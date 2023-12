escuchar

El discurso del presidente Javier Milei en las escalinatas del Congreso de la Nación despertó escasas respuestas opositoras en las primeras horas posteriores al mensaje. Los referentes de la izquierda y de algunos movimientos sociales comenzaron con las opiniones tras el diagnóstico que hizo el nuevo jefe del Estado ante el público que se acercó a la Plaza del Congreso. Se manifestaron entre promesas de resistencia y alguna autocrítica que esbozó Juan Grabois.

Grabois, exprecandidato a presidente y referente de Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), afirmó que Milei hizo un discurso “mesiánico”, con un “análisis histórico gorila” para “justificar shock, ajuste al Estado, privatizaciones y despidos” . Y prometió ser oposición desde hoy. “De nosotros, esperá una oposición política e ideológica frontal, intelectualmente honesta pero implacable en sus principios, desde este mismo instante”, escribió en su cuenta de la red social X (Ex Twitter).

“Esta etapa de profundas diferencias conceptuales, para que podamos convivir, tiene que estar signado por el respeto. Respetar al otro sí, pero también hacerse respetar”, opinó Grabois que también incluyó un párrafo de autocrítica: “Es cierto que Milei marca un punto de inflexión que tiene que servir de reflexión para el campo nacional, popular, latinoamericanista, que se encuentra en una enorme crisis intelectual, moral y política. Muchos años de confort y aburguesamiento”.

El exdiputado nacional Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa, pudo en duda que Milei tenga apoyo popular para llevar a cabo el ajuste que anticipó. “Muchos opinólogos y la coalición que ganó las elecciones dicen que la gente votó ajuste y que eso les garantiza el éxito de las políticas que preparan Milei y [Mauricio] Macri. Yo creo que se equivocan, porque Milei, en su campaña, dijo que iba a ajustar la política, que era la casta la que iba a pagar el ajuste, que los que trabajan no iban a sufrir el peso de los cambios. Y la verdad es que, si cumplen con tomar las medidas que están anticipando, la gente la va a pasar mal , la inmensa mayoría va a sufrir el ajuste brutal que tienen preparado”, afirmó Alderete a LA NACION. Y añadió: “Yo quiero que no les vaya bien a Milei y a Macri. Pero no por un problema contra ellos; quiero que les vaya mal porque quiero que le vaya bien al pueblo, quiero que le vaya bien a mi país”.

“Ajustador clásico” , lo definió la diputada y excandidata presidencial Myriam Bregman, que también difundió en sus cuentas de redes sociales videos de cruces de la bancada del Frente de Izquierda (FIT) con algunos de los presentes en los palcos del recinto de la Cámara de Diputados. “En los paneles de TV se mostraba disruptivo; ahora es un ajustador clásico, hecho y derecho”, opinó Bregman. “¿Lo del 15.000% de inflación se lo dictó Conan?”, ironizó el también diputado del FIT Christian “Chipi” Castillo. “El cambio de discurso de Milei, diciendo que el ajuste ‘lo pagará el Estado y no los privados, demuestra que el verso de ‘la casta política’ fue una pantalla para apuntar contra el pueblo trabajador”, sumó Juan Carlos Giordano, diputado electo, también del FIT.

Jesús Escobar, que fue precandidato a presidente por Libres del Sur, convocó a la resistencia contra el nuevo presidente. “ El discurso de Milei fue inequívoco: hará recaer la crisis actual sobre las espaldas del pueblo. Intentará rediseñar el país en beneficio de ricos y poderosos, como [el expresidente Carlos Saúl ]Menem. No podrá, unidos vamos a derrotar al que viene por la democracia, nuestros derechos y riquezas”, escribió en su cuenta de la red social X.

Horas después del discurso de Milei, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que se reunirá el jueves para definir medidas de protesta. “El 5% de ajuste en el PBI que propone sobre el Estado, y no sobre el sector privado, excede los gastos de la política, que apenas son el 0,5%. Viene por puestos laborales y derechos sociales. El shock de ajuste que propone termina de destruir a los trabajadores y jubilados. El último mal trago que nos propone es ácido y nos deja en estado de agonía”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

Sin referirse específicamente al mensaje de Milei, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), publicó un video después del discurso en su cuenta de la red social Instagram, en el que compiló imágenes y palabras del acto que realizó la cúpula de ese gremio de movimientos sociales junto a los jefes de la CGT, la semana pasada. En ese clip, Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP, destaca “la unidad de movimiento obrero”, y advierte que los integrantes de La Libertad Avanza “vienen a aplicar un ajuste que va a tocar a todos los sectores”.

