido el airado reclamo de varios participantes a Patricia Bullrich por su inconsulta e inesperada aparición televisiva en plena reunión.

Bronca con Guzmán

La oposición escuchará hoy la exposición de Guzmán -que ayer terminó de madrugada su encuentro con los legisladores oficialistas- aunque el clima con él no será precisamente el mejor. “Necesita nuestros votos y a la vez nos pega, no se entiende”, afirmó otro referente legislativo, que de todos modos intentará un acercamiento en las horas cruciales que faltan hasta el jueves o viernes, cuando el oficialismo intentará aprobar el proyecto y girarlo al Senado. Habrá otro cónclave opositor, esta vez presencial, antes de la sesión para unificar posturas, informaron desde JxC.

En plena negociación, no está claro un plan B si es que el oficialismo no aceptara modificar el texto. La tendencia mayoritaria es hoy hacia la abstención, aunque claramente en el Pro que capitanea desde afuera Mauricio Macri son mayoría quienes se manifiestan por el rechazo al proyecto. Hay mayor predisposición a acompañar al oficialismo en la UCR, la CC-ARI y bloques minoritarios como Encuentro Federal, que preside Margarita Stolbizer. En los distintos bloques coinciden en calificar de “irresponsable” la actitud de Máximo Kirchner y el grupo de oficialistas que se resiste a apoyar el proyecto, pero afirman que la actitud que tome el conglomerado opositor será independiente de la postura del camporismo y sus aliados en la Cámara baja.