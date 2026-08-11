El enojo y la respuesta de Facundo Moyano cuando le preguntaron cómo paga el departamento de Belgrano

El sindicalista Facundo Moyano habló por primera vez este lunes desde el episodio que protagonizó junto a su pareja, Candela Arizaga, quien fue encontrada semidesnuda corriendo por las calles de Barrancas de Belgrano el pasado 4 de agosto. Por el hecho, el también exdiputado fue imputado y tiene una restricción para ver a su novia.

Al ser consultado por el periodista Rodolfo Barili en Telefé Noticias cómo paga el departamento ubicado en Avenida del Libertador al 5400, en la zona de Barrancas de Belgrano, Moyano se mostró molesto por la pregunta ya que, según argumentó, no tiene que ver ni con su imputación ni con el escándalo que lo involucra.

“Tu vida ha sido el gremialismo, la vida pública como diputado, y vivís en una torre importante, ¿cómo hacés?”, consultó Barili. Al principio de manera escueta, Moyano señaló: “Obviamente lo pago con mi sueldo, ¿cuál es el problema?“.

Tras esa frase, el periodista le preguntó cuáles son sus ingresos. “No, pará. Dejamos de hablar de los temas de los cuales estamos hablando. No te tenés por qué enterar, hasta por una cuestión de seguridad”, dijo.

Candela Arizaga Pilar Camacho

Y quiso aclarar: “No estoy enojado, y menos con vos. Fue noticia porque soy yo. ¿Hay algún tipo de acusación respecto a eso? ¿Hay alguna explicación que yo tengo que dar? No quiero decir dónde vivo hasta por una cuestión de seguridad". Además, contó que ese departamento no es de su propiedad: “Me preguntas cuánto pago y ¿por qué te tengo que decir cuánto pago de alquiler? ¿Por qué te tengo que decir si es alquilado o prestado?“.

“Fuiste diputado”, le replica el conductor, a lo que Moyano contestó: “¿Y qué tiene que ver? Yo ni siquiera siendo funcionario público te lo tengo que contestar. No estoy atado a la ley de ética pública porque no soy más diputado nacional, por lo que no tengo que dar a conocer mi domicilio, mis gastos ni mi sueldo. No tengo declaración jurada pública".

Facundo Moyano

Y completó: “No tengo obligación de responder sobre mi vida privada. Se van cayendo los dos elementos para imputarme, para meterme preso, que nunca fueron válidos, ¿y ahora tengo que defenderme respecto a cómo vivo en este lugar?“.

Moyano vivió hasta 2021 en el piso 12 de una torre en la avenida Belgrano, en el barrio de San Telmo. Allí estuvo hasta que se casó con la modelo Eva Bargiela, de quien se separó dos años después. Con ella se mudó al barrio Barrancas de Belgrano, al edificio donde ocurrió el incidente con su actual novia.

En ese mismo lugar, el empresario Nicolás Caputo compró departamentos para sus hijos. “Yo no soy funcionario público, así que no tengo que decirte dónde vivo y a quién le alquilo. No sé ni quién es la hija de Caputo. De esta situación, que es una desgracia, casi se muere mi novia; están inventando cosas, una tras otra”, había expresado Moyano la semana pasada a LA NACION.

La última declaración jurada que Facundo Moyano hizo pública fue en 2020, un año antes de renunciar a su banca de diputado nacional por sus diferencias con el kirchnerismo. No declaró por entonces propiedades ni automóviles, pero sí dinero en efectivo. Dijo que tenía casi US$200.000, además de ahorros en pesos en el banco y un plazo fijo de $1.200.000.

Actualmente, está contratado a sueldo en Aubasa, la empresa pública bonaerense que gestiona el gobierno de Axel Kicillof a través de José Arteaga, un dirigente vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa.

Otras frases de Moyano

Moyano negó ser la persona que aparece en los videos corriendo a la mujer, sostuvo que Arizaga sufrió un paro cardíaco y aseguró que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Nuevos videos de Candela Arizaga mientras corría semidesnuda desde el departamento de Facundo Moyano

También hizo referencia a las imputaciones por privación ilegítima de la libertad y violencia de género, cuestionó a los abogados que intervinieron en la causa y rechazó las versiones sobre supuesto consumo de drogas.

A continuación, más frases de la entrevista