La precuela de la causa Andis: los empresarios que pasaron de vender sillas de ruedas a soñar con comprar Garbarino

Los protagonistas de la presunta asociación ilícita que se abocó durante la gestión de Diego Spagnuolo a expoliar decenas de miles de millones de pesos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), también extrajeron fortunas de otras áreas del Estado nacional durante las presidencias de Javier Milei y Alberto Fernández, según reconstruyó LA NACION en base a registros oficiales, documentos tributarios y fuentes al tanto de la operatoria bajo sospecha.

El entramado abarca a Miguel Angel Calvete y Federico Maximiliano Santich, dos empresarios que ya se encuentran bajo la lupa del fiscal federal Franco Picardi y del juez federal Sebastián Casanello. Pero incluye también a otros exfuncionarios, dueños de droguerías y exsocios y empleados de ambos que permanecen en las sombras, hasta ahora.

Alberto Fernández y Ginés González García, durante el gobierno del Frente de Todos Archivo

La operatoria conjunta comenzó a gestarse durante la pandemia de Covid-19, cuando un amigo en común presentó a Calvete y de Santich, café de por medio. Pronto, el ida y vuelta entre ambos viró hacia la posibilidad de generar negocios con el sector público. ¿Y cuál fue el primero? Vender ortopedia e insumos médicos al Ministerio de Salud, en tiempos de Ginés González García.

“Sillas de ruedas, con base en Villa Urquiza”, recordó una fuente con conocimiento directo de la operatoria que accedió a dialogar con LA NACION bajo reserva de su nombre. “Tenían un ida y vuelta permanente con funcionarios de Salud, y con otros que respondían a la Casa Rosada, incluyendo colaboradores de Santiago Cafiero y Juan Manzur”, precisó, en alusión a los jefes de Gabinete de Alberto Fernández.

Durante aquellos años de cuarentena y confinamiento, Calvete y Santich también hicieron pie –y ganaron millones– con en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, y con la Dirección Nacional de Vialidad. Pero allí no pretendieron construir o reparar rutas o puentes, según reconstruyó LA NACION. Se concentraron en la provisión de “servicios”.

Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia de discapacidad, en Comodoro Py Ricardo Pristupluk

Santich operó esos negocios apoyado en varias empresas. Entre ellas, Profarma SA y Profusión Marketing SRL, a la que rebautizó Profusion SRL cuando en agosto de 2020 modificó su objeto inicial de consultoría informática y la destinó a “servicios relacionados con la salud humana”. Ambas figuran en el dictamen que el fiscal Picardi presentó en noviembre para pedirle a Casanello que ordenara la indagatoria a Santich, y la detención e indagatoria de Calvete.

En su dictamen, no obstante, Picardi no incluyó otras dos sociedades que Santich utilizó de manera intensiva para sus negocios durante los últimos años. Son Smart Medical Image SRL –más conocida como SMI SRL– (CUIT 30-71586218-9) y Prenor SAS (CUIT 30-71659647-4). Ambas, con la venta de instrumental y artículos ortopédicos como objeto social desde diciembre de 2020 y julio de 2022, respectivamente, según surge de los registros de ARCA.

Tanto Smart Medical Image como Prenor quedaron bajo la supervisión directa de la mano derecha de Santich, Laura Poloni. “Ella era la que pedía todas las facturas, se encargaba de los pagos por todas esas sociedades y de los retiros de fondo”, detalló una segunda fuente consultada por LA NACION.

Miguel Calvete

Por aquellos días, Santich dio un salto de calidad. Ocurrió cuando un interlocutor habitual, Kevin Pocovi, le abrió las puertas de la Andis a Calvete y a él. “Fue Kevin quien los presentó a Santich y Spagnuolo, y el resto es historia”, ironizó una fuente con conocimiento directo de los negocios en diálogo con LA NACION. “El contacto se gestó desde las oficinas de la familia Pocovi en Torre Catalinas Plaza”, abundó, en alusión al edificio ubicado a metros del cruce de las avenidas Madero y Córdoba de la ciudad de Buenos Aires.

Consultados por LA NACION, junto a Spagnuolo aportaron datos complementarios. “Diego lo conoció a Kevin antes de la campaña, en 2021 o 2022”, estimaron. “Y le presentaron a Calvete durante la campaña [presidencial de 2023], durante un acto”.

Federico Maximiliano Santich, bajo la lupa de la Justicia

Cercano al diputado libertario Guillermo Montenegro, que supo ser operador de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Kevin Pocovi aparece vinculado a tres sociedades comerciales. Y con una de ellas, Inversora Eslava SA, firmó con el PAMI un contrato de alquiler por 36 meses de un edificio en la calle Reconquista 46 de Buenos Aires, por más de $2700 millones en 2024, según surge del expediente oficial AA-EX-2024-66403307-INSSJP-GAEI.

De criptomonedas… a Garbarino

Medio hermano del hijo menor de Zulemita Menem, Kevin Pocovi es hermano de Alan Pocovi, otro investigado en la “causa Andis”. El fiscal Picardi lo acusó de recibir pesos y dólares de Calvete y “otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de insumos” y abocarse a su posterior lavado a través de, por ejemplo, criptomonedas.

Sin embargo, según relataron a LA NACION fuentes al tanto de los negocios de Santich, Calvete y otros protagonistas, el paso de los años y la acumulación de negocios con el sector público generó tal volumen de ingresos que los protagonistas de la operatoria bajo sospecha decidieron adquirir un centro de diagnóstico por imágenes en Quilmes, donde también financiaron las campañas de candidatos locales.

Kevin Pocovi, en Mar-a-Lago

Para entonces, Santich ya se movía en autos de lujo que compraba al contado con fajos de billetes. También abría una oficina en la calle Esmeralda 1080 de Buenos Aires con la meta de expandir sus operaciones. Por ejemplo, con Meridius SA (CUIT 30-71179868-0), una sociedad abocada a la venta al por menor de instrumental médico y productos ortopédicos desde enero de 2023, según consta en los registros de ARCA.

Junto a Sergio Mastropietro, otro de los señalados por el fiscal Picardi como presunto lavador de las ganancias bajo sospecha del grupo a través de las firmas Baires Fly SA y Megastatica SAS, Santich y Calvete se ilusionaron con entrar y jugar en las ligas mayores. “Al final, estaban pasados de rosca”, rememoró alguien que trató al trío durante años. “Estaban tan cebados que en un momento llegaron a decir que querían comprar la cadena Garbarino”.