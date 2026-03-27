La querella que lidera Grabois pidió la indagatoria del presidente Javier Milei y de su hermana Karina

La querella de la causa $LIBRA que lidera el abogado y diputado opositor Juan Grabois solicitó las indagatorias del presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general, Karina Milei, y del resto de los actores involucrados en la promoción y lanzamiento del activo digital, hace poco más de un año.

Apoyado en los resultados que arrojó el peritaje judicial realizado en el teléfono del lobista Mauricio Novelli, el escrito entregado este viernes en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi advierte sobre la existencia de una amplia cantidad de prueba que apunta en una misma dirección.

Ese material, sostiene Grabois, acredita relaciones comerciales preexistentes entre Milei y Novelli; identifica reuniones oficiales entre los principales actores y borradores de presuntos acuerdos entre las partes; registra transferencias millonarias en días clave que coinciden con esos escritos previos; y da cuenta de la aparición de intermediarios como vehículos de cobro y de otros elementos coincidentes, como imágenes de cámaras de seguridad bancarias, entre otras pruebas.

Mauricio Novelli y su familia en las cajas de seguridad del Galicia, antes del lanzamiento de $LIBRA

“Suele señalarse que en causas de corrupción no hay -o es difícil encontrar- contratos, fotos, videos, comunicaciones directas, documentos esclarecedores o transferencias rastreables. Sin embargo, en algo más de un año de trámite del expediente, todo este tipo de prueba ya está incorporada a la causa”, marca el escrito, entregado al juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Feria del Libro. Juan Grabois en la Sala José Hernández Valeria Rotman - LA NACION

La querella afirma que el Presidente no fue un “mero promotor involuntario” de la maniobra cuando promocionó en redes sociales la moneda, el 14 de febrero de 2025.

“La prueba reunida acredita que negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría -directa o indirectamente a través de su entorno- contraprestaciones millonarias en criptoactivos”, afirma el escrito, firmado por Grabois y el abogado Nicolás Rechanik.

Además de las indagatorias del Presidente y de Karina Milei, solicitan las de Novelli; su hermana, María Pía; su madre, María Alicia Rafaele; su socio, Manuel Terrones Godoy; y Sergio Morales. También la del jubilado Orlando Rodolfo Mellino y la del trader e influencer Camilo Rodríguez Blanco, quienes habrían recibido del creador del activo, Hayden Mark Davis, montos millonarios en días clave, como el de la reunión de Milei con el estadounidense, el 30 de enero.

El escrito menciona que, en un audio del 2 de abril de ese año, Mauricio Novelli consultó por el monto destinado a Karina Milei y que, meses después, el 1° de noviembre dejó un recordatorio interno referido a un pago para “Javier” y “Kari”, que coincide con un ingreso suyo a la Casa Rosada registrado oficialmente.

Peritaje

El peritaje del celular del lobista Novelli arrojó, entre otros datos, que Milei y su hermana Karina Milei mantuvieron más de veinte llamadas telefónicas e intercambiaron mensajes con Novelli durante las horas y minutos que rodearon el lanzamiento de $LIBRA, cuando Novelli se encontraba junto a Davis en los Estados Unidos.

Milei y Novelli

A través de su abogado, y en línea con los dichos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, Novelli pidió este jueves la nulidad de ese peritaje a su teléfono celular. Habló de “accesos clandestinos”, filtraciones a la prensa, espionaje ilegal y un quiebre en la cadena de custodia.