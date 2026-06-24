La oposición volvió a la carga contra Adorni, pero otra vez los aliados del Gobierno evitaron el avance

La oposición volvió este miércoles a intentar reactivar en el recinto el caso de Manuel Adorni, pero chocó otra vez contra el muro levantado por el oficialismo y sus aliados.

El Frente de Izquierda (FIT) insistió con una moción de censura para desplazar al jefe de Gabinete y la Coalición Cívica (CC) buscó fijar un plazo para que la Comisión de Asuntos Constitucionales dictamine sobre su situación. Ninguna de las dos iniciativas prosperó. Pro, en cambio, defendió el acuerdo alcanzado con Martín Menem para trasladar la discusión a comisión y rechazó las acusaciones de haber blindado al funcionario.

La primera ofensiva estuvo a cargo de Myriam Bregman. La diputada del FIT volvió a reclamar la remoción de Adorni y cargó contra Pro y la UCR por haber frustrado el quorum de la sesión de ayer.

Menem blindó consiguió una tregua para Adorni tras un acuerdo con sus aliados de Pro, la UCR y el MID Soledad Aznarez

“Vergüenza la dan los que no vinieron, los que trataron de blindar a último momento a Adorni. Son los mismos que se han pasado horas hablando de Ficha Limpia”, sostuvo. Y agregó: “Cuando se trata de los propios, se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras”.

Bregman también apuntó directamente contra el Presidente. “Adorni es Milei. Están blindando a Milei y el plan de saqueo que están llevando adelante”, afirmó. “Corresponde que se vote la moción de censura. Adorni se tiene que ir”.

Su propuesta fue rechazada por 125 votos negativos contra 105 afirmativos.

Myriam Bregman cargó contra los aliados de Milei en el Congreso y sostuvo: "Los grandes defensores de la ética pública y de la transparencia ni siquiera quieren utilizar los mecanismos constitucionales que prevé este Congreso" Hernán Zenteno

Minutos después, Maximiliano Ferraro intentó otra vía. El diputado de la CC impulsó un apartamiento del reglamento para emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y obligarla a dictaminar el martes 30 de junio, el mismo día para el que fue convocada por el oficialismo.

“Este Congreso no puede mirar para otro lado” frente a la situación del jefe de Gabinete, argumentó. “Su situación es insostenible”.

El show se termina cuando Manuel Adorni sea interpelado y evaluada su remoción por haber perdido la confianza del Pueblo de la Nación.



Esto es haciendo operativo el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ahora si quieren ir a dictaminar (cosa que no es necesaria y así lo… — maxi ferraro (@maxiferraro) June 24, 2026

El planteo tenía un objetivo concreto. La convocatoria impulsada por el oficialismo no establece un plazo para emitir despacho, una omisión que la oposición interpreta como una estrategia para dilatar el debate hasta el receso legislativo. El pedido de Ferraro fue rechazado por 122 votos contra 108.

El dato político de la votación fue el acompañamiento de Pro al emplazamiento. “¿Quiere decir que están de acuerdo con dictaminar el 30?”, se preguntaban en los bloques que impulsan el corrimiento de Adorni.

“Una sesión de show”

Tras la votación, tomó la palabra Cristian Ritondo, que salió a defender la estrategia acordada con Menem y rechazó las críticas de la oposición.

“No fuimos convocados al pedir la sesión. La responsabilidad de reunir el quórum es de quien la pide. Queda demostrado que, aunque nosotros hubiéramos estado presentes, no había número. Ayer era una sesión de show”, afirmó.

El jefe del bloque Pro también agradeció a la presidencia de la Cámara por haber convocado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el próximo martes, una decisión que el macrismo y la UCR presentan como el resultado de la negociación con el oficialismo.

Convocada la comisión, se terminó el show. pic.twitter.com/OhxdnLKr9C — PRO Diputados (@prodiputados) June 23, 2026

Su intervención provocó una inmediata reacción de Germán Martínez. “Nadie te pide nada, Cristian, nadie te pide nada”, lo cruzó desde su banca el jefe del bloque de Unión por la Patria.

Tanto Pro como la UCR difundieron en las últimas horas comunicados para justificar su posición. Ambos sostienen que la negociación con el oficialismo permitió abrir una instancia institucional para discutir el caso Adorni y que, por lo tanto, “el objetivo de la sesión estaba cumplido”. Para los sectores más duros de la oposición, en cambio, la jugada no fue otra cosa que una maniobra para ganar tiempo y evitar que el jefe de Gabinete enfrente una definición política en el recinto.