La Provincia envió un mail a los vacunados con una aclaración sobre la segunda dosis

En medio de la incertidumbre por la llegada de las segundas dosis de Sputnik V, el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió este domingo 6 de junio una aclaración por mail a todos los vacunados en territorio bonaerese.

“Es muy importante que sepas que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos. El efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence”, resalta el comunicado de la Provincia.

“En nuestro país el tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas. Los esquemas se van a completar, nadie se va a quedar sin su segunda dosis. Gracias al sistema informatizado de la provincia de Buenos Aires, a partir del día 90 y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se programan los turnos”, continúa la notificación enviada por la administración de Axel Kicillof.

Desde la Provincia instaron a los vacunas a que revisen las App y la Web sin necesidad de registrarse de nuevo. Y al respecto, aclararon: “El turno para la segunda dosis te va a llegar cuando sea el momento. La evidencia científica nos da la tranquilidad de que con una dosis se reducen los contagios, las internaciones y la letalidad. Sigamos cuidándonos entre todos y todas”.

La estrategia de la Provincia

La semana pasada la adminitración de Axel Kicillof y el Instituto Gamaleya de Rusia informaron que la vacuna contra el coronavirus Sputnik Light (que es el primer componente de la vacuna Sputnik V) demostró una eficacia del 78,6% en personas mayores, de acuerdo a datos recopilados por el Ministerio de Salud bonaerense.

“Estos resultados apoyan la estrategia de diferir las segundas dosis, con la garantía de tener estos altos porcentajes de efectividad que demuestran la capacidad de la vacuna para proteger a la población con esa primera dosis”, señaló días atrás el gobierno bonaerense.

“Fortalecer los esquemas de primeras dosis permite alcanzar un número mayor de personas vacunadas a corto plazo, con un beneficio individual y un efecto a nivel poblacional, que indefectiblemente va a impactar sobre los contagios, hospitalizaciones y muertes por Covid-19″, completó al respecto.

LA NACION