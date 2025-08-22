La Policía encontró a Diego Spagnuolo y le secuestró el celular: investigan qué sabía de supuestas coimas

La Policía de la Ciudad encontró este viernes al exdirector de la Agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, a quien buscaba desde anoche, y le secuestró su teléfono celular.

La justicia federal había ordenado hacerse de computadoras, teléfonos y otros elementos de Spagnuolo que pudieran servir como prueba en una causa abierta anteayer para investigar presuntos sobornos en el área que él tenía a su cargo.

La Policía dio con Spagnuolo cuando se subía a una camioneta Nivus en un country del partido bonaerense de Pilar cerca del mediodía, después de una larga búsqueda ordenada por el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, que lleva la investigación. Así lo informaron a LA NACION fuentes del caso.

Diego Spagnuolo, con Karina Milei, durante la campaña presidencial de 2023

En las últimas horas se realizaron al menos 15 allanamientos que alcanzaron a la agencia que dirigía Spagnuolo, a la droguería Suizo Argentina y a domicilios particulares.

El caso se inició por una denuncia del abogado Gregorio Dalbón a raíz de un audio en el que un hombre que sería Spagnuolo habla de pedidos de coimas en su área. El relato involucra a Karina Milei y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem. Se trata de una grabación clandestina, aparentemente editada, de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente.

Spagnuolo fue echado del Gobierno anteanoche, sin que desde la Casa Rosada se dieran explicaciones.

En otro de los operativos de las últimas horas le secuestraron a uno de los responsables de la droguería Suizo Argentina 266.000 dólares repartidos en distintos sobres mientras intentaba abandonar Nordelta en su auto.

Es Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina. Llevaba en el auto una decena de sobres en los que estaban repartidos los 266.000 dólares y papeles con anotaciones. También le encontraron $7.000.000.

Emanuel Kovalivker

La Policía se llevó todo eso y también su pasaporte y su teléfono celular, que ahora será peritado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que depende del Ministerio Público Fiscal.

El operativo fue en el lote 6 del barrio La Isla, en Nordelta.

Jonathan Kovalivker, hermano de Emmanuel, logró irse en su auto antes de que lo encontrara la Policía.

Pedido de detención

Tras los allanamientos, el abogado kirchnerista Gregorio Dalbón -que fue quien realizó la denuncia penal por el caso y representa a Cristina Kirchner en algunas causas- pidió la detención preventiva de los hermanos Kovalivker, de su padre, Eduardo, que preside la compañía, y de Spagnuolo.

En un escrito presentado en la Justicia, Dalbón argumentó que el dinero que llevaba consigo Emmanuel reflejaba “una clara intención de sustraerse del accionar judicial y disponer de medios económicos inmediatos para evadirse”.

“El caso de Jonathan Kovalivker es aún más grave ya que logró eludir el accionar de las fuerzas de seguridad y hasta el momento se desconoce su paradero”, afirmó el abogado.

El Gobierno mantiene el silencio sobre el caso y corrió de sus cargos a Spagnuolo y al director de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel María Garbellini.

A su vez, el Ministerio de Salud intervino el área y nombró en reemplazo de Spagnuolo al médico Alejandro Vilches.