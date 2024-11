La respuesta de Manuel Adorni a la carta abierta de Rodríguez Larreta en la que critica la “violencia discursiva” de Javier Milei

El exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta publicó el martes una carta abierta al presidente Javier Milei alegando “violencia verbal” por parte del libertario, junto con un informe de su think tank político Movimiento al Desarrollo (MAD). Hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni reaccionó a los argumentos de Larreta durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Una de las primeras preguntas que recibió el portavoz libertario fue sobre la carta de Larreta, que habla de “incrementos significativos de la violencia verbal” y de “insultos contra la convivencia democrática”. Según el escrito, desde que asumió la presidencia, el mandatario usó 32 términos ofensivos para insultar a personas e instituciones, con un total de 2.173 menciones, solo a través de su cuenta en la red social X. Entre los términos más recurrentes se encuentran “zurdos” (301 veces), “degenerados” (184) e “hijos de puta” (110).

Cuando le tocó responder, Adorni fue tajante: “Según las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la cual el precandidato a presidente, porque nunca llegó a ser candidato, nueve de cada 10 argentinos no creen lo que dice, por lo tanto hoy resulta intrascendente el análisis que pueda hacer el exjefe de la ciudad de Buenos Aires en virtud de este tema” . En las PASO Larreta obtuvo un 11,19% y perdió la interna de Juntos por el Cambio contra Patricia Bullrich, quien sufrió una derrota en las generales y fue elegida ungida por Milei para formar parte del Gabinete como ministra de Seguridad.

Luego, el portavoz le envió una chicana al exalcalde por los likes que recibió la carta en X, que fue alrededor de 4000. “Llama la atención que considere ‘zurdo’ como un insulto, entiende que la izquierda hace mucho daño así que nos alegramos mucho. Que teniendo 1,7 millones seguidores tenga solo un puñado de likes, implica que sus seguidores no lo escuchan o sus palabras carecen de profundidad. O sus seguidores se han olvidado de él”, aseveró el funcionario de la administración libertaria.

“Tuvimos un informe de la Universidad Di Tella, que muestra que efectivamente lo que le importa a la gente es vivir cada día mejor, salir de la decadencia en la que nos dejaron, vivir sin inflación, tener trabajos cada vez mejores con mejores salarios, que no te maten en la calle, que se pueda transitar por la 9 de Julio y tantas otras cosas que evidentemente la gente confió en Milei y no confió a él cuando era precandidato. Lo demás son opiniones, que las respetamos, pero llaman mucho la cuestión algunas cosas. Pero resulta intrascendente el análisis que pueda hacer”, sumó Adorni.

En tanto, el portavoz fue consultado sobre los ataques a periodistas y opositores vía la red social X. “El Presidente no ejerce violencia verbal. En tal caso tiene alguna forma muy estricta de responder ante determinado grupo de gente que le ha hecho mucho daño a la Argentina o le ha hecho daño a él en lo personal. La violencia no está en las formas, sino que está en los actos y en los resultados de esos actos. Por ejemplo en la pobreza que nos han dejado, en la inflación y en el aislamiento con respecto al resto del mundo que han hecho. Eso es violencia. Si pretendían que votaron al Presidente para que cambie su forma de ser, se equivocaron. Milei es genuino, lo que más se le valora es eso. Si el exjefe de Gobierno está preocupado por las formas, evidentemente la gente no compró su paz celestial al hablar”, cerró el vocero sobre este tema.

El mensaje de Larreta

En la carta abierta a Milei, Larreta señaló que, a un año de la elección en la que el libertario llegó a la presidencia, la campaña ya terminó “para todos”, salvo para el mandatario. Y agregó: “Nuestros compatriotas lo han elegido para gobernar el país. No para dividirnos. No para insultar a quien no está de acuerdo con sus ideas. No para compartir mensajes de odio en las redes sociales. No para terminar con los consensos que tanto nos costaron como sociedad. No para llevarnos otra vez al resentimiento entre compatriotas”.

En este contexto, Larreta también compartió el informe de MAD, que -según indica- pone en alerta sobre el aumento de la violencia verbal en el país como resultado del discurso descalificador de Milei. Este informe es el primero de una serie que MAD presenta en el debate público.

Carta abierta al Presidente Javier Milei,



Ha pasado un año ya de la elección que lo convirtió en Presidente de todos los argentinos. Fue una victoria contundente que puso de manifiesto la voluntad de cambio de la mayoría. En ese instante terminó la campaña electoral para todos.… pic.twitter.com/bUnRYNGK90 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) November 26, 2024

El reporte indica que, desde el inicio de su mandato, Milei ha incrementado el uso de violencia verbal, la vigilancia ideológica, la persecución y la cultura de la cancelación. El análisis cubre publicaciones originales, retuits y citas de la cuenta oficial del Presidente en X, desde el 11 de diciembre de 2023 hasta el 13 de noviembre de 2024.

De ahí es que identificaron los 32 agravios más usados por el Presidente. Entre ellos, se encuentran “zurdos” (301), “corruptos” (235), “degenerados” (184), “mierda” (156), “chorro” (129) e “hijo de puta” (110).

“Somos muchos los argentinos que no pensamos como usted. Todos y cada uno merecemos respeto, paz y tolerancia. Usted tiene una enorme responsabilidad. Cada uno es lo que dice. No se trata de ‘formas’. En democracia las formas son el fondo. Las palabras son importantes. De hecho, todos sabemos que son el lugar donde siempre comienza la violencia”, concluyó Larreta.

