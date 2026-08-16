La pelea por la Ciudad, el gran escollo tras la reapertura del diálogo entre Mauricio Macri y los hermanos Milei

Diego Santilli y Cristian Ritondo prepararon discretamente la negociación. El lunes, Karina Milei habló con Mauricio Macri por teléfono con el objetivo de reabrir el diálogo institucional entre La Libertad Avanza y Pro e iniciar una nueva etapa de convivencia con vistas a la gran batalla de 2027.

Apenas 72 horas después del llamado de la hermana del Presidente al exmandatario, los delegados de ambas fuerzas se encontraron en la Casa Rosada. Concluida la reunión, se empeñaron en transmitir que la conversación solo giró en torno a la agenda legislativa a nivel nacional y lograr una mayor coordinación. En concreto, no discutieron la posibilidad de explorar un acuerdo para converger en las próximas elecciones presidenciales ni abordaron el asunto más complejo: el futuro de la Capital, la fortaleza de Pro desde 2007. “Ellos saben qué queremos”, plantea uno de los altos mandos del partido de Macri.

El control de la ciudad de Buenos Aires será un punto clave de la negociación. Es sabido que el expresidente pretende conservar el poder en el territorio que le sirvió de trampolín para llegar a la Casa Rosada. Por eso, habilitó el acercamiento a LLA, pero pidió postergar la discusión electoral. De hecho, no llamó a Hernán Lacunza para pedirle que bajara su precandidatura presidencial.

Los libertarios también juegan a dos bandas. Por un lado, admiten que podrían llegar a resignar sus deseos de gobernar el distrito porteño a partir del año próximo en pos de apuntalar la reelección de Milei. Y, por otro, refuerzan la presencia del sello de LLA en el distrito y apuestan a plantar un candidato propio. En los próximos días, Pilar Ramírez, alter ego de Karina Milei en la Legislatura, se mostrará en campaña: tiene previstas actividades junto a figuras del gabinete nacional, como Luis Caputo, Diego Santilli y Alejandra Monteoliva. Además, la hermana del Presidente desembarcará en el sur de la ciudad para recorrer la fábrica de sillones Fontela.

Karina Milei, junto a Pilar Ramírez en la Casa Rosada Presidencia

“Esto no cambia nada; por ahora no hay acuerdo en la Capital”, repetían en el bunker porteño de LLA después de que Ritondo y Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, se reunieran con Santilli y los Menem en la Casa Rosada.

En el karinismo advierten que no alterarán la estrategia que diseñaron para 2027. En concreto, intentarán plantar postulantes propios en los 24 distritos del país. Más adelante, cuando confían en que la actividad económica comenzará a enseñar síntomas de recuperación efectiva, evaluarán en qué lugares conviene acordar con el gobernador local o competir con un candidato propio. Hoy, dicen, no tienen certezas ni premura para definir. Es que la imagen de Milei se sigue erosionando mes a mes en los grandes centros urbanos del país por la falta de empleo y la pérdida de poder adquisitivo o el salto de la morosidad en las familias. Por eso, a los armadores de la Casa Rosada les urge conseguir los votos para suspender las PASO. Asumen que el Gobierno deberá preparar la maquinaria para ganar en primera vuelta y evitar un balotaje con final incierto.

En ese contexto, Macri y Pro se tornaron relevantes para el plan reeleccionista de Milei. El Gobierno necesita demostrar a los inversores que el Presidente aún tiene posibilidades de acceder a un segundo mandato. Quiere disipar el temor de un eventual regreso del kirchnerismo al poder y presentar credenciales de gobernabilidad.

Por eso, están dispuestos a exhibir un rostro amigable y pragmático con sus aliados. Abrieron canales de negociación con gobernadores que suelen cooperar con Milei en el Congreso. Y se acercaron a Macri, que amagaba desde hace meses con construir una candidatura nacional y había alentado a Hernán Lacunza a salir a la cancha. Los libertarios apuestan a aglutinar la oferta de la derecha. En ese caso, sugieren que podrían apoyar la continuidad de Pro en la Ciudad. Eso sí: reclamarán un gobierno de coalición.

Palabras más, palabras menos, Patricia Bullrich le avisó hace un tiempo a Karina Milei que la Capital sería la prenda para garantizarse el respaldo de Pro a nivel nacional. “Si quieren que Javier sea reelecto, deben entregar la ciudad. Hay que construir la base de votantes para ganar”, ratifican en el bullrichismo. La senadora avizora que Jorge Macri podría quedarse con el visto bueno de los Milei. A ella nunca le entusiasmó la idea de ser jefa de gobierno y ahora vuelve a ilusionarse con acompañar en la fórmula al líder de LLA. Cree que es la única que puede aportarle un extra de votos.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó la reapertura al diálogo con la Casa Rosada. Desde hace meses apuesta por recomponer el vínculo con Milei con el objetivo de ser ungido como el candidato único de Pro y LLA en 2027.

Los representantes de Karina Milei en la Capital insisten en que solo negociarán con Mauricio Macri un acuerdo a nivel nacional. “Pro aún tiene que deliberar quién va a ser su candidato; con Jorge Macri no tenemos nada que hablar”, chicanean en las huestes de LLA.

Los consejeros del jefe de gobierno porteño insisten en que el líder de Pro será el encargado de negociar un acuerdo global para confluir con LLA. Por lo tanto, Jorge Macri, asumen, tendrá la tarea de discutir las condiciones del eventual entendimiento en la Ciudad.

En la mesa política del exintendente de Vicente López recobraron el optimismo. Creen que la reapertura del diálogo entre Macri y los Milei podría ordenar la discusión porteña. A su vez, notan un repunte en la valoración de la gestión y sostienen que Jorge Macri podrá sacar provecho en la próxima campaña de su apuesta por la “mano dura” o el eslogan “ley y orden”. El eje de su discurso está bastante claro: reivindicar las cifras de desalojos o de la seguridad y alertar sobre los riesgos de la vuelta del kirchnerismo al poder. El binguero Daniel “Tano” Angelici se consolidó como un operador todoterreno. Es un nexo entre los primos Macri y sumó lugares de poder en la gestión, con Matías Lanusse en el área de Higiene o de Pedro Comin en la Secretaría de Ordenamiento Urbano.

Santilli encabezó la primera reunión de la mesa de diálogo de Pro y LLA Presidencia

En Uspallata niegan que los Macri estén enfrentados. Admiten que hay diferencias entre los primos, pero descreen que el líder de Pro aún no esté convencido de apoyar la reelección del jefe porteño.

Atento a esas tensiones que podrían complicar el pacto para confluir en Buenos Aires, Ritondo planea integrar más adelante a los tres gobernadores de Pro a la mesa de diálogo con LLA. Tanto Jorge Macri como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) pretenden sellar una alianza con los libertarios para enfrentar al peronismo en sus distritos.

Los leales a Karina Milei avisan que no le allanarán el camino a Jorge Macri. En caso de pactar con Pro, advierten, procuran instaurar un cogobierno en la Capital. Proyectan quedarse con resortes clave de la suculenta caja porteña, como el Banco Ciudad, o ministerios estratégicos para avanzar con reformas estructurales del Estado con el sello de Milei. En los próximos días, insistirán con el proyecto de Ley Bases para la Capital y pondrán sobre la mesa la discusión sobre la eliminación de las PASO.

Los lugartenientes de Karina Milei descuentan que incrementarán su poder de fuego en la Legislatura. En el próximo turno electoral, renuevan solo tres de los catorce legisladores que integran la bancada de LLA.

Entre tanto, Santilli sigue enfocado en la disputa bonaerense. En los últimos días, el Presidente le dijo que él era su candidato a gobernador. En los despachos oficiales circuló la idea de que el jefe de Gabinete regrese a la ciudad de Buenos Aires en 2027. Él es obediente y mantiene un perfil conciliador. Si se lo piden los Milei, será difícil que pueda rechazar la propuesta. Pero el exdiputado no quiere desperfilarse. Tiene muy presente el ejemplo de María Eugenia Vidal. Y su equipo trabaja con el foco puesto en Buenos Aires. Saben que será “el partido más difícil” del calendario electoral del año que viene y uno de los territorios donde Milei peor mide. Pero confían en que pondrán toda la carne en la parrilla para enfrentar al peronismo en su gran fortaleza.

Para Santilli y sus laderos, podría ser clave la discusión sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes. Axel Kicillof busca derogar la ley que puso un límite de dos mandatos consecutivos para jefes comunales. “Si consiguen los votos, no hay chances”, aventuran.