La furiosa reacción de Pablo Rossi al ver el video del festejo de Fabiola Yañez: “Esto corre por mi cuenta”

Este miércoles, en medio de su programa Hora 17 en LN+, Pablo Rossi presentó como información urgente el video de los festejos del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos que apareció este día, luego de que la semana pasada se conocieran las fotos de esa celebración, realizada en julio de 2020, en plena etapa de cuarentena estricta por el coronavirus.

Mientras pasaban las imágenes de la celebración, el periodista, indignado, y con “vergüenza ajena” llamó “violadores de la ley y partícipes de la casta” a “los anfitriones de Olivos” y exclamó: “Claro que merece un juicio político el Presidente (Alberto Fernández)”.

La reacción de Pablo Rossi al ver el video de Fabiola Yañez

“Apareció el video del brindis -sentenció Rossi, mientras en pantalla se veían las imágenes-. Se ve a Dylan nervioso ladrando y a Alberto (Fernández), cómodamente sentado. Parece que no pasaba por ahí. O pasaba y se sentó”.

“Está el video de la fiesta del cumpleaños de Fabiola, el 14 de julio del 2020. Mientras vos estabas recluido, mientras vos estabas sin poder despedir a un familiar o a un amigo, mientras te perseguían y te decían anticuarentena, que no merecías una cama, que los que violaban la cuarentena eran idiotas, eran bobos, esto pasaba en la Quinta de Olivos”, añadió el conductor de Hora 17.

“Ahí está”, repitió el periodista, mientras pasaban las imágenes del festejo. “Qué vergüenza -añadió-. Esta era la fiesta. Esto es lo que temía Cristina (Kirchner) ayer”.

Más adelante, algo más exaltado, Rossi se refirió al posible juicio político al Presidente por este brindis en plena cuarentena, y a los dirigentes opositores que no estaban de acuerdo con el mismo. “¿Todavía sigue pensando (Elisa) Carrió que esta afrenta a la sociedad no merece juicio político? -se preguntó- ¿Todavía sigue pensando Horacio Rodríguez Larreta que esto no merece un pedido formal de juicio político? Pregunto yo. Corre por mi cuenta. Absolutamente por mi cuenta”.

Fabiola soplando las velitas en su cumpleaños en plena cuarentena

Más adelante, el conductor de LN+ se refirió a Fabiola Yañez como “esta señora a quien la lotería de la vida la puso en el lugar que a todas luces no tiene la menor idea de lo que representa ser la primera dama, habitar Olivos y ser la compañera o la esposa del presidente”.

“‘Mi querida Fabiola -agregó luego, recordando las palabras del presidente-, que por supuesto no es la responsable. Esta frivolidad es de absoluta y única responsabilidad del Presidente de la Nación, violando flagrantemente un decreto por él firmado”.

Más adelante, Rossi volvió a mencionar la sanción que, para él, debe tener el primer mandatario por los festejos. “Claro que merece un juicio político el Presidente”, sentenció.

“El artículo 53 de la Constitución Nacional marca que por mal desempeño o por cometer un delito el presidente o los jueces de la Corte son pasibles de juicio político. Y esto es mal desempeño y un delito. Esto es flagrancia”, explicó el periodista.

“Siento vergüenza ajena”, expresó sobre el final de su improvisada columna el conductor de Hora 17.

“Era el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. ¿A usted le parece que son imágenes de gente aislada o de gente impune que se cree superior al resto? Los autores responsables son el Presidente de la Nación y su compañera, los anfitriones de Olivos, los violadores de la ley, los partícipes de la casta”, concluyó Rossi.

