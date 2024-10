La reacción de Javier Milei tras echar a Diana Mondino de Cancillería: “Cómplice de dictadores”

Tras echar a Diana Mondino de Cancillería, el presidente Javier Milei se expresó al respecto en redes sociales -de manera indirecta- al replicar un posteo de la diputada nacional del Pro, Sabrina Ajmechet. “Orgullosa de un gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores”, escribió la legisladora en X. La salida de Mondino se dio después de que la Argentina votase ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en contra del embargo a Cuba. Será reemplazada por Gerardo Werthein.

“Me enteré hace pocos minutos. Todavía no tengo una opinión formada. Me es difícil opinar del tema por el respeto y cariño que le tengo a Diana Mondino, y por supuesto al Presidente. Al no tener información completa de la situación, no les puedo dar mucho. Son noticias importantes cuando hay un cambio de un nombre propio. Lo que dejó en claro Milei desde el primer día es que las ideas están por encima de las personas”, admitió el legislador porteño, Ramiro Marra (LLA).

Fuera del oficialismo, también sentaron postura. “Hay que estar a la derecha de Mondino”, ironizó por su parte la exdiputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda-Unidad). “Es agotador”, opinó a título personal Paula Oliveto, legislador por la Coalición Cívica ARI. “Todos los días una nueva pelea. ¿Qué más va a pasar? El Presidente le pega a Alfonsín, TN y a los Reyes Magos. Pónganse de acuerdo de una vez y usemos la energía en salir para adelante”, insistió.

“No va a faltar el que diga que fue una jugada maestra de Javier Milei, en lugar de admitir que pusieron una persona que ni de cerca podía ser Canciller. Un papelón tras otro hizo”, analizó su par en el Congreso y representante por la provincia de Salta, Emiliano Estrada (Unión por la Patria). “Proveer de Conformidad. Será Justicia. Chau Mondino”, sumó Agustina Propato, pareja de Sergio Berni y también diputada de UxP. Concluyó con el hashtag “Las Malvinas Son Argentinas”.

“El Gobierno de corruptos, antiargentinos e improvisados de Javier Milei nos da estos pasos de comedia: La peor Canciller de la historia hizo una cosa buena en su carrera y la echaron por eso. ¡Chau, Diana Mondino! Serás extrañada por nadie”, arremetió Agustín Rombolá, exlíder de la Juventud Radical porteña. “No hay caso, todo en Argentina es una joda”, resumió el exaliado de Milei, Carlos Maslatón. Martín Tetaz (UCR) se limitó a compartir una foto junto a Mondino.

“El nivel de improvisación es tremendo. Este es el peor gobierno que le pudo tocar a este país, son totalmente impresentables”, coronó Carlos Linares, exintendente de Comodoro Rivadavia y actual senador por Unión por la Patria, en la plataforma que conduce Elon Musk.

Desde la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, y a través de un comunicado, el Ejecutivo informó: “La canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia al cargo de Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En su lugar asumirá el actual embajador en los Estados Unidos, el Sr. Gerardo Werthein, quien liderará la continuidad de la transformación en la política exterior de nuestro país”.

“La Argentina atraviesa un período de cambios. Esta etapa exige que nuestro cuerpo diplomático refleje en cada decisión los valores de libertad, soberanía y derechos individuales que caracterizan a las democracias occidentales. Nuestro país se opone categóricamente a la dictadura cubana y se mantendrá firme en la promoción de una política exterior que condene a todos los regímenes que perpetúan la violación de los DDHH”, explicaron para justificar la salida de Mondino.

Y anunciaron: “La República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría de personal de carrera de la Cancillería, con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigas a la libertad ”.

Quién es Gerardo Werthein, el empresario cercano a los hermanos Milei que reemplaza a Mondino

Antes de ser nombrado el jefe de la representación diplomática argentina en suelo estadounidense, Werthein estuvo al frente del Comité Olímpico Argentino (COA) durante tres mandatos. Comenzó su gestión en 2009 e impulsó el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

Bajo su cargo, la Ciudad de Buenos Aires albergó, en 2013, la 125ª sesión del COI; realizó los III Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, los primeros con paridad de género, mientras que la delegación argentina que participó de los Juegos Panamericanos Lima 2019 obtuvo la tercera mejor performance.

Culminó su mandato en 2021, con la celebración de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que fueros pospuestos un año a causa de la pandemia de Covid-19. Es miembro del COI desde 2011 e integró varias comisiones de la entidad, entre ellas la Digital y de Tecnología, la cual preside, y desde 2020 es parte de la Junta Ejecutiva del COI. Ahora ocupará una de las cuatro vicepresidencias.

En el ámbito empresario, Werthein fue director de Telecom Argentina, donde los W -como también se conoce al grupo- controlaron la mitad de la compañía. Werthein también tuvo responsabilidades en otras empresas del grupo, como La Caja S.A., la mayor aseguradora de vida del país.

El clan familiar fue fundado por Gregorio, Numo y Noel Whertein, “los abuelos”, como los llaman en el grupo, inmigrantes judíos llegados de Odessa y Besarabia, regiones de Europa Central. La familia comenzó sus negocios en la agricultura criando ovinos y administrando un almacén de ramos generales en Miguel Riglos, La Pampa. Sin renegar aquel origen agropecuario del grupo, Werthein terminará ahora al frente de la diplomacia argentina.

