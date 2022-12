La queja de una de las secretarias de Gerardo Milman citadas a declarar en la causa por el atentado contra Cristina Kirchner: “Me perjudicaron por todos lados”

escuchar

“Me perjudicaron por todos lados”, se quejó Carolina Gómez Mónaco, una de las secretarias del diputado nacional Gerardo Milman que declararán este jueves en Comodoro Py en la causa que se sigue por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, volvió a negar los dichos de Jorge Abello, el asesor del diputado kirchnerista Marcos Cleri que afirmó haber escuchado una conversación en la que el legislador de Pro les dijo a ella y a otra de sus colaboradoras, Ivana Bohdziewicz: “Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa”.

Consultada en Radio Mitre acerca del testimonio de Abello, Mónaco aseguró que “es un invento absoluto” y agregó: “No conocemos a la persona. [Lo que dijo] es un falso testimonio, realmente es todo mentira”.

Acto seguido, reprochó: “A mí me perjudicaron por todos lados”. Y cuando le preguntaron si es cierto que su vinculación en el caso le valió una gran cantidad de ataques a través de las redes sociales, contestó: “La verdad que sí”.

Tras ello también hizo breves declaraciones Ivana Bohdziewicz, quien previo a su ingreso a Comodoro Py se manifestó de acuerdo con lo expresado por Mónaco. “Es una denuncia falsa que nos perjudicó bastante, en lo personal más que nada”, aseveró.

Después, enfatizó que “Milman nunca dijo eso” y ante la consulta de si recordaba haber visto al asesor de Cleri en el bar Casablanca el 30 de agosto, cuando según este último se dio la conversación, indicó: “Imaginate que estábamos muy concentradas en nuestro trabajo y no miramos a nuestro alrededor. Tampoco conocemos al señor”.

Las secretarias del diputado de Pro hicieron las declaraciones poco después de las 9.30, cuando llegaron a los tribunales federales de Retiro y esperaron en el quinto piso, sede de la fiscalía de Carlos Rivolo, hasta que fueron llamadas para comenzar una segunda declaración testimonial en la causa.

A la audiencia asistieron además los apoderados de la vicepresidenta -querellante en la causa-, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes volverán a reclamar por el secuestro de los teléfonos celulares de las colaboradoras. Ambas, según se probó, estuvieron en la mesa con Milman el día en que el testigo dijo haberlo escuchado decir esa frase.

En cuanto al testigo, la fiscalía busca volver a tomarle declaración, pero sufrió un ACV y el trámite dependerá de su estado de salud.

Qué declaró Abello

La investigación por los presuntos dichos de Milman se inició el 23 de septiembre a las 17, cuando Abello se presentó en Comodoro Py y aseguró ante la jueza María Eugenia Capuchetti que había escuchado al legislador referirse a un eventual atentado contra Cristina Kirchner antes de que ocurriera. Aseguró que el 30 de agosto, 48 horas antes de que se concretara el fallido intento de magnicidio, escuchó al diputado decirle a dos colaboradoras la siguiente frase, entre risas: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

La investigación de esa pista permitió confirmar que el testigo, Milman y sus dos colaboradoras coincidieron en la confitería Casablanca, ubicada a metros del Congreso, el día señalado por Abello; aunque hasta el momento ninguna otra persona dijo haber escuchado la citada frase de boca del diputado de Pro.

El lunes, Cleri exhibió el mensaje que recibió de parte de su asesor, en el que le comunicó haber oído a Milman referirse al ataque fallido antes de que ocurriera. El dato más relevante tiene que ver con la hora de aquel mensaje, ya que lo recibió instantes después de que trascendiera la noticia del intento de magnicidio.

“Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa”, decía el primero de cuatro mensajes consecutivos que el asesor le envió por WhatsApp a Cleri el 1 de septiembre desde las 22.36, informaron fuentes judiciales.

“Créeme estoy temblando”, decía el cuarto mensaje que Cleri recibió del testigo, menos de dos horas después de que se conociera la noticia de que un hombre de 35 años [Fernando André Sabag Montiel] había intentado matar a la vicepresidenta en la puerta del edificio en el que vivía en Recoleta.

La defensa de Milman

El testimonio de Abello fue recogido por Cristina Kirchner, quien impulsó a través de sus abogados el avance de la investigación sobre Milman y sus secretarias e incluso publicó un video alusivo en el que pidió la recusación de María Eugenia Capuchetti, algo que finalmente se le denegó.

Frente al mencionado escenario, el legislador hizo declaraciones públicas en las que afirmó sentir que formaba parte de “una película de ciencia ficción” y comparó el accionar de la exmandataria con lo sucedido luego del fallecimiento de Santiago Maldonado.

“Yo fui viceministro de Seguridad de la Argentina con Bullrich y vivimos el caso Maldonado. Durante varios meses se juntaron en plazas multitudinarias por un testigo que también dijo que vio con binoculares cómo se lo habían llevado gendarmes”, recordó y agregó: “Ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que en realidad había un desaparecido en la Argentina, con la connotación que esta figura tiene para todos nosotros después de la década del 70′”.

De esta forma, el diputado denunció un mismo “modus operandi” en el caso del atentado contra Cristina Kirchner. “En este caso, el falso testigo estaba sentado con otra persona que dijo no escuchar lo que esta persona dijo escuchar”, subrayó. Luego, completó: “Además, el testigo dijo ‘cuando la maten’ y no a quién. Y además yo no dije nunca esa frase (...) Sí es cierto que viajé a Pinamar al otro día y el 1° de septiembre a mediodía estaba en Buenos Aires; cuando fue el atentado yo estaba en CABA”.

Con relación a Carolina Gómez Mónaco, apuntada por la vicepresidenta como “directora de la Escuela de Inteligencia Criminal de la República Argentina” en 2017, dijo: “Primero que no fue ese cargo y yo cerré la escuela de inteligencia criminal, porque hay una escuela de la AFI que se llama EMI. Pero no puedo dar muchos más detalles porque estamos hablando justamente de secretos de inteligencia. Ella no ocupó ese cargo y se cerró en mi gestión”.

Por último, expresó sobre las declaraciones iniciales de las mujeres ante la Justicia, donde en un primer momento manfiestaron no recordar haber estado con el legislador el día y en el lugar señalados: “Es como si yo te preguntara si estuviste en un lugar el 30 de agosto. Estamos hablando de un lugar frente al Congreso al que vamos dos o tres veces por semana a comer o a tomar un café. Si te pregunto qué comiste precisamente ese día, ¿todos lo recuerdan? Entonces, ellas dicen que no y luego, cuando les muestran las imágenes, dicen: ‘Sí, estuvimos ahí’. No hay ninguna contradicción”.

