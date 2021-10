La Pampa: la división interna le dificulta al FDT su intento de repetir la remontada de 2017

SANTA ROSA .– “Pali”, “Luchy”, “Ariel”, “Lichi”. Los nombres y apodos de los candidatos del Frente de Todos se suceden, uno tras otro, a lo largo de las calles del centro de la capital pampeana. A las puertas del inicio de la campaña, la cartelería es lo único que todavía da cuenta de la relevancia nacional que por estas horas adquiere la provincia gobernada por el peronista Sergio Ziliotto.

Es que La Pampa es uno de los ocho distritos que elegirá senadores este año. Y, pese a contar con menos del 1% del padrón del país, sus 280 mil electores habilitados para votar serán determinantes: de repetirse el resultado de las PASO, Cristina Kirchner perdería el quorum propio en la Cámara alta, un escenario que complicaría el futuro de la gestión de Alberto Fernández.

La derrota del PJ pampeano sorprendió a propios y extraños. Fue un golpe muy duro para la fuerza política que gobierna la provincia desde el retorno de la democracia. La boleta única del Frente de Todos cosechó el 38,2%. Son unos 20 mil votos menos que la sumatoria de las cinco listas que compitieron en la interna de Juntos por el Cambio, que sumaron un 48,7%.

“Creo que podemos revertir esto, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Vamos a persuadir a aquellos que no fueron a votar”, se esperanza ante LA NACION Ariel Rauschenberger, actual diputado nacional por el Frente de Todos que buscará el próximo 14 de noviembre ser reelegido en su cargo y que ya comenzó a recorrer las unidades básicas de Santa Rosa.

El Frente de Todos pampeano había llegado sin sobresaltos a las PASO del 12 de septiembre. A través de un acuerdo entre Ziliotto y Cristina Kirchner, La Pampa fue la primera provincia en la que el oficialismo anunció una lista unificada para el Senado, encabezada por el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel “Pali” Bensusán y María “Luchy” Alonso, secretaria administrativa del Senado y muy cercana a la vicepresidenta.

Rauschenberger considera clave “escuchar el análisis que hacen los compañeros”, al tiempo que afirma que ya se trazó un punteo de aquellos ciudadanos que no fueron a votar: “Se hizo todo el análisis y vamos a trabajar sobre esos sectores”. Sucede que en el peronismo pampeano adjudican el mal resultado de las PASO a que la gente no participó por miedo al contagio (la concurrencia fue del 69%). “El rol de la militancia es fundamental, y no pudimos tener el contacto que hubiésemos querido”, confía el candidato.

El diputado admite que no le gustó la campaña realizada por el peronismo en las primarias. Y dice que en las reuniones, que comenzaron esta semana con la militancia, lo primero que hizo fue pedirles disculpas por “no haber podido estar cerca de ellos”. “Ahora tenemos una situación distinta, ahora sí vamos a poder hacer el casa a casa, el vecino por vecino, ese contacto que siempre hemos hecho en el justicialismo”, agrega.

En ese sentido, Ziliotto comenzó a incentivar a los intendentes, que en su mayoría son del PJ. Hubo lugares en donde el peronismo no obtuvo el acompañamiento que se esperaba. “Tenemos que, entre todos, tirar para el mismo lado. Ese es el trabajo en conjunto entre el gobernador y los intendentes. Y en lugares donde no somos gobierno, hacerlo a través de las unidades básicas y de la militancia”, indica Rauschenberger.

“El quórum en el Senado es importante para la gobernabilidad, y para poder asegurarnos las leyes que necesita la gente para solucionar sus problemas, como la falta de empleo y la inflación”, evalúa Rauschenberger. Es que, de repetirse el resultado de septiembre, Cristina tendrá sólo 35 votos propios a partir de diciembre, lo que la obligaría a acercarse todavía más a sus habituales aliados de Río Negro y Misiones.

Remontada

Hay un antecedente que permite soñar al peronismo: en 2017 también había quedado 10 puntos abajo en las PASO, pero en las generales lo remontó y ganó por una cifra irrisoria: 76 votos.

Hoy, sin embargo, hay una ausencia que inquietante : la del exgobernador Carlos Verna. Fue él quien se puso la campaña al hombro hace cuatro años, lo que lo terminó de consolidar como líder.

“En aquel momento Verna fue determinante para obtener el resultado que queríamos”, aseguró Rauschenberger, quien fue protagonista de la hazaña. Al igual que hoy, también encabezaba la lista de ditupados nacionales por el peronismo. Verna es uno de los dos padres del PJ pampeano. El otro es Rubén Marín, el histórico dirigente del peronismo pampeano que fuera cuatro veces gobernador de la propia y cuya hija, Varinia, encabeza la lista de diputados nacionales.

Alberto y Cristina recibieron al gobernador de La Pampa, Carlos Verna y al electo mandatario, Sergio Ziliotto Prensa Frente de Todos

Eran otros tiempos. En ese entonces, La Cámpora no tenía peso en la provincia que tiene en la actualidad, con Nicolás Di Napoli gobernando Santa Rosa. Pero a nadie en el PJ local se le ocurre dudar acerca del peso políticos que sotenta Verna, tanto en el electorado de la provincia como en la dirigencia.

“Ziliotto se apuró a matar al padre, pero lo que hizo fue dejarlo herido”, analiza un avezado de la política pampeana. Es que el gabinete del actual gobernador, que en un principio respondía a Verna, de a poco fue dejando de atenderle el teléfono. Ziliotto fue de a poco consolidando su alineamiento con la gestión de Alberto Fernández, algo que en La Pampa fue visto como una ruptura con la forma de liderar que hasta 2019 llevaba adelante Verna.

Oposición

Nacionalizar. Ese es el objetivo explícito de los candidatos de Juntos por el Cambio. “Una de las diferencias con 2017 es que hoy tenemos un gobierno provincial totalmente en consonancia con el gobierno nacional, y acá está claro que el electorado lo que está plebiscitando es lo nacional”, define Daniel Kroneberger, quien encabeza la lista de senadores.

Según detalla, la situación económica de La Pampa no dista de la del resto del país, lo que se traduce en un descontento generalizado. “Vos recorrés la calle, estás con la gente y demás, y el inconformismo es muy grande”, evalúa el radical, que en 2019 le ganó la interna a Carlos Mac Allister, la figura de PRO a quien venció para llegar a ser el candidato a gobernador aquel año.

En las PASO, Kroneberger obtuvo 40 mil votos, Altoaguirre 30 mil votos y tres listas acumularon otros 16 mil. De esos números, se deduce que el referente de la UCR pampeana deberá conservar 46 mil votos y no permitir que se escapen hacia el Frente de Todos.

“Uno que conoce cuál es la actitud del gobierno y sabe que va a salir a comprar voluntades en la calle”, insinúa Kroneberger. La elección está abierta. Aunque el peronismo sabe que deberá crecer en General Pico, la segunda ciudad en importancia después de la capital e identificada con el campo.

Las nuevas medidas anunciadas por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, son leída por la oposición como una acción netamente electoral. Y que no va a incidir en el resultado de las generales. “No va a haber ningún voto que cambie por eso, ni va a cambiar el pensamiento que tiene el sector respecto del modelo kirchnerista”, asegura Kroneberger.

“La base de la provincia de La Pampa es la producción primaria y el cierre de las exportaciones de carne a China fue una señal política que lleva a que la gente que hoy tiene ganadería revea si sigue apostando a ese rubro o no”, agrega.

Domínguez y el gobernador Ziliotto se mostraron juntos dos veces en los últimos días. La primera fue el jueves, cuando firmaron un convenio para destinar una línea de crédito a tasa subsidiada para productores bovinos. La segunda, este sábado, durante la inauguración de la 95º Exposición Agrícola Ganadera que se realiza en la ciudad de Santa Rosa.

Otras figuras de talla nacional que se hicieron presente en La Pampa esta semana fueron Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto. El referente del “peronismo republicano” dio una charla en un hotel céntrico de la capital pampeana, en la que definió: “Es el momento de los pampeanos de decir basta al kirchnerismo y sacar el país adelante, reafirmando los valores de la cultura del trabajo y la educación”.

La oposición se juega una parada importante. Sin embargo, en PRO están tranquilos: con solo un triunfo se aseguran la banca de Victoria Huala, a quien Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich respaldaron fuertemente durante la campaña previa a las PASO. Además, el primero en la lista de diputados es Martín Maquieyra, hermano de Juan Ignacio, ex funcionario porteño.

Por su parte, Kroneberger confía en que al peronismo no le va a alcanzar el “clientelismo” para revertir el resultado de la elección. “Por más que vaya un intendente y le diga a una persona ‘mirá, yo necesito tu voto porque si no no voy a hacer tal obra”, sabe que así no lo va a poder convencer”, señala, para después remarcar: “La gente sabe que lo que está en juego es el modelo nacional, eso para nosotros es importante porque nos va a permitir consolidar nuestra victoria”.