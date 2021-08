“Hicieron una fiesta en nuestra casa y no nos invitaron”: revuelo por un acto de Máximo Kirchner

Sorpresa, sensaciones encontradas y polémica. Luego de que el sábado pasado Máximo Kirchner participara de un acto de la lista de precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos en el predio en Cañuelas del Mercado Agroganadero (MAG), en esa plaza concentradora generó malestar ese encuentro de campaña electoral por el lugar elegido sin que tuviera consentimiento de su parte. Además, se dio en un momento en que el Gobierno mantiene un cepo a las exportaciones de carne vacuna.

El MAG es la nueva plaza concentradora de ganado que reemplazará al Mercado de Liniers, en funciones desde 1901 en el barrio de Mataderos. Su obra demandó unos 20 millones de dólares y está sobre la ruta 6 en Cañuelas. Es un emprendimiento privado de 45 consignatarios de hacienda. Como informó LA NACION recientemente, se adquirió un campo de 110 hectáreas. Allí se hicieron 55.000 metros cuadrados de pisos de hormigón para la hacienda, cuatro hectáreas de techo de acero para cubrir los 450 corrales de venta y 2570 metros de pasarelas aéreas. Además, ya se finalizaron los trabajos de 17 atracaderos curvos y 300 corrales galvanizados.

Faltan dos meses para la finalización de la obra y hacia fin de octubre comenzaría a operar una vez por semana. En ese lugar estuvo precisamente el sábado pasado Máximo Kirchner junto a los precandidatos a diputados nacionales por Buenos Aires, como Victoria Tolosa Paz, que encabeza la lista. “Desde cualquier lugar podemos iniciar la transformación, solo hay que tener la voluntad de llevarla adelante”, dijo el diputado nacional en el acto. También asistió Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas.

En un comunicado, el directorio del MAG se refirió a lo ocurrido y deslindó cualquier responsabilidad. “La visita que realizaron el pasado sábado los representantes políticos del Frente de Todos fue organizada por el PAC (Polo Agro Comercial), Municipio de Cañuelas y la empresa South Patagonian, estos últimos desarrolladores que participan de nuestro proyecto. Todo el evento fue organizado sin nuestro consentimiento ni tampoco tuvimos conocimiento previo de la realización del mismo”, dijeron.

💬 • "Desde cualquier lugar podemos iniciar la transformación, solo hay que tener la voluntad de llevarla adelante".



Máximo Kirchner pic.twitter.com/2Otiqp2aCJ — La Cámpora (@la_campora) August 14, 2021

“Quienes impulsamos esta inversión con enorme esfuerzo, no estamos embanderados con ninguna línea política y somos absolutamente respetuosos de las ideas del otro”, agregaron.

Además, desde el MAG señalaron que el mercado es “un proyecto sin bandera política” y añadieron: “Desde este principio de respeto es nuestra obligación repudiar y dejar en claro que no avalamos ni consentimos que se utilice nuestro emprendimiento privado con fines partidarios y políticos. El MAG es un predio ganadero, productivo, bajo ningún punto de vista un espacio con carácter político. El Mercado desde un principio ha sido un espacio abierto a todo tipo de gestiones, visitas de múltiples perfiles, pero jamás tuvo ni tendrá bandera política alguna”.

Consultado, Andrés Mendizábal, presidente del MAG, remarcó que no fueron avisados de la realización del acto. “Hicieron una fiesta en muestra casa y no nos invitaron”, dijo irónicamente. Añadió: “Sentimos mucha desazón porque organizaron un acto en nuestra casa y por no haber estado informados. Arrancamos la obra sin ninguna bandera política”.

Así estaba el nuevo mercado ganadero en Cañuelas en mayo pasado. La obra esta próxima a su finalización mag

Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), se sumó a la polémica: “Hay lugares que uno los ve como propios, uno lo ve como extraño (al acto). Desde el productor es una imagen que no es clara, es rara”.

En el sector todavía está fresco el recuerdo de cuando el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, se empecinaba con tratar de controlar el valor del ganado, además de controlar las ventas al exterior de carne. Esto más allá del enojo del campo por el actual cepo a las exportaciones.