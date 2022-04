La polémica comparación de Mario Negri entre la cuarentena y un símbolo del nazismo

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Mario Negri, analizó este sábado la coyuntura argentina en el marco de una entrevista radial donde se abordaron diversas temáticas, entre ellas la interna del Gobierno, su vínculo con la oposición y la figura del presidente Alberto Fernández. En ese contexto, el legislador se mostró crítico de varias de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y comparó la cuarentena decretada por la pandemia de Covid con un símbolo del nazismo.

Al ser consultado en Radio Rivadavia sobre la tensión que impera dentro de la coalición de Gobierno, Negri afirmó: “Este es el primer gobierno que no tiene ningún tipo de vínculo con la oposición. Son dos mundos absolutamente distintos, ellos están encerrados en una cápsula”. En su respuesta incluyó al titular de la cámara de Diputados, Sergio Massa, al que cuestionó: “Ya han pasado unos 120 días y todavía no se ha constituido la comisión de urgencia. Todo está ralentizado como consecuencia de la interna del poder, no tienen miramiento de la velocidad con que va la crisis y la confrontación de poder. Es una situación peligrosa”.

Tras ello, el diputado le contestó a quienes agitan la posibilidad de que Fernández deje sus funciones antes de 2023. “No me resigno a hablar de un escenario de Asamblea Legislativa porque eso sería un final muy grande. Nosotros creemos que este presidente tiene que terminar el mandato y este gobierno no es de él solo, porque lo construyó Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández no soñó en su vida con ser presidente”, dijo en ese sentido y fue entonces cuando evocó algunas de las medidas adoptadas por el jefe de Estado durante los primeros dos años de su gestión.

“Ayer hablaba con un médico amigo que se acordaba cuando su hijo vino y lo metieron en un hotel porque iba a contagiar a todo el mundo. Acuérdense de eso, era una simulación de Auschwitz. No te torturaban, pero saliste peor”, dijo y luego comparó dicha restricción a la circulación con la situación actual, en la que “llevamos una semana de acampes y piquetes”.

