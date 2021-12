La pelea entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño que rompe una alianza sindical de 40 años

Dante Camaño es el jefe del Sindicato de los Gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires desde hace 38 años. Su hermana Graciela Camaño se casó con Luis Barrionuevo en los 70, pero están hace algo más de un año distanciados. Cuentan en el entorno de ambos que los efectos de la pandemia sentenciaron la pareja. La crisis conyugal tiene ahora sus coletazos en la actividad gremial. Barrionuevo, que es el jefe nacional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), impulsa una lista opositora para desbancar mañana a su excuñado de la seccional de Capital. La pulseada esconde un interés adicional: la sede porteña de los gastronómicos es una de las pocas del país que tiene superávit y que atesoraría en una cuenta bancaria unos 30 millones de dólares.

“El dinero es de los afiliados. Está destinado a la construcción de una edificio para hacer la universidad del turismo, la hotelería y gastronomía. Todos son fondos genuinos y propios, nuestra seccional no vive de la central ni de subsidios”, argumenta Camaño, que ahora toma distancia de la administración central, a cargo de Barrionuevo desde 1986. “Le preguntaría a Barrionuevo por qué después de 50 años me arma una lista. Es una locura total, no sé qué bicho le picó. Me sorprendió. Lo que hizo no tiene perdón”, dice Camaño con algo de resignación. Su voz se percibe firme, aunque reiterados silencios durante la charla advierten que el desafío lo incomoda. Teme por primera vez perder el control de un imponente edificio de Balvanera, donde montó una excéntrica oficina, poblada de pinturas y obras de arte, uno de sus hobbies.

Como sucede en muchos gremios en los que los liderazgos son eternos, la oposición surge dentro del propio oficialismo. El retador de Camaño es Humberto Ballhorst, el secretario de Organización de la seccional porteña. “Cuando nos fuimos del gremio acudimos a Barrionuevo para que nos dé garantías para presentar la lista por la oposición. Me fui por diferencias porque no se asistió a los delegados ni a los trabajadores durante la pandemia. No se le cayó una idea para mantener los puestos de trabajo. Tuvimos el gremio cerrado y salarios de hambre”, se desmarca Ballhorst, que integró la comisión directiva de Camaño durante 12 años y ahora encabeza la opositora lista Azul. El delfín de Barrionuevo confirma que la seccional “es millonaria” y dice que el secretario general “nunca” informó sobre el manejo de esos fondos.

Mauricio Macri, Luis Barrionuevo y atrás, Dante Camaño Archivo

Están habilitados para votar el jueves en la seccional porteña unos 40.000 afiliados. Antes de la pandemia, el gremio contaba con 60.000 trabajadores registrados, según fuentes sindicales. “En este momento, con la crisis y 25.000 compañeros en la calle yo no tengo que estar dedicándome a una interna. El sindicato es un llanterío. Hay empleados y patrones desesperados, con deudas hasta los ojos”, se lamenta Camaño, que competirá por la oficialista Lista Gris.

Nexos políticos

Camaño fue uno de los fundadores del sindicalismo macrista junto con Gerónimo Venegas, de la Uatre. En 2016 le cedió a Mauricio Macri la sede de su gremio para celebrar el Día del Trabajador, que por entonces estuvo cruzado por el reclamo gremial de una ley antidespidos, que finalmente fue vetada, y en la antesala de un paro general. Hoy respalda a Peronismo Federal, el sector de Miguel Ángel Pichetto, que es aliado de Juntos por el Cambio. Y toma distancia de la nueva CGT, en la que Barrionuevo logró tallar para conservar a Carlos Acuña en el triunvirato de mando. “¿La CGT se unió para qué? ¿Para hacer el relanzamiento de campaña del Presidente? Parece que estamos tan bien que seguimos haciendo campaña”, busca diferenciarse de sus colegas cegetistas.

En Juntos por el Cambio siguen con preocupación el divorcio entre Camaño y Barrionuevo. Horacio Rodríguez Larreta es tal vez el que más podría perder. Si bien ambos dirigentes son considerados aliados, es Camaño el que tiene la base de operaciones en territorio porteño. El sindicato nuclea de alguna manera a los empleados de comercios gastronómicos, hoteles y a los de la actividad turística. El año pasado, en el pico de la pandemia, Camaño acondicionó el hotel de Las Luces, que es propiedad del sindicato, para recibir a personas en cuarentena por el Covid.

La oposición al kirchnerismo justifica el doble juego de Barrionuevo, que calló de un día para otro sus críticas contra la gestión a partir de la ayuda estatal en pandemia para sostener al turismo y la gastronomía. A mediados de octubre, el jefe gastronómico ofició de anfitrión de Alberto Fernández con la excusa de convertir planes sociales en empleo. Tal vez olvidó que hace apenas dos años había dicho sobre el Presidente: “Es un pícaro que nunca trabajó. Primero estuvo con Menem, en la Superintendencia de Seguros. Decía que Menem era el mejor presidente de la historia. Después estuvo con Duhalde en el Bapro y lo fundió. Después se fue con Cavallo, fue legislador y su cajero. Después se fue con Néstor Kirchner y luego fue con Cristina, que lo echó”.

Facundo Moyano apoyó a los trabajadores hoteleros y se reunió con Pablo Santin | Noticias de Mar del Plata https://t.co/uwwM3GoAFs — PuntoNoticias.com (@Puntonoticias) September 9, 2021

Barrionuevo, que no quiso hablar con LA NACION sobre la disputa electoral con su excuñado, renovará sin oponentes su liderazgo nacional en UTHGRA. Por primera vez, el dirigente, que tiene 79 años, movió las piezas para darle más protagonismo a su hija Sandra, fruto de un matrimonio anterior al de Graciela Camaño. Sandra será con seguridad la secretaria de Acción Social, por lo que tendría bajo su órbita la obra social. Si bien el foco de atención estará en la disputa electoral en la Capital, habrá otra interna a mirar en Mar del Plata: el moyanismo impulsa la lista opositora con Pablo Santin a la cabeza con el deseo de quedarse con una de las seccionales más simbólicas para Barrionuevo.