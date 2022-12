Pablo Moyano presionó al Gobierno por el bono de fin de año y le hizo una fuerte advertencia a Mauricio Macri

escuchar

Mientras el Gobierno da señales, pero todavía no confirma la implementación de un bono de fin de año para los trabajadores asalariados que atenúe el efecto de la inflación desmedida, esta mañana el líder Camionero Pablo Moyano aumentó la presión para que se tome esa decisión. Además de mostrarse harto con los idas y vueltas en el discurso oficial, dijo que da “un poco de bronca” la actitud que emana del Ejecutivo y deslizó: “El campo dice que no va a exportar los granos y salen corriendo a darle un dólar soja”.

Al contar que ya habló este tema con los tres integrantes de la cúpula del Frente de Todos -el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa-, Moyano se quejó. “Es necesario ya, hace seis meses que lo vienen estudiando”, planteó en Radio El Destape.

“Es el momento de que haya una suma fija de forma urgente para aquellas organizaciones donde los trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica y están por debajo de la inflación”, aseguró el gremialista de la Confederación General del Trabajo (CGT) que, disgustado por los vaivenes oficiales, lanzó: “Creo que está un poco demorado el Gobierno para anunciarlo, te da un poco de bronca. El campo te dice ‘no voy a exportar los granos’, salen corriendo y se le da un dólar soja. Los trabajadores informales han tenido un beneficio importante, que es lógico; y para los laburantes, que con nuestros impuestos posibilitamos que el gobierno funcione, venimos esperando desde hace meses”.

Ese retraso que cuestionó Moyano no fue solo vinculado al bono, sino también a otras dos cuestiones por las que reclama: que no tribute ganancias el aguinaldo y que se universalice el salario familiar por hijo o hija, para que así llegue a 6 millones de trabajadores.

Pese a que hay diferentes visiones sobre la suma fija dentro de la CGT, aseguró que esto no implicará una ruptura. “Yo no voy a ser Pablo Moyano, el verdugo’ de decirle al trabajador: ‘Vos no cobrás la suma fija’”, recalcó sobre su postura, aunque buscó imprimirle cautela a la relación con sus compañeros en la central obrera al marcar: “Hay distintas visiones, por supuesto, pero eso no quiere decir que se vaya a romper la CGT”.

Convencido de que Massa no agarró un “fierro caliente”, sino una “acería completa”, deseó que los empresarios cumplan los acuerdos de precios para intentar contener la inflación, a la que consideró “insoportable” e “insostenible”.

Asimismo -y pese a su insistencia por la suma fija- buscó imprimirle cohesión al Frente de Todos y se mostró convencido de que las tensiones irán ordenándose hasta el año que viene, cuando se diriman las elecciones presidenciales. “No vamos a cometer errores anteriores para darle chances a la derecha para que vuelva, porque estamos liquidados como nación. Se van a limar las diferencias. Hay charlas permanentes para fortalecer este espacio. Más allá de no encontrarle la vuelta a la inflación, es el único que puede darle fuerza a los argentinos”, consideró, pese a que no quiso aventurar candidatos.

“¿Cuántos cachivaches del Frente de Todos se fueron y se aliaron a nuestros enemigos? Así les fue. Esas discusiones se tienen que dar internamente y no hacerlas públicas”, marcó el hijo de Hugo Moyano.

Advertencia a Macri

Después, arremetió contra el exmandatario Mauricio Macri, que está en Qatar por la Copa del Mundo, en su rol de presidente de la Fundación FIFA, y le hizo una advertencia.

“Mauricio, seguí disfrutando allá, no nos mufés en el Mundial, que si llegan a gobernar voy a ser el primero en ponerme el casco y salir a la calle cuando quieras tocarle un derecho a los trabajadores”, le dijo y acotó, en ese mismo tono: “Por más de que amenacen, escriban libros diciendo que van a privatizar las empresas del Estado, que van a hacer más rápido las reformas, este gremio va a ser el primero que va a estar en la Plaza de Mayo defendiendo el derecho de los trabajadores”.

Apoyo a Cristina

Por otra parte, Moyano se mostró cauto con respecto a marchar para apoyar a Cristina Kirchner en caso de que sea condenada en la causa Vialidad, luego de que el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, amenazara con “parar el Estado” si se complica la situación judicial de la vicepresidenta.

“Seguramente hoy o mañana habrá reuniones con distintos espacios del peronismo y del Frente de Todos. Recién hablé con unos compañeros de La Cámpora por otro tema, están analizando y no hay nada definido. Seguramente si hay una movilización, los gremios tendrán la libertad de acción para movilizar y acompañar, pero no hay nada resuelto”, se limitó a decir.

