La pregunta que incomodó a Facundo Moyano: “¿Por qué te tengo que decir cuánto pago de alquiler?”

Facundo Moyano habló este lunes por primera vez desde el episodio protagonizado junto a su pareja, Candela Arizaga, quien el pasado 4 de agosto fue encontrada corriendo semidesnuda por las calles de Barrancas de Belgrano. El sindicalista fue imputado por el hecho y tiene una restricción que le impide acercarse a la joven. Durante una entrevista con Rodolfo Barili en Telefe Noticias, Moyano se mostró incómodo cuando le preguntaron cómo paga el departamento de Avenida del Libertador al 5400 y cuestionó que ese tema tuviera relación con la causa que lo involucra.

La pregunta de Rodolfo Barili apuntó a la situación habitacional de Moyano y a sus ingresos. “Tu vida ha sido el gremialismo, la vida pública, como diputado, y vivís en una torre importante. ¿Cómo hacés para vivir?”, lanzó el periodista. Ante eso, el dirigente sindical respondió: “Obviamente lo pago con mi sueldo. ¿Cuál es el problema?”. Ante la repregunta sobre cuáles son sus ingresos, el exdiputado marcó su incomodidad: “No, pará. Dejamos de hablar de los temas de los cuales estamos hablando”.

La pregunta que incomodó a Facundo Moyano en una entrevista con Rodolfo Barili en Telefe

Aunque Barili explicó que la consulta estaba vinculada con su trayectoria pública, Moyano cuestionó la relevancia del tema y rechazó brindar detalles sobre su vivienda: “¿Hay algún tipo de acusación respecto a eso? ¿Tengo que dar algún tipo de explicación por esto? Yo no quiero decir dónde vivo. Hasta por una cuestión de seguridad no quiero decir dónde vivo. ¿Por qué te tengo que decir cuánto pago yo de alquiler? ¿Por qué te tengo que decir si es prestado?”.

Ante el planteo, el periodista insistió: “No, porque fuiste diputado y vivís... O tenés origen gremial y tenés un sueldo de tal lado. Te estoy preguntando bien”. Ante eso, Moyano sostuvo que no está obligado a informar sobre sus gastos y su domicilio: “Yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar, porque no estoy atado a la Ley de Ética Pública, que establece que no podés hacer negocios contradictorios a tu actividad pública. No tengo actividad pública y no soy más diputado nacional. Por lo tanto, no tengo por qué dar a conocer mi domicilio, mis gastos, mi sueldo ni nada. No tengo declaración jurada pública ni obligación de responder. Ni la voy a responder tampoco”.

Por último, el sindicalista cuestionó las causas judiciales anteriores en las que estuvo involucrado: “Para imputarme, para meterme preso, que no fueron nunca válidos... Privación ilegítima de la libertad, se cayó; violencia de género, se cayó; drogas, se cayó. Y ahora tengo también que defenderme de cómo vivo en este lugar”. Barili cerró el intercambio y aclaró el sentido de su pregunta: “Como si yo hubiera sido solo un tipo que hace vida pública, como tuviste vos que fuiste diputado y demás, y de pronto vivo en un edificio enorme y alguien me entrevista por otra cuestión y me dice: ‘Aclarame’. No tenés la obligación, olvidate. Si querías lo contestabas y si no, no. Era eso”.