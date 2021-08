La reacción de Eduardo Feinmann al ver el insólito gesto de Cristina con Alberto Fernández

Este miércoles, en su programa El Noticiero de LN+, Eduardo Feinmann analizó al detalle el gesto que tuvo este miércoles a la mañana Cristina Kirchner con Alberto Fernández, cuando la vicepresidente interrumpió y le pidió la palabra al presidente cuando este estaba en medio de su discurso en el plenario del Frente de Todos de la ciudad de La Plata.

El periodista definió a esa situación como “un bochorno”, se asombró por “el destrato al Presidente” y agregó, a modo de reflexión final: “No existe más la República”.

En medio de la emisión de El noticiero de LN+, Feinmann pidió ver el video del momento en que Cristina Kirchner le pide la palabra a Fernández mientras este está dando un discurso en el acto de La Plata. “Mostrá el momento en que le pide el micrófono”, solicitó el periodista.

En el video se muestra cómo, efectivamente, mientras Alberto habla de pie en el escenario del mencionado acto, la vicepresidenta, sentada detrás de él, le dice algo, toma el micrófono y expresa: “Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos. Porque si gobiernan las minorías, las minorías solo se reconocen a sí mismas”.

Ante esta interrupción, cuando recoge nuevamente el micrófono y el uso de la palabra, Fernández dice: “Es exactamente como dice Cristina”.

Al retornar al piso, Feinmann repitió las palabras del mandatario: ”Es exactamente como dice Cristina”. Y agregó: “Siempre. Siempre igual. Es impresionante. Creo que esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Está hablando el Presidente, lo corta y le pide el micrófono”.

“Es una cosa escandalosa”, aportó la periodista del programa, Silvia Mercado. “¡Es increíble!”, sumó Feinmann.

Más adelante, el conductor de LN+ volvió a presentar el mismo video, en lo que describió como “un acto de morondanga”, utilizando las mismas palabras que usó la vicepresidenta para definir la república en tiempos de Mauricio Macri.

“En un momento el Presidente está hablando, y fíjense la actitud de Cristina. Me dio la sensación de que ni lo mira mientras habla”, añadió Feinmann antes de pasar nuevamente el video con el gesto de la vice en relación al primer mandatario.

“¿Se dieron cuenta, no? -preguntó el periodista al volver al piso-. El presidente está hablando y ella está en otra, completamente distinta. Y ella le empieza a hablar mientras él quiere seguir hablando. Tal es así que él se da vuelta y la mira con el micrófono en la mano y hasta el propio Máximo Kirchner (presente en el acto) se sorprende de la actitud de su madre”.

“Es una situación bochornosa, vergonzosa, de un partido de morondanga, ya que le gusta tanto la palabra morondanga a Cristina, una vice de morondanga”, remarcó el conductor de LN+.

“Es impresionante el destrato al presidente de la república”, señaló el periodista, que luego se corrigió: “Al presidente de la nación”.

“Algunos amigos míos me dicen no hable más de la república, que no existe más la república, a la república la quieren destruir. Puede ser. Ponele”, reflexionó Feinmann.

LA NACION