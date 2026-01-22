Luis Barrionuevo puso en duda la aprobación de la reforma laboral y un sector de la CGT presiona por un paro

Mientras el Gobierno busca apoyos para aprobar el proyecto de ley de reforma laboral en el Senado, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo Hoteleros Gastronómicos de la Argentina (Uthgra), Luis Barrionuevo, expresó su resistencia al proyecto y se mostró confiado: “No creo que salga”.

“A los gobernadores tienen que llevarles obra, plata, y eso no hay [...] Los gobernadores, si no cobran al contado, no creo que los senadores vayan a votarle las leyes [al Gobierno]”, dijo Barrionuevo en TN, en referencia al raid de encuentros con gobernadores que viene llevando a cabo el ministro del Interior, Diego Santilli.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, recibió al ministro del Interior, Diego Santilli, en la residencia El Messidor Min. del interior

El jefe de los gastronómicos encabezará este viernes una cumbre en Mar del Plata con gremialistas y tendrá como eje el rechazo corporativo a la reforma laboral. “Superó todo”, señaló el histórico dirigente. Agregó que también debatirán sobre la situación económica y la organización política de cara a 2027.

Barrionuevo, que apoyó la candidatura de Javier Milei en 2023 y luego mantuvo el diálogo, afirmó que “el kirchnerismo ya pasó” y sostuvo que la irrupción del gobierno libertario permitió la reorganización del peronismo. También le agradeció por haber eliminado los piquetes y “limpiado cualquier cantidad de políticos”.

“La experiencia nos dice que hay que esperar, no tenemos por qué apurarnos”, indicó en línea con la estrategia dialoguista de la CGT. Dijo que la central obrera “accionará si es que esta reforma perjudica y se intenta sacarla”.

En contraste, el ala más dura de la CGT presiona por un paro general contra la reforma laboral para los primeros días de febrero. Con este fin se reunieron ayer más de 25 representantes gremiales en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). “[El paro] debe ser antes de que se trate [el proyecto]. Una vez aprobado reducís el 50% de las posibilidades de ganar esa batalla”, señaló Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales, presente en el encuentro.

Abel Furlán, en el centro, reunió en la UOM a dirigentes gremiales que piden a la CGT activar un paro general contra la reforma laboral UOM

Habrá una nueva reunión en la UOM el próximo miércoles por la tarde, a la que invitarán otras organizaciones gremiales.

“Viene todo muy acelerado [por las sesiones extraordinarias] y nosotros también tenemos que actuar”, dijo Aleñá, y agregó: “Queremos que la CGT nos reciba y escuche. No es para confrontar [con la central obrera] sino para ver cómo trabajamos en este poco tiempo que nos queda para que no salga [el proyecto]”.

Por su parte, Daniel Yofra, jefe del gremio aceitero, reveló que también “se habló de la complicidad de algunos gobernadores con el Gobierno que resuelven a espaldas de los trabajadores algo que va a ser muy negativo”. En la misma línea se pronunció Abel Furlán, secretario general de la UOM, al decir que le “preocupa” que los mandatarios provinciales “estén teniendo la centralidad de la discusión” de un proyecto que les “compete discutir” a los sindicatos, según expresó en diálogo con LA NACION.

Tras la reunión, Aleñá, de Vialidad, adelantó que buscan entregarle un documento a cada gobernador para persuadirlos de oponerse al proyecto de modernización laboral, que los gremialistas presentes ayer tildaron de un “intento de flexibilización diseñado para facilitar despidos en grandes empresas y profundizar la destrucción del sistema productivo argentino”.

El encuentro encabezado por el jefe de los metalúrgicos contó con la participación de referentes de la industria, transporte, servicios, aeronáuticos, ferroviarios, aceiteros, viales, mineros y pilotos, entre otros.