La particular comparación que utilizó Daniel Gollan: “Parecen Radiolandia 2000”

Tras una serie de latigazos vinculados escándalos políticos, el oficialismo acelera la campaña electoral que se definirá en tan solo diez días. En este contexto, el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan , protagonizó un acto en Olavarría junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Con duras críticas a la oposición y a los medios de comunicación, el exministro de Salud elogió la gestión del Gobierno durante la pandemia.

“Hay una cosa tan alejada a la agenda que instalan los medios”, aseguró Gollan, y exclamó: “Nadie te pregunta por las pavadas que aparecen en las tapas de los diarios, ¡que deberían dar vergüenza, parecen Radiolandia 2000!” .

A sus espaldas, senado en una banqueta, Kicillof estalló en risas por la comparación y aplaudió abiertamente el comentario de su exministro de Salud. “Soy medio viejo, por eso me acuerdo”, bromeó el precandidato.

Y continuó: “La agenda es cómo salimos de una pandemia que puso al mundo patas para arriba y cómo empezamos a poner en agenda aquello por lo que nos votó la gente en 2019″.

Así, entre halagos al gobernador Kicillof, Gollan chicaneó a los precandidatos de Juntos por el Cambio por el cruce de la Ciudad a la Provincia. “Nosotros somos y sentimos esta provincia que queremos, que gobernamos y que queremos representar. Somos de acá, vivimos acá y amamos al pueblo bonaerense”, sostuvo, y agregó: “Vamos a dejar todo lo que esté a nuestro alcance por mejorar la vida de nuestro pueblo. No cruzamos una avenida probamos suerte, hacemos un desastre y después nos vamos”.

Tras reiteradas críticas a la oposición, Gollan condenó a quienes “mienten todo el tiempo”, y se diferenció al considerarse que la base de su espacio político “es el amor al prójimo”. “Tenemos propuestas constructivas, en base a nuestro motor principal, que es el amor al prójimo. Somos muy diferentes a ellos, no nos vamos a dormir si no hay algo que pudimos a hacer y no lo hicimos”, aseguró el precandidato kirchnerista.

“Tenemos que ser propositivos y explicarle a la sociedad que creyó en nosotros hace menos de dos años que ahora comienza el periodo de aceleración”, dijo, y remarcó: “No tenemos que cavar más grieta”

“Vamos a ser la patria feliz, ¡vamos compañeros!”, cerró Gollan.

LA NACION