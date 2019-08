La Plata: Cristina Kirchner retoma las presentaciones de su libro "Sinceramente"

Se trata de la primera aparición de la exmandataria tras el resultado de las PASO

La expresidenta y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, quien regresó ayer al país procedente de Cuba, donde visitó a su hija Florencia, realiza hoy en La Plata, su ciudad natal, una nueva presentación de su libro "Sinceramente".

La senadora llegó ayer por la mañana al país, luego de permanecer durante ocho días en Cuba para acompañar a su hija, que recibe tratamiento médico en La Habana.

Cristina Kirchner presenta su libro en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, junto al escritor y periodista Marcelo Figueras. Se trata de la primera aparición de la exmandataria tras los resultados de las PASO.

"Sabíamos que íbamos a ganar, pero no por la diferencia de votos que tuvimos. Yo no creo en las encuestas, pero nos habían dado encuestas presenciales que nos daban números importantes. Pero yo no les creía", dijo la exmandataria sobre el resultado de las primarias.

El público en la presentación del libro de Cristina Kirchner en La Plata Crédito: Prensa CFK

"Alberto me había pasado bocas de urna que nos daban diferencias de dos dígitos. Me llamó Máximo para darme los resultados de las mesas testigo y fue muy fuerte. Por un lado tengo la alegría de poder cambiar esto que estamos viviendo, pero al mismo tiempo, siento que con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible... me preguntó por qué perdimos estos cuatro años. Cuando me fui yo dejé un país con problemas, pero había muchos otros, como la deuda, que ya estaban resueltos", agregó.

Por otro lado, habló sobre lo que considera las diferencias entre la Argentina que dejó el kirchnerismo y la del macrismo. "Cuando me fui dejamos una situación inmejorable en materia de deuda a la Argentina, habíamos encaminado el tema de la industrialización. Dejamos un país con problemas pero era un país encaminado. En apenas tres años y pico, volver y que todo esté casi inmanejable.Encima nos dicen que esto es por los populistas que vienen, un poco de decoro, por favor. El resultado de las PASO y de lo que pasa en la economía, son el resultado de las políticas de este gobierno", dijo.

Cristina Kirchner presenta su libro "Sinceramente" en La Plata Crédito: Prensa Frente de Todos

Además, definió al oficialismo como un "gobierno empresario" y contó lo que "un empresario le dijo a Axel [Kicillof]: "Al final, yo cuando les criticaba las políticas a ustedes me iba mal y ahora que se cumplen todas las políticas que pedimos me va como el tuje (sic)".

"Tenemos que convivir en una sociedad con muchas desigualdades y por eso también hay mucha violencia. Estoy segura que una sociedad en donde el ingreso se distribuye mejor, si, estoy segura, es mucho más segura", agregó.

Del acto, que comenzó pasadas las 17.30, participan la candidata a intendenta de La Plata del espacio, Florencia Saintout, y los postulantes a senadores provinciales por la Octava Sección Electoral, Gustavo Di Marzio, Juan Martín Malpelli, Lorena Riesgo y Omar Plaini.